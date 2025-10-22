Noile apartamente care vor fi construite în locul celor afectate de explozia din Rahova, date cu chirie foştilor proprietari. „Nu există cadru legal pentru acordarea dreptului de proprietate”

După explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova, care a afectat grav un bloc de locuințe, autoritățile centrale au anunțat măsuri rapide pentru sprijinirea familiilor rămase fără adăpost. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că statul va finanța demolarea clădirii și construirea unui nou imobil în locul acesteia, însă, pentru moment, nu există un cadru legal care să permită acordarea dreptului de proprietate foștilor locatari asupra noilor apartamente.

Blocul din Rahova va fi demolat și reconstruit

„Am întreaga compasiune pentru acești oameni, dar prioritatea acum este reconstrucția blocului, pentru ca locatarii să-și poată primi înapoi locuințele și să se mute cât mai repede. Ulterior, vom lucra la soluțiile juridice care să le redea dreptul de proprietate”, a declarat ministrul Cseke Attila, într-o intervenție la Digi 24.

Ministerul Dezvoltării a anunțat marți că finanțează demolarea blocului de pe Calea Rahovei, afectat de explozia din 17 octombrie, și construirea unui imobil nou care va intra în proprietatea statului. Noile apartamente vor fi oferite cu chirie foștilor proprietari pe durata vieții, iar moștenitorilor minori, pentru o perioadă de maximum 20 de ani. De asemenea, există posibilitatea ca locatarii să cumpere apartamentele ulterior, la cerere.

Potrivit ministrului, acest mecanism a fost elaborat într-un timp foarte scurt – doar trei zile – pentru a permite o reacție rapidă.

„Astăzi nu există un cadru legal prin care statul român sau Primăria Generală să poată finanța reconstrucția unui bloc demolat. De aceea, am lucrat intens pentru a crea un proiect de act normativ care să permită acest lucru”, a explicat Cseke Attila.

Pentru includerea blocului în programul de reconstrucție, este nevoie de expertiza tehnică realizată de specialiști autorizați și de raportul IGSU privind cauzele exploziei.

Foștii proprietari, nemulțumiți că vor deveni chiriași

Decizia ca noile locuințe să fie oferite cu chirie a stârnit nemulțumirea locatarilor, care se așteptau să redevină proprietari, având în vedere că apartamentele inițiale le aparțineau înainte de incident. Ministrul a precizat că, din punct de vedere juridic, situația este complicată, întrucât dreptul de proprietate dispare în momentul demolării clădirii.

„Trebuie lucrat pe partea juridică pentru a vedea prin ce mijloace oamenii pot redeveni proprietari. În acest moment, statul, ca finanțator al reconstrucției, devine proprietarul legal al noii clădiri”, a explicat Cseke.

El a subliniat însă că scopul principal este sprijinul imediat al familiilor afectate:

„Noi nu le cerem oamenilor să-și caute dreptatea în instanță, ci oferim direct o soluție de finanțare, astfel încât să se poată întoarce cât mai repede la casele lor.”

Precedentul din Zalău și responsabilitatea celor vinovați

Cseke Attila a amintit și cazul exploziei din Zalău, produsă în 2007, când statul nu a intervenit financiar, iar locatarii au fost nevoiți să dea în judecată compania de distribuție a gazului pentru a obține despăgubiri. De această dată, guvernul acționează proactiv, însă răspunderea pentru prejudiciu va fi stabilită ulterior.

„Cineva a produs acest prejudiciu material și va trebui să plătească. Despăgubirea va fi egală cu valoarea apartamentelor distruse, dar acest lucru se va întâmpla după finalizarea anchetei și a procedurilor judiciare”, a subliniat ministrul.

Prioritatea: locuințe sigure pentru familiile afectate

Deocamdată, autoritățile pun accent pe reconstrucția rapidă a blocului, în aceeași configurație, pentru ca oamenii să-și poată relua viața acolo unde au trăit ani la rând.

„Suntem într-o situație mult mai bună decât în trecut. Statul intervine, oferă soluții și creează condițiile ca oamenii să se întoarcă în comunitatea lor. Urmează să rezolvăm problema juridică a proprietății în mod corect și echitabil”, a conchis Cseke Attila.

Astfel, deși incertitudinile legale persistă, promisiunea reconstrucției rapide și sprijinul guvernamental oferă o rază de speranță familiilor din Rahova, grav afectate de explozia care le-a schimbat viețile.