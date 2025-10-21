Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
21 oct. 2025 | 11:29
de Violeta Badea

Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc". Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă

Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Ce a spus Mirela inainte sa fie victima exploziei din Rahova

Tragedia din Rahova a lăsat fără cuvinte întreaga țară! Un bloc cu opt etaje a explodat, iar trei persoane și-au pierdut viața, printre care și Mirela, o tânără însărcinată și pregătită de nuntă. Mama fetei a dezvăluit ultimele cuvinte rostite de fiica sa înainte să moară. Iată ce i-a spus aceasta unui vecin!

Ce a spus Mirela înainte de explozie

Trei persoane și-au pierdut viața în explozia de vineri, 17 octombrie, printre care o tânără însărcinată de 24 de ani, care urma să se căsătorească. Familia o va conduce pe ultimul drum în rochie de mireasă. Mama ei a dezvăluit că fiica i-a trimis unui vecin un mesaj prevestitor.

”Miroase foarte tare a gaz în bloc. Şi nu ştiu cum o fi până mâine dimineaţă. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc.”

Din păcate, în dimineața respctivă a avut loc tragedia. Familia a anunțat că Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă, un gest simbolic și încărcat de durere.

Anchetatorii încearcă să refacă minut cu minut evenimentele care au dus la deflagrație. Din primele informații, acumularea de gaze a fost precedată de o pană de curent miercuri seara, iar reluarea alimentării electrice ar fi creat supra-sarcină. În imobil s-a simțit mai întâi miros de fum, apoi de gaz.

Ea este tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova. Familia şi apropiaţii, distruşi de durere: „Ziua ta era aproape, urma să împlinești 24 de ani”

”Ar fi fost atât de puternic gazul pe scară, încât la parter au deschis uşile ca să poată să aerisească blocul”, spune un locatar, potrivit observatornews.ro.

Joi dimineața, oamenii au sunat la Distrigaz și la 112, iar echipele au închis și sigilat două robinete principale.

”Au rupt sigiliul”

Administratorii blocului au contactat firma AMPROPERTY CONSTRUCT pentru revizia instalației de gaz, însă neînțelegerile privind plata serviciilor au dus la situații controversate.

”Seara, la cinci după-masă când au venit au rupt sigiliul. A dat drumul la gaz. Zice: vă costă 1.500 de lei să vă las gazul până mâine și mâine să facem un contract, vă costă 500 de lei de apartament. Dacă au văzut că nu vrem să plătitm, s-a dus, a închis gazul, sigiliul a rămas rupt și a plecat”, a declarat un locatar.

Firma fusese trecută în inactivitate fiscală de ANAF încă din august, ceea ce face ca orice lucrare după această dată să fie ilegală. Ancheta verifică sigiliul și probele ADN pentru a stabili cine a intervenit efectiv la robinet și dacă acest lucru a provocat explozia. În paralel, specialiștii INSEMEX examinează conducta care lega blocul de magistrala principală, pentru a identifica eventuale fisuri.

Ce spun autoritățile și care sunt concluziile preliminare

Primele expertize au arătat că structura blocului a fost grav afectată, iar demolarea părții avariate este probabilă, urmând să fie folosit un excavator de mare tonaj pentru a dărâma bucățile superioare.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a precizat că nu există dovezi privind folosirea unui material exploziv. SRI atrage atenția că teoriile conspirației răspândite online fac parte dintr-o campanie coordonată de dezinformare, subliniind necesitatea actualizării cadrului legal pentru combaterea acestor mesaje.

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele exploziei și responsabilitățile implicate, în timp ce locatarii din zonă vor rămâne fără gaz până la clarificarea completă a situației.

Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Horoscop
acum 16 ore
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Monden
acum 2 zile
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Horoscop
acum 2 zile
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Horoscop
acum 2 zile
