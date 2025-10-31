Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 20:17
de Badea Violeta

Noi reguli pentru plata amenzilor rutiere: cont unic național aprobat de Guvern

ACTUALITATE
Noi reguli pentru plata amenzilor rutiere: cont unic național aprobat de Guvern
Modificari importante privind plata amenzilor rutiere

Guvernul a făcut un pas important în simplificarea procesului de plată a amenzilor rutiere, aprobând normele care permit funcționarea unui cont unic național. Măsura, așteptată de ani de zile, va elimina birocrația și drumurile inutile la ghișee, facilitând achitarea contravențiilor, mai ales pentru șoferii care circulă frecvent în afara localității de domiciliu.

Cum va funcționa noul cont unic pentru plata amenzilor

Potrivit Ministerului Finanțelor, normele aprobate joi, 39 octombrie, permit ca amenzile rutiere să fie achitate într-un singur cont la nivel național, indiferent de locul în care a fost aplicată sancțiunea sau de instituția care a emis procesul-verbal.

Practic, șoferii nu vor mai fi nevoiți să caute conturile instituțiilor din alte județe sau orașe, așa cum se întâmpla până acum. În prezent, plata se face în contul de Trezorerie aferent domiciliului contravenientului, lucru care genera confuzie și timp pierdut pentru cetățeni.

Vezi și:
Se schimbă modul de plată al amenzilor în 2025. Scanezi codul QR și plătești instant, direct din telefon într-un cont unic național
Un nou marcaj rutier în București schimbă regulile în intersecții. Ce trebuie să faci ca să nu iei amendă

Noul sistem digital va distribui automat sumele încasate către bugetele locale sau către bugetul de stat, în funcție de domiciliul celui sancționat.

Mecanismul va fi introdus inițial în regim pilot, pentru amenzile aplicate de Poliția Rutieră, urmând ca ulterior să fie extins și pentru alte tipuri de contravenții.

Ce se schimbă pentru șoferi și cât timp vor economisi

O noutate importantă este și faptul că procesele-verbale de contravenție vor putea fi emise și gestionate electronic. Documentele vor include coduri QR care vor facilita plata online rapidă, chiar și de pe telefon. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța măsurii pentru modernizarea administrației publice:

”Prin adoptarea acestor norme, Ministerul Finanțelor deblochează aplicarea unei legi așteptate de 7 ani. (…) Nu mai putem tolera birocrația care obligă oamenii să piardă timp la ghișee sau să caute contul bancar corect pentru o simplă amendă.”

Unde și cum vor putea fi plătite amenzile

Noua procedură vine cu mai multe variante de plată, pentru a facilita accesul contribuabililor la sistemul digital și la instrumente rapide de achitare. Șoferii vor putea plăti prin:

  • internet banking, home-banking sau mobile banking
  • mandat poștal
  • POS la orice unitate a Trezoreriei Statului
  • numerar, la Trezorerie sau casieriile locale
  • online, prin Ghișeul.ro

Ministerul subliniază că măsura este parte a procesului larg de digitalizare a serviciilor publice:

”Prin această măsură, Guvernul face un pas important în direcția digitalizării serviciilor publice, cu scopul de a simplifica interacțiunea dintre cetățeni și instituțiile statului”.

Prin implementarea contului unic național, autoritățile mizează pe reducerea birocrației, creșterea gradului de conformare voluntară și o eficientizare a colectării veniturilor bugetare. Pentru șoferi, însă, beneficiul major este clar: mai puțin timp pierdut și un sistem modern, simplu și accesibil pentru plata amenzilor.

Vom avea un final de săptămână cu temperaturi de vară, de până la 24 de grade. Anunțul ANM
Recomandări
Cum să usuci așternuturile mai repede fără uscător: un truc simplu cu un singur obiect din casă
Cum să usuci așternuturile mai repede fără uscător: un truc simplu cu un singur obiect din casă
Orașul din România ce deține un record: aici se vând cel mai repede apartamentele
Orașul din România ce deține un record: aici se vând cel mai repede apartamentele
Grădina ta poate suferi din cauza acestor plante și pomi. Fac mai mult rău decât bine
Grădina ta poate suferi din cauza acestor plante și pomi. Fac mai mult rău decât bine
11 persoane condamnate la închisoare pe viață pentru incendiul devastator din Turcia, în care au murit 78 de oameni
11 persoane condamnate la închisoare pe viață pentru incendiul devastator din Turcia, în care au murit 78 de oameni
Schimbări majore în activitatea ANAF. Inspectorii vor putea realiza verificări fiscale la nivel național
Schimbări majore în activitatea ANAF. Inspectorii vor putea realiza verificări fiscale la nivel național
ÎPS Teodosie își pierde din influență. Ce privilegii i-au fost luate
ÎPS Teodosie își pierde din influență. Ce privilegii i-au fost luate
REVIEW Dyson V16 Piston Animal Submarine – cel mai performant aspirator face echipă cu cel mai deștept mop. Așa arată o soluție de curățare completă în 2025
RECENZIE
REVIEW Dyson V16 Piston Animal Submarine – cel mai performant aspirator face echipă cu cel mai deștept mop. Așa arată o soluție de curățare completă în 2025
Cum poți învăța gratuit inteligența artificială: 7 cursuri esențiale pentru profesori și angajați în era digitală
Cum poți învăța gratuit inteligența artificială: 7 cursuri esențiale pentru profesori și angajați în era digitală
Revista presei
Adevarul
O mare companie metalurgică din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Ziua în care 3 zodii își schimbă destinul, pot câștiga sume importante
Playtech Știri
Denise Rifai și Dan Alexa, noul cuplu din showbiz? Cum au fost surprinși cei doi, gesturile lor spun multe
Playtech Știri
Roxana Nemeș, dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni. Soțul îi este alături la fiecare pas: „Împreună facem totul”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...