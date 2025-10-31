Noi reguli pentru plata amenzilor rutiere: cont unic național aprobat de Guvern

Guvernul a făcut un pas important în simplificarea procesului de plată a amenzilor rutiere, aprobând normele care permit funcționarea unui cont unic național. Măsura, așteptată de ani de zile, va elimina birocrația și drumurile inutile la ghișee, facilitând achitarea contravențiilor, mai ales pentru șoferii care circulă frecvent în afara localității de domiciliu.

Cum va funcționa noul cont unic pentru plata amenzilor

Potrivit Ministerului Finanțelor, normele aprobate joi, 39 octombrie, permit ca amenzile rutiere să fie achitate într-un singur cont la nivel național, indiferent de locul în care a fost aplicată sancțiunea sau de instituția care a emis procesul-verbal.

Practic, șoferii nu vor mai fi nevoiți să caute conturile instituțiilor din alte județe sau orașe, așa cum se întâmpla până acum. În prezent, plata se face în contul de Trezorerie aferent domiciliului contravenientului, lucru care genera confuzie și timp pierdut pentru cetățeni.

Noul sistem digital va distribui automat sumele încasate către bugetele locale sau către bugetul de stat, în funcție de domiciliul celui sancționat.

Mecanismul va fi introdus inițial în regim pilot, pentru amenzile aplicate de Poliția Rutieră, urmând ca ulterior să fie extins și pentru alte tipuri de contravenții.

Ce se schimbă pentru șoferi și cât timp vor economisi

O noutate importantă este și faptul că procesele-verbale de contravenție vor putea fi emise și gestionate electronic. Documentele vor include coduri QR care vor facilita plata online rapidă, chiar și de pe telefon. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța măsurii pentru modernizarea administrației publice:

”Prin adoptarea acestor norme, Ministerul Finanțelor deblochează aplicarea unei legi așteptate de 7 ani. (…) Nu mai putem tolera birocrația care obligă oamenii să piardă timp la ghișee sau să caute contul bancar corect pentru o simplă amendă.”

Unde și cum vor putea fi plătite amenzile

Noua procedură vine cu mai multe variante de plată, pentru a facilita accesul contribuabililor la sistemul digital și la instrumente rapide de achitare. Șoferii vor putea plăti prin:

internet banking, home-banking sau mobile banking

mandat poștal

POS la orice unitate a Trezoreriei Statului

numerar, la Trezorerie sau casieriile locale

online, prin Ghișeul.ro

Ministerul subliniază că măsura este parte a procesului larg de digitalizare a serviciilor publice:

”Prin această măsură, Guvernul face un pas important în direcția digitalizării serviciilor publice, cu scopul de a simplifica interacțiunea dintre cetățeni și instituțiile statului”.

Prin implementarea contului unic național, autoritățile mizează pe reducerea birocrației, creșterea gradului de conformare voluntară și o eficientizare a colectării veniturilor bugetare. Pentru șoferi, însă, beneficiul major este clar: mai puțin timp pierdut și un sistem modern, simplu și accesibil pentru plata amenzilor.