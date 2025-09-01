Ultima ora
01 sept. 2025 | 15:14
de Ioana Bucur

Noi modificări la taxe și impozite: de la mașini și case de lux, la concediul pentru creșterea copilului

Ilie Bolojan, premierul României. Foto: Facebook/ Guvernul României

Printre cele mai importante modificări propuse se află reintroducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de 1% pentru companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro, amendament susținut de PSD și deja acceptat în ședința Coaliției.

Modificări la taxe și impozite

Un alt punct vizează menținerea taxei pe afiliați, măsură propusă de Guvern ca înlocuitor pentru IMCA. Totodată, PSD vine cu o inițiativă suplimentară: introducerea unui impozit special aplicat locuințelor și mașinilor de valoare mare.

„Până acum, a fost acceptat amendamentul nostrum privind păstrarea impozitului de 1% pentru multinaționale. Acest amendament a fost aprobat, cee ace e un lucru bun, nu trebuia abrogate”, a spus liderul PSD, Sorin Grindeanu, înaintea ședinței cu parlamentarii și liderii partidului.

Guvernul a introdus în ianuarie 2024 impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile mari, cu afaceri de peste 50 de milioane de euro. Acest impozit de 1% se aplică atunci când taxa pe profit, calculată la cota standard de 16%, este mai mică decât 1% din cifra de afaceri.

Amendamentele PSD

În ședința Coaliției de luni, PSD a venit cu mai multe propuneri:

  • Scutirea de la plata CASS pentru părintele aflat în concediu de creștere a copilului.
  • Menținerea IMCA, prin eliminarea prevederii care ar fi dus la abrogarea acestuia. Social-democrații subliniază că impozitul aduce anual venituri certe de 1,2 miliarde lei și protejează bugetul de stat.
  • Menținerea și extinderea taxei pe afiliați, pentru a include toate entitățile nerezidente fiscal în România, vizând limitarea externalizării profiturilor de către companii.
  • Impozit special pe locuințe și autoturisme de valoare mare: 0,9% din diferența dintre valoarea impozabilă și plafonul de 2,5 milioane lei pentru clădiri rezidențiale; 0,9% din diferența dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei pentru autoturisme.
  • Reintroducerea scutirii de CASS pentru veteranii, invalizii și văduvele de război.
  • Introducerea obligației de plată a CASS pentru refugiații ucraineni, migranți și apatrizi, pentru sumele primite de la statul român.

Amendamentele USR

USR a venit cu propriile propuneri:

  • Eliminarea obligației de conversie a împrumuturilor în capital social, considerată o piedică pentru start-up-uri și investiții.
  • Alocarea de fonduri pentru investigații medicale necesare în monitorizarea diabetului, AVC-urilor, sarcinilor și unor boli rare.
  • Introducerea comisiilor de contestație în procesul de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație, pentru a asigura o cale de atac rapidă înainte de instanță.
  • Limitarea bonusurilor și primelor pentru autoritățile autonome (ASF, ANRE, ANCOM), care ar putea fi acordate doar pe baza performanței și doar când deficitul bugetar este sub 3%.
  • Eliminarea asimilaților magistraților din categoria beneficiarilor de pensii speciale, măsură care ar putea trece de controlul CCR.

Premierul Ilie Bolojan urmează să ajungă luni, de la ora 19:00, în Parlament, pentru a-și asuma răspunderea pe cele cinci proiecte de lege incluse în Pachetul 2 de măsuri fiscale.

