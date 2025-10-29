Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 07:57
de Daoud Andra

Noi informații în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: ar fi recurs frecvent la injecții cu sedative puternice

Noi informații în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: ar fi recurs frecvent la injecții cu sedative puternice
FOTO: Facebook

Apar noi informații după moartea Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean Buzău și un chirurg respectat. Aceasta a fost găsită fără viață în dimineața zilei de marți, înainte de a ieși din gardă. Avea doar 37 de ani și era cunoscută pentru devotamentul cu care își făcea meseria, dar și pentru eforturile epuizante la care se supunea constant.

Medicul și-ar fi administrat frecvent perfuzii

Colegii spun că tânăra doctoriță era genul de om care nu spunea niciodată „nu” atunci când venea vorba de pacienți. Muncea până la epuizare, adesea cu perfuzia la mână, încercând să țină pasul cu programul din spital. În seara de dinaintea tragediei, participase la inaugurarea unei secții noi, iar câteva ore mai târziu intra în gardă, care trebuia să se încheie dimineața, la ora 8. Ultimul ei consult a avut loc în jurul orei 23:00 și nimic nu anunța sfârșitul neașteptat.

Dimineața, o asistentă a fost cea care a făcut descoperirea cutremurătoare. Telefonul Ștefaniei suna insistent, iar când femeia a intrat în camera de gardă, medicul era deja fără suflare. Lângă ea, anchetatorii ar fi găsit o branulă și mai multe urme de substanțe injectabile.

Surse apropiate anchetei au dezvăluit că doctorița și-ar fi administrat frecvent sedative puternice, pentru a face față stresului și oboselii. În seara de dinaintea decesului, ar fi cerut din farmacia spitalului un anestezic de uz medical — o substanță extrem de periculoasă în afara controlului strict. Același medicament a fost implicat în moartea artistului Michael Jackson.

Dosar penal pentru moarte suspectă

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, tratând cazul drept o „moarte atipică”. Procurorii au ridicat probe din camera unde a fost găsită doctorița decedată și urmează să efectueze analize toxicologice. De asemenea, telefonul medicului a fost preluat pentru o percheziție informatică, în încercarea de a reconstitui ultimele ore din viața ei.

Colegii spun că epuizarea fizică și emoțională ar fi putut contribui la moartea sa. „Nu e ușor să faci opt gărzi într-o lună și să rămâi lucid. Era epuizată, dar continua să vină la spital chiar și bolnavă”, a declarat liderul sindical Grațiela Constantin. Dragoș Porumb, președintele Colegiului Medicilor Buzău, a confirmat că Ștefania nu și-a luat concediu medical de ani de zile.

Pe lângă presiunea profesională, doctorița trecea și printr-o perioadă personală dificilă, fiind implicată într-un divorț aflat pe rolul instanței. Cu toate acestea, cei care au cunoscut-o spun că nu părea deprimată și că își găsea refugiul în muncă. „Fiecare zi în spital aduce o nouă poveste, un nou vis de salvat”, scria ea, cu puțin timp înainte de tragedie, într-o postare publică.

Ancheta continuă, iar Spitalul Județean Buzău rămâne marcat de pierderea uneia dintre cele mai implicate și respectate figuri medicale din ultimii ani.

