Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 10:52
de Ioana Bucur

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Medicii au dezvăluit ce intervenție i-au făcut artistului
Doru Octavian Dumitru. Foto: Facebook

Comediantul Doru Octavian Dumitru se află internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost supus unei intervenții de trombectomie. Inițial, artistul fusese internat la Spitalul Județean din Bacău, județ în care urma să susțină un spectacol, înainte de a fi transferat la Suceava pentru tratament de specialitate.

Doru Octavian Dumitru, internat

Familia comediantului a transmis un mesaj public, rugând pe toată lumea „să respecte intimitatea acestor momente extrem de solicitante şi dificile, atât pentru el, cât şi pentru familia lui”.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.
Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să respecte intimitatea acestor momente extrem de solicitante și dificile, atât pentru el cât și pentru familia lui.
Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea.
Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături.”

Ce intervenție i-a fost făcută

Comediantul trebuia să susţină marți, 21 octombrie, un spectacol la Onești, însă, înainte de reprezentație, a fost transportat de urgență la spitalul din Bacău, potrivit News.ro. Ulterior, a fost transferat la Suceava pentru efectuarea procedurii de trombectomie.

Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital. Celebrul comediant și-a anulat spectacolul programat la Onești

O trombectomie este o intervenție medicală prin care se îndepărtează un cheag de sânge (tromb) dintr-un vas de sânge (arteră sau venă), pentru a restabili circulația normală a sângelui.

Este o procedură utilizată în urgențe medicale, mai ales în cazuri precum:

  • accident vascular cerebral ischemic (AVC) — când un cheag blochează o arteră din creier;
  • tromboză venoasă profundă — când un cheag blochează o venă dintr-un membru;
  • embolii arteriale — când un cheag migrează și obstruează o arteră importantă.

Reprezentanții spitalului au anunțat că „intervenția a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară formată din medic neurolog, medic ATI și medic radiolog intervenționist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului”. Procedura s-a desfășurat „în condiții de siguranță, cu un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. În prezent, pacientul este stabil, cu constante vitale echilibrate”, au precizat aceștia.

Doru Octavian Dumitru avea programate spectacole miercuri, la Adjud, joi, la Buzău, și luni, în București, la Sala Palatului.

