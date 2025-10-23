Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 16:32
de Daoud Andra

Noi date din ancheta exploziei din Rahova: când au fost instalate cablul electric și conducta de gaze. Anchetatorii au mai multe piste, dar exclud una complet
Ancheta privind explozia devastatoare de la blocul din cartierul Rahova capătă contur, iar noile informații aduse la lumină de anchetatori creionează o ipoteză principală: deflagrația ar fi fost cauzată de o acumulare de gaze provenite dintr-o fisură subterană a unei țevi. Conducta de gaze a fost instalată în jurul anului 2000, foarte aproape de un cablu electric aflat deja în subteran încă din 1980. Specialiștii cred că apropierea celor două rețele ar fi putut provoca un scurtcircuit, care, în timp, să fi dus la fisurarea țevii.

Țeava de gaze urmează să treacă printr-o expertiză tehnică

Conform surselor citate de Digi24, țeava de gaze, confecționată din material plastic, ar fi fost amplasată fără a respecta distanțele de siguranță față de cablul de curent electric. „Cele două linii de utilități nu ar trebui să fie apropiate, pentru că există riscul să apară un scurtcircuit, iar flama să creeze o fisură în țeava de gaz”, arată anchetatorii. Țeava fisurată a fost deja trimisă la INSEMEX Petroșani pentru expertiză tehnică, urmând ca raportul să stabilească dacă apropierea instalațiilor a dus, într-adevăr, la acumularea de gaze care a provocat explozia.

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat miercuri seară că, „dacă într-adevăr conducta de gaz fisurată era aproape de cablurile de electricitate, după cum arată primele date ale anchetei, atunci acea lucrare sigur a fost făcută cu încălcarea legislației în vigoare și fără autorizație”.

Pe teren, anchetatorii continuă să verifice toate pistele posibile, dar o ipoteză este deja exclusă complet: cea a unui atac deliberat. „Singura care se exclude: ideea că ar fi fost o mână criminală, sau că ar fi fost dispozitive explozive”, a declarat Cristi Gheorghe, șeful Direcției Investigații Criminale din Poliția Română, într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

Anchetatorii iau în calcul și alte ipoteze

El a confirmat că „pe țeava de gaze din fața blocului a fost găsit o fisură circulară, iar pe lângă această țeavă trece și cablul de electricitate care alimenta blocul cu energie electrică”. Oficialul a explicat că „am excavat în exteriorul blocului pe această conductă principală. Aceasta aducea gazele în bloc. Pe această țeavă am găsit o fisură, de formă circulară. În proximitatea acesteia este un cablu de alimentare cu energie electrică a blocului respectiv. Atât țeava cât și cablul au fost secționate și trimise la specialiștii de la INSEMEX”.

Întrebat despre condițiile în care s-au realizat lucrările, Gheorghe a precizat că „există niște normative de montaj a acestor rețele”, dar că nu se știe încă dacă acestea au fost respectate. „Cablul de curent era cu înveliș de protecție, țeava era băgată în pământ cu bandă de semnalizare. Expertiza INSEMEX va stabili dacă erau prea apropiate”, a spus el.

Anchetatorii analizează, de asemenea, alte posibilități, cum ar fi un scurtcircuit la rețeaua electrică sau un robinet defect la instalația de gaze. „Nu se merge pe o singură ipoteză”, a subliniat șeful Direcției Investigații Criminale.

Până la finalizarea expertizei, rămâne clar un lucru: explozia nu a fost cauzată de o acțiune intenționată, ci cel mai probabil de o combinație fatală între neglijență, infrastructură veche și lipsa respectării normelor tehnice care ar fi trebuit să prevină o astfel de tragedie.

