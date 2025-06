„Nobody Wants This” revine pe Netflix în octombrie. Tot ceea ce știm despre comedia ironică

Netflix continuă seria de anunțuri din cadrul weekendului TUDUM cu o surpriză neașteptată: serialul romantic autoironic Nobody Wants This revine cu un al doilea sezon pe 23 octombrie 2025.

Deși titlul sugerează o lipsă de cerere din partea publicului, serialul cu Kristen Bell și Adam Brody a avut suficient succes încât să fie reînnoit, iar platforma îl promovează în mod deschis cu ironie, scrie publicația AV Club.

Revenirea „Nobody Wants This” a fost anunțată recent

Anunțul oficial a fost făcut printr-un videoclip difuzat la evenimentul FYSEE LA, organizat pentru a celebra producțiile Netflix eligibile pentru premiile Emmy.

În clip, actorii principali ai serialului, Adam Brody, Kristen Bell, Timothy Simons, Justine Lupe și Jack Tohn, apar într-o prezentare plină de umor, folosind o Magic 8 Ball personalizată pentru a „prezice” data premierei.

Printre răspunsurile bilei magice se regăsesc mesaje ca „sun-o pe mama ta” sau „întreabă-ți rabinul”, glume în ton cu umorul evreiesc prezent și în serial.

Printre promisiunile pentru noul sezon se numără „un alt sărut iconic” și glume legate de echipa fictivă Matzoh Ballers, care ar urma să ajungă în playoff.

Deși detaliile despre intrigă rămân vagi, se pare că sezonul doi va continua să exploreze dinamica relațiilor moderne printr-un amestec de ironie, clișee romantice răsturnate și personaje excentrice.

Serialul Nobody Wants This a debutat în 2024

De altfel, serialul Nobody Wants This a debutat în 2024 și s-a remarcat prin modul în care parodiază convențiile comediilor romantice, păstrând totodată o doză de emoție autentică.

Relația complicată dintre personajele interpretate de Bell și Brody, alături de dialogurile inteligente și tonul meta, au atras un public fidel, în ciuda marketingului ironic care susține că „nimeni nu vrea asta”.

În contrast cu titlurile intens promovate precum Stranger Things sau Squid Game, Netflix pare să transforme Nobody Wants This într-un cult show cu valențe de auto-parodie. Strategia funcționează, mai ales într-un peisaj media saturat, unde conținutul care pare „nerevendicat” câștigă tocmai prin autenticitatea sa asumată.

Având parte de lansarea stabilită pentru 23 octombrie, sezonul doi promite să aducă noi episoade de comedie absurdă și relații disfuncționale, menținând echilibrul între satiră și sinceritate.

Și chiar dacă nimeni nu crede că vrea să-l vadă, Netflix pariază că algoritmul știe mai bine și, la drept vorbind, există public pentru absolut orice nișă, absolut oricând.