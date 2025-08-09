Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 09:19
de Andrei Simion

Nintendo lansează aplicația gratuită „Hello, Mario!” pentru copii, cu care se pot juca cu fața lui Mario și o colecție nouă de produse tematice

Gaming
Nintendo lansează aplicația gratuită „Hello, Mario!” pentru copii, cu care se pot juca cu fața lui Mario și o colecție nouă de produse tematice
Nintendo lansează aplicația gratuită „Hello, Mario!” și o colecție de jucării tematice, inclusiv seturi din lemn cu funcție Amiibo. (Foto: Nintendo)

Nintendo pregătește o surpriză pentru fanii universului Mario, mai ales pentru cei mici. Compania a anunțat lansarea aplicației gratuite Hello, Mario!, disponibilă pe iOS, Android și Nintendo Switch, începând cu 26 august 2025. Lansarea are loc simultan cu debutul în Japonia al unei noi colecții de produse tematice „My Mario”, create special pentru copii și preșcolari.

Aplicația este inspirată de celebra secvență interactivă din jocul Super Mario 64, unde jucătorii puteau manipula fața tridimensională a personajului, scriu cei de la Gizmodo. În varianta modernă, Hello, Mario! le permite copiilor să atingă, să tragă și să „arunce” virtual fața zâmbitoare a lui Mario, în timp ce personajul reacționează amuzant în funcție de interacțiune.

O aplicație simplă, dar gândită pentru cei mai tineri utilizatori

Deși nu include microtranzacții și nici funcții complexe, Hello, Mario! își propune să fie o experiență jucăușă și accesibilă pentru copii. Fața interactivă a lui Mario este punctul central al aplicației, iar reacțiile animate ale personajului promit să capteze atenția celor mici.

Lansarea acestei aplicații vine la pachet cu noua colecție My Mario, disponibilă în magazinele Nintendo din Tokyo, Osaka și Kyoto. Colecția include plușuri, seturi de masă sigure pentru copii, jucării pentru dentiție, haine și chiar o carte interactivă cu fața lui Mario.

Seturi de construcție din lemn cu funcționalitate Amiibo

Atracția principală din My Mario o reprezintă două seturi de cuburi de construcție din lemn.

Setul mic – 3 piese (Mario, o ciupercă și un bloc cu semnul întrebării) – costă 2.980 yeni (aproximativ 20 de dolari).

Setul mare – 30 de piese, care adaugă personaje precum Luigi, Peach și Yoshi, plus un tub warp și alte elemente – are un preț de 19.980 yeni (aproximativ 135 de dolari).

Fiecare piesă cu personaj are funcționalitate Amiibo, ceea ce înseamnă că poate fi folosită pe consola Switch la fel ca figurinele clasice.

Setul mai mare din noile cuburi de construcție din lemn lansate de Nintendo include 30 de piese

Setul mai mare din noile cuburi de construcție din lemn lansate de Nintendo include 30 de piese, iar blocurile cu personaje au dublă funcție, putând fi folosite și ca figurine Amiibo. (Foto: Nintendo)

Lansare în Japonia și planuri internaționale

Tanto aplicația Hello, Mario! cât și colecția My Mario vor fi lansate pe 26 august 2025 în Japonia. Nintendo nu a confirmat încă dacă aplicația va primi o versiune în limba engleză, însă o parte dintre produsele colecției ar urma să fie disponibile internațional în 2026, potrivit Video Games Chronicle.

Chiar dacă Hello, Mario! este gândită în primul rând pentru copii, părinții nostalgici ar putea găsi în colecția My Mario un motiv bun să aducă personajul preferat din copilărie și în camera celor mici.

Meteorologii ANM au emis noi coduri de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de aproape 40 de grade în mai multe judeţe din România
Recomandări
Marco Leu a fost implicat într-un accident grav la raliu. Competiţia este dedicată chiar fondatorului competiției, Mihai Leu. Imagini de la locul incidentului
Marco Leu a fost implicat într-un accident grav la raliu. Competiţia este dedicată chiar fondatorului competiției, Mihai Leu. Imagini de la locul incidentului
O româncă a dat avans pentru un sejur în Thassos, dar a sfârşit prin nu avea unde sta în vacanţă. „Mizerie peste tot”. Turiştii i-au spus imediat ce trebuia să facă
O româncă a dat avans pentru un sejur în Thassos, dar a sfârşit prin nu avea unde sta în vacanţă. „Mizerie peste tot”. Turiştii i-au spus imediat ce trebuia să facă
CNN: Cinci scenarii pentru finalul războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Putin readuce în prim-plan posibilele căi spre pace
CNN: Cinci scenarii pentru finalul războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Putin readuce în prim-plan posibilele căi spre pace
Summer Well Festival, o dezamăgire pentru mulți români. Detaliul care îi face să promită că nu mai vin anul viitor
Summer Well Festival, o dezamăgire pentru mulți români. Detaliul care îi face să promită că nu mai vin anul viitor
A murit James Lovell, astronautul erou al misiunii Apollo 13 pe care Tom Hanks l-a adus pe marele ecran
A murit James Lovell, astronautul erou al misiunii Apollo 13 pe care Tom Hanks l-a adus pe marele ecran
Epurarea Meta: 16,8 milioane de conturi WhatsApp și Facebook șterse într-o acțiune masivă anti-escrocherii
Epurarea Meta: 16,8 milioane de conturi WhatsApp și Facebook șterse într-o acțiune masivă anti-escrocherii
Nicușor Dan nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, însă ar fi încurcat organizarea. Detaliul asupra căruia s-a răzgândit pe ultima sută de metri
Nicușor Dan nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, însă ar fi încurcat organizarea. Detaliul asupra căruia s-a răzgândit pe ultima sută de metri
O femeie din Bucureşti a fost înjunghiată din senin pe o stradă din Capitală. Martorii nepăsători nici nu au sunat la 112, cum a fost prins agresorul
O femeie din Bucureşti a fost înjunghiată din senin pe o stradă din Capitală. Martorii nepăsători nici nu au sunat la 112, cum a fost prins agresorul
Revista presei
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 9 august 2025. Zodia care are noroc pe toate planurile
Playtech Știri
Horoscop weekend 9-10 august 2025. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și noroc la bani
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei