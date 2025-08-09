Nintendo lansează aplicația gratuită „Hello, Mario!” pentru copii, cu care se pot juca cu fața lui Mario și o colecție nouă de produse tematice

Nintendo pregătește o surpriză pentru fanii universului Mario, mai ales pentru cei mici. Compania a anunțat lansarea aplicației gratuite Hello, Mario!, disponibilă pe iOS, Android și Nintendo Switch, începând cu 26 august 2025. Lansarea are loc simultan cu debutul în Japonia al unei noi colecții de produse tematice „My Mario”, create special pentru copii și preșcolari.

Aplicația este inspirată de celebra secvență interactivă din jocul Super Mario 64, unde jucătorii puteau manipula fața tridimensională a personajului, scriu cei de la Gizmodo. În varianta modernă, Hello, Mario! le permite copiilor să atingă, să tragă și să „arunce” virtual fața zâmbitoare a lui Mario, în timp ce personajul reacționează amuzant în funcție de interacțiune.

O aplicație simplă, dar gândită pentru cei mai tineri utilizatori

Deși nu include microtranzacții și nici funcții complexe, Hello, Mario! își propune să fie o experiență jucăușă și accesibilă pentru copii. Fața interactivă a lui Mario este punctul central al aplicației, iar reacțiile animate ale personajului promit să capteze atenția celor mici.

Lansarea acestei aplicații vine la pachet cu noua colecție My Mario, disponibilă în magazinele Nintendo din Tokyo, Osaka și Kyoto. Colecția include plușuri, seturi de masă sigure pentru copii, jucării pentru dentiție, haine și chiar o carte interactivă cu fața lui Mario.

Seturi de construcție din lemn cu funcționalitate Amiibo

Atracția principală din My Mario o reprezintă două seturi de cuburi de construcție din lemn.

Setul mic – 3 piese (Mario, o ciupercă și un bloc cu semnul întrebării) – costă 2.980 yeni (aproximativ 20 de dolari).

Setul mare – 30 de piese, care adaugă personaje precum Luigi, Peach și Yoshi, plus un tub warp și alte elemente – are un preț de 19.980 yeni (aproximativ 135 de dolari).

Fiecare piesă cu personaj are funcționalitate Amiibo, ceea ce înseamnă că poate fi folosită pe consola Switch la fel ca figurinele clasice.

Lansare în Japonia și planuri internaționale

Tanto aplicația Hello, Mario! cât și colecția My Mario vor fi lansate pe 26 august 2025 în Japonia. Nintendo nu a confirmat încă dacă aplicația va primi o versiune în limba engleză, însă o parte dintre produsele colecției ar urma să fie disponibile internațional în 2026, potrivit Video Games Chronicle.

Chiar dacă Hello, Mario! este gândită în primul rând pentru copii, părinții nostalgici ar putea găsi în colecția My Mario un motiv bun să aducă personajul preferat din copilărie și în camera celor mici.