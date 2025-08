Nintendo anunță Indie World 2025: prezentare oficială cu jocuri pentru Switch și Switch 2

Nintendo a confirmat că următoarea ediție a prezentării Indie World va avea loc joi, 7 august 2025, la ora 16:00 (ora României).

Transmisiunea va dura aproximativ 15 minute și va include noutăți și actualizări despre jocuri indie care urmează să fie lansate pe consolele Nintendo Switch și Nintendo Switch 2. Evenimentul va putea fi urmărit în direct pe canalele oficiale YouTube și Twitch ale companiei.

Această ediție a Indie World vine la scurt timp după prezentarea Partner Showcase din 31 iulie, care a inclus titluri precum Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Once Upon a Katamari și Plants vs. Zombies: Replanted, informează Polygon.

Deși Nintendo nu a confirmat încă lista oficială de jocuri pentru această ediție a Indie World, comunitatea de fani anticipează posibile actualizări pentru titluri așteptate precum Hades 2 și Hollow Knight: Silksong, ambele având deja un istoric de prezență în spațiul indie și o bază solidă de jucători pe platformele Nintendo.

Fără vești despre jocurile mari Nintendo, dar susținere puternică pentru dezvoltatorii indie

În timp ce fanii Nintendo continuă să aștepte un nou Nintendo Direct dedicat exclusiv titlurilor first-party, compania pare să acorde în prezent prioritate colaborărilor cu studiourile independente și publisherii terți.

Abordarea ne arată o strategie deja consacrată de Nintendo, care a oferit în ultimii ani o platformă solidă pentru dezvoltatorii indie prin intermediul acestor prezentări tematice.

Indie World 2025 ar putea include și surprize de la studiouri mai puțin cunoscute, dar cu proiecte inovatoare, în ton cu tradiția evenimentului de a scoate în evidență titluri experimentale, creative și adesea apreciate pentru calitatea artistică sau mecanicile de joc originale.

Ce se va întâmpla cu jocurile, de fapt

Odată cu apropierea lansării Nintendo Switch 2, este posibil ca unele dintre jocurile prezentate să fie disponibile și pe noua generație de consolă, fie ca titluri cross-gen, fie optimizate special pentru hardware-ul îmbunătățit.

Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă Nintendo va introduce mențiuni despre noua platformă în cadrul unui eveniment dedicat în mod tradițional titlurilor indie.

Fanii Nintendo care urmăresc scena jocurilor independente sunt încurajați să urmărească Indie World pe 7 august pentru a descoperi ce noutăți aduce compania japoneză în ecosistemul Switch.

Deși nu sunt așteptate anunțuri majore legate de francizele de top ale companiei, Indie World rămâne o vitrină importantă pentru noile talente și idei inovatoare din industria jocurilor video.

Live-ul poate fi urmărit aici, pe 7 august 2025, la ora 16:00.