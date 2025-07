Dragoste pixelată sau doar o misiune în doi? Nintendo stârnește internetul negând relația dintre Mario și Peach

Nintendo a reușit din nou să inflameze internetul — nu cu un joc nou, ci cu o afirmație care i-a luat prin surprindere chiar și pe cei mai calmi dintre gameri. Potrivit companiei, Mario și Peach sunt doar buni prieteni. Declarația a fost făcută discret, într-un mesaj apărut în aplicația digitală Nintendo Today!, care funcționează ca un fel de calendar cu trivia zilnică pentru fani. “Mario și Peach sunt prieteni buni și se ajută reciproc ori de câte ori pot” — sună simplu, banal chiar. Dar pentru internet? E o provocare pe față.

Reacția nu s-a lăsat așteptată. În doar câteva minute, utilizatorii Reddit, Twitter și mai ales arhivele de fan fiction (A03, Wattpad, Tumblr) au fost scotocite intens pentru dovezi contrare. Aproape 1.300 de povești cu tematică romantică între Mario și Peach au fost identificate într-un timp record, iar printre ele s-au strecurat și zeci de texte în care relația dintre cei doi merge mult mai departe decât „o prietenie platonică”. Fanii nu uită detalii precum săruturile dese pe obraz, apelativul „cel mai drăguț cuplu” din Mario Party 5, sau acel tweet de Valentine’s Day în care Nintendo îi portretiza ca pereche.

Nintendo preferă personajele fără atașamente emoționale

De ce atât de multă grijă din partea Nintendo pentru o relație fictivă? Motivul e simplu: personajele din universul Mario sunt, prin design, niște foi albe. Au istoric puțin, personalitate vag conturată și pot fi puse oricând în contexte noi fără să ridice întrebări. Într-un joc îl vezi pe Mario conducând un kart, în altul salvează o prințesă, în al treilea e… la plajă. Totul e permis pentru că nu are o poveste fixă care să limiteze posibilitățile.

O relație oficializată între Mario și Peach ar aduce bagaj narativ. Ar crea așteptări. Ar genera întrebări despre gelozie, divorțuri și cine are dreptul legal asupra Regatului Ciupercă. Iar Nintendo — firmă japoneză cu o abordare extrem de conservatoare asupra reprezentărilor emoționale sau sexuale în jocuri — nu vrea sub nicio formă să-și complice universul.

Și totuși, această strategie vine la pachet cu un alt mesaj, aproape ironic, mai ales în contextul în care platforme precum Steam sau itch.io încep să limiteze accesul la jocuri cu conținut sexual. Nintendo pare că spune: “Uitați-vă la noi, la noi nu există nici măcar un pupic pe gură!”.

Ficțiunea rămâne liberă: internetul decide ce simt Mario și Peach

Așa cum era de așteptat, cei mai vocali dintre fani nu s-au lăsat intimidați. Pe internet, canonul oficial nu valorează mai mult decât headcanon-ul personal. Un scroll rapid prin Archive of Our Own (AO3) îți arată imediat cum comunitatea percepe dinamica Mario–Peach: romantică, pasională sau chiar dramatică. În mod surprinzător (sau poate nu), există și ficțiuni în care Luigi și Mario sunt mai apropiați decât îți permite logica familială. Fiecare cu fanteziile lui.

Un alt detaliu simpatic e că fanii Peach/Daisy – adică acei jucători care o „ship-uiesc” pe prințesă cu colega ei blondă – au fost printre puținii entuziasmați de negația Nintendo. Pentru ei, e o validare indirectă: dacă Peach nu e cu Mario, poate are timp să-și exploreze sentimentele… feminine.

Până la urmă, rămâne clar un lucru: internetul nu va respecta niciodată limitele puse de o corporație. În capul tău, Mario poate fi logodit de 40 de ani cu Peach sau poate fi un burlac pasionat de relații deschise. Nu există un control parental pentru imaginația colectivă. Nintendo poate nega cât vrea — dar fanii decid ce se întâmplă între două personaje care au salvat Regatul Ciupercă de sute de ori împreună.

Dacă ai și tu o poveste în cap cu Mario și Peach, n-ai nevoie de aprobarea lui Shigeru Miyamoto. Scrie-o, deseneaz-o sau doar imagineaz-o. În lumea fanilor, canonul e doar un punct de plecare.