Filmul animat „Elio” de la Disney și Pixar ajunge pe Disney+ luna aceasta. Când vezi pe platforma de streaming animația îndrăgită de toată lumea
Un nou capitol în tradiția Disney și Pixar

Disney și Pixar aduc acasă magia unei noi aventuri intergalactice odată cu lansarea filmului „Elio” pe platforma de streaming Disney+, începând cu 17 septembrie. După succesul în cinematografe, animația promite să cucerească întreaga familie prin umor, emoție și descoperire, oferind o poveste care depășește granițele spațiului, dar rămâne profund legată de relațiile umane.

În centrul poveștii se află Elio Solís, un băiat pasionat de univers și de posibilitatea existenței extratereștrilor. Imaginația lui bogată îl poartă într-o călătorie cosmică atunci când face, din întâmplare, primul contact cu o civilizație alienă. Acești vizitatori din alte lumi îl confundă cu liderul planetei Pământ, iar Elio se trezește prins într-o misiune de proporții galactice.

O aventură cu umor și emoție pentru toată familia

„Elio” se înscrie perfect în tradiția Disney și Pixar de a crea povești care ating atât sufletele copiilor, cât și pe cele ale adulților. Filmul combină momente pline de comedie cu teme despre curaj, identitate și legăturile dintre oameni. Deși acțiunea se desfășoară în spațiu, mesajul principal este despre descoperirea propriei identități și despre importanța conexiunilor de acasă.

Certificat „Fresh” de Rotten Tomatoes, lungmetrajul a fost apreciat de critici pentru modul în care îmbină animația spectaculoasă cu o poveste emoționantă. Publicul este invitat să exploreze „Communiversul”, un loc plin de creaturi excentrice și situații imprevizibile, dar și să reflecteze la legăturile profunde care ne definesc pe Pământ.

Lansare exclusivă pe Disney+ și acces pentru toată lumea

Începând cu 17 septembrie, „Elio” va fi disponibil exclusiv pe Disney+, oferind familiilor ocazia de a trăi aventura din confortul propriei case. Fie că alegi o seară de film în familie sau o vizionare solo, platforma de streaming face posibilă călătoria interstelară cu doar câteva click-uri.

Pentru abonați, experiența de acasă este completată de imagini spectaculoase și sunet de înaltă calitate, replicând cât mai fidel magia cinematografului. Este o ocazie excelentă de a redescoperi bucuria poveștilor animate care îmbină tehnologia modernă cu scenarii pline de suflet.

De la „Toy Story” până la „Elemental”, Pixar a demonstrat de fiecare dată că poate aduce pe ecran povești memorabile. „Elio” continuă acest drum, ducând publicul dincolo de stele, dar păstrând accentul pe relațiile dintre personaje și pe descoperirea de sine.

Pentru tine, ca fan al animațiilor, filmul reprezintă mai mult decât o simplă producție de divertisment. Este o invitație de a visa, de a-ți imagina lumi noi și de a-ți aminti că adevărata aventură începe adesea în interiorul nostru. Odată cu lansarea pe Disney+, povestea lui Elio devine accesibilă oricui, indiferent de vârstă sau loc.

Pregătește-ți așadar serile de toamnă pentru o călătorie cosmică plină de culoare, muzică și emoție. „Elio” nu este doar un film despre extratereștri și spațiu, ci o lecție despre cum descoperim cine suntem cu adevărat, chiar și atunci când călătorim la ani-lumină de casă. Din 17 septembrie, universul Disney și Pixar te așteaptă pe Disney+ pentru o aventură de neuitat.

