Nicușor Dan nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, însă ar fi încurcat organizarea. Detaliul asupra căruia s-a răzgândit pe ultima sută de metri

Înmormântarea lui Ion Iliescu, fostul președinte al României, trebuia să fie un moment solemn, organizat cu respectarea protocolului de stat. În realitate, ceremonia a fost marcată de confuzie și schimbări de plan în ultimul moment, unele provocate chiar de actualul președinte, Nicușor Dan.

Nicușor Dan s-ar fi răzgândit pe ultima sută de metri

Inițial, șeful statului anunțase că va rosti un discurs la evenimentul funerar. Potrivit informațiilor apărute, această intenție a fost transmisă Comitetului pentru Funerariile de Stat, iar Președinția ar fi solicitat ca alți oficiali – printre care Adriana Stas, Victor Opaschi și Ionuț Vulpescu – să nu mai ia cuvântul. Practic, discursurile acestora au fost eliminate din program pentru a-i face loc președintelui.

Surpriza a venit chiar în ziua ceremoniei. Pe ultima sută de metri, Nicușor Dan a renunțat să mai vorbească, dar fără să informeze organizatorii înainte. În timp ce era așteptat să coboare din biroul său de la etajul Palatului Cotroceni, invitații și participanții oficiali se pregăteau pentru momentul alocuțiunii. Cum anunțul retragerii nu a fost făcut la timp, nimeni nu a mai urcat la microfon. Ceremonia de adio s-a desfășurat fără niciun discurs, o situație extrem de rară pentru un eveniment cu rang oficial.

Un alt detaliu care a generat tensiuni a fost legat de locul slujbei religioase. Conform unor surse, ar fi existat încercări de mutare a acesteia din biserica Palatului Cotroceni – lăcaș de cult reconstruit la inițiativa lui Ion Iliescu – către o altă locație. În final, din cauza timpului scurt și a presiunilor din mai multe direcții, s-a ales varianta bisericii Mănăstirii Cotroceni, aflată în apropiere.

Această schimbare de plan a venit pe fondul unei organizări deja încărcate, ceea ce a contribuit la sentimentul de improvizație resimțit de cei prezenți.

Prezențe importante și o absență remarcată de toți

În ciuda acestor detalii legate de organizare, la ceremonie au fost prezente figuri marcante ale vieții politice românești. Emil Constantinescu și Traian Băsescu, foști președinți ai României, actualul premier Ilie Bolojan și mai mulți foști prim-miniștri au ținut să fie acolo. Cu toate acestea, lipsa lui Nicușor Dan din mijlocul celor veniți să-și ia rămas-bun a fost evidentă și comentată intens.

Absența șefului statului, dublată de modul în care a fost gestionată situația discursului, a alimentat speculațiile și a stârnit critici din partea celor care consideră că un astfel de eveniment trebuia tratat cu maximă rigoare. Faptul că președintele a fost așteptat până în ultimul moment, fără ca cineva să știe cu certitudine dacă va participa sau nu, a creat o atmosferă tensionată și a afectat desfășurarea protocolului.