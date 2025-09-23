Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu liderii Coaliţiei: „Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”

Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 17:50
de Diana Dumitrache

Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare, mediată cu scopul de a consolida stabilitatea politică și economică a țării, a anunțat Administrația Prezidențială.

„Discuțiile au fost constructive, iar Președintele a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public”, se precizează în comunicatul oficial transmis de Cotroceni.

Șeful statului a adresat și un mesaj direct către cetățeni, în care a reiterat necesitatea păstrării stabilității politice:

„Am avut astăzi o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia am mediat un dialog necesar și constructiv pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării. Am subliniat importanța menținerii unității coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor de actuala majoritate parlamentară, iar liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public.”

Președintele a vorbit și despre sacrificiile pe care românii le-au făcut în ultimii ani:

„Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și indicatorii economici prezintă o evoluție pozitivă, care poate fi menținută doar printr-un angajament ferm al coaliției de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului.”

Coaliția își va continua activitatea în formula actuală

În cadrul reuniunii, ministrul Finanțelor a prezentat cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării care urmează. Potrivit Administrației Prezidențiale, indicatorii economici confirmați permit continuarea programului de guvernare fără a periclita echilibrele macroeconomice.

„Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară. Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, se mai arată în comunicatul transmis de Cotroceni.

