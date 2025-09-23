Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu liderii Coaliţiei: „Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”

Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare, mediată cu scopul de a consolida stabilitatea politică și economică a țării, a anunțat Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan, mesaj pentru români după întâlnirea cu liderii Coaliţiei

„Discuțiile au fost constructive, iar Președintele a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public”, se precizează în comunicatul oficial transmis de Cotroceni.

Șeful statului a adresat și un mesaj direct către cetățeni, în care a reiterat necesitatea păstrării stabilității politice:

„Am avut astăzi o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia am mediat un dialog necesar și constructiv pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării. Am subliniat importanța menținerii unității coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor de actuala majoritate parlamentară, iar liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public.”

Președintele a vorbit și despre sacrificiile pe care românii le-au făcut în ultimii ani:

„Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și indicatorii economici prezintă o evoluție pozitivă, care poate fi menținută doar printr-un angajament ferm al coaliției de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului.”

Coaliția își va continua activitatea în formula actuală

În cadrul reuniunii, ministrul Finanțelor a prezentat cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării care urmează. Potrivit Administrației Prezidențiale, indicatorii economici confirmați permit continuarea programului de guvernare fără a periclita echilibrele macroeconomice.