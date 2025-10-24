Nicușor Dan, fluierat la Iași. Gestul făcut de președintele României în fața mulțumii care îl huiduia

Vizita președintelui Nicușor Dan la Iași, programată cu prilejul aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, nu a fost lipsită de tensiuni. Șeful statului a fost întâmpinat vineri de un grup de protestatari în fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, unde urma să participe la ceremonia festivă comună a celor două instituții academice.

Cum a reacționat președintele

Momentul sosirii sale a fost marcat de strigăte și bannere critice. Cu toate acestea, Nicușor Dan a ales să rămână calm, nu i-a ignorat pe cei care fluierau, ci a ridicat mâna și i-a salutat pe protestatari, zâmbind, înainte de a intra în clădirea Teatrului Național.

Gestul său, interpretat de unii drept o dovadă de calm și diplomație, a fost surprins de camerele de filmat și a devenit rapid viral pe rețelele sociale. În imagini se poate vedea cum președintele, îmbrăcat sobru și vizibil obosit după drumul de la Bruxelles, nu reacționează la provocări și păstrează o atitudine calmă.

Președintele Nicușor Dan a sosit la Iași direct de la Bruxelles, unde participase la discuții privind sprijinul acordat Ucrainei. Programul său la Iași a fost unul complex: după ceremonia festivă de la Teatrul Național, șeful statului urma să viziteze compania „Antibiotice Iași”, să aibă o întrevedere cu echipa MAVIS Artificial Heart de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, precum și întâlniri cu oameni de afaceri, primarul municipiului și președintele Consiliului Județean Iași.

Tot de la Iași, președintele urma să participe în sistem videoconferință la reuniunea „Coaliției de Voință”, o platformă internațională a statelor care sprijină militar și umanitar Ucraina.

Proteste spontane, dar fără incidente

Surse locale spun că grupul de protestatari s-a adunat spontan în fața teatrului, fiind format din persoane nemulțumite de politica externă și de deciziile recente ale Guvernului. Deși atmosfera a fost tensionată, nu au existat incidente violente, iar forțele de ordine au gestionat situația cu discreție. Cei prezenți la Iași au spus că reacția președintelui a fost una „neașteptat de calmă”.

Nicușor Dan a continuat programul stabilit fără a face declarații publice despre incident. Gestul său de a saluta mulțimea, în ciuda fluierăturilor, a fost interpretat de unii ca un semn de respect față de libertatea de exprimare.