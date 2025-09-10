Nicuşor Dan, anunţ despre situaţia economică şi reforma statului. „Sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat miercuri la AmCham CEO Business Forum 2025, unde a vorbit despre perspectivele economice ale României şi despre nevoia de reformă a statului.

Nicuşor Dan, despre anul 2026

„Chiar dacă anumite lucruri s-au făcut în viteză, chiar dacă anumite lucruri se puteau face poate altfel, mesajul meu este de stabilitate. Şi 2026 va fi mai simplu, pentru că vom porni cu un buget care va fi adaptat realităţilor”, a declarat şeful statului, conform News.ro.

Nicuşor Dan a subliniat că anul 2026 nu va fi lipsit de provocări:

„România, mediul economic, populaţia, vor fi în oarecare suferinţă, 2026. Sfârşitul lui 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului şi mă bucur că aţi menţionat OECD. Suntem în grafic, din nou toată lumea este aliniată pe acest obiectiv şi sfârşitul lui 2026 este un termen pe care noi toţi ni-l asumăm.”

În ceea ce priveşte reforma instituţională, preşedintele a admis că România nu dispune, în prezent, de o strategie clară:

„Legat de reformă statului, aveţi dreptate, România nu are un plan de ţară, în momentul ăsta. Deşi există bună intenţie în multe zone din administraţia publică din România, nu vedem o emergenţă de reformă, de la nivelele medii şi de jos ale administraţiei, şi atunci e foarte important ca în procesul de reflexive, despre cum să facem această reformă, mediul privat să fie implicat şi de asta dialogul cu dumneavoastră este foarte important.”

Parteneriatul României cu Statele Unite

Totuşi, Nicuşor Dan a insistat că există premisele schimbării:

„Există voinţă de reformă. Dacă ne uităm însă la cum, mai avem de luptat. Vreau să vă transmit optimismul meu pentru perioadă şi pentru anii care urmează şi toată deschiderea de a lucra împreună.”

Şeful statului a făcut referire şi la relaţia strategică dintre România şi SUA, pe care o consideră un pilon esenţial al politicii externe şi de securitate: