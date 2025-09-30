Nicușor Dan a greșit protocolul la ceremonia oficială din Timișoara. A vrut să plece înainte de intonarea imnului, dar SPP l-a întors din drum

Președintele României, Nicușor Dan, și-a început marți, 30 septembrie, vizita oficială la „Timișoara Cities Summit”, un eveniment care reunește lideri politici, reprezentanți ai mediului cultural și economic, dar și invitați din străinătate. Vizita a debutat cu o ceremonie solemnă de depunere a unei coroane de flori la Monumentul Crucificării din fața Catedralei Mitropolitane, după care a urmat o gafă de protocol.

Nicușor Dan, gafă de protocol

Momentul festiv a fost însă umbrit de o situație neașteptată, devenită rapid subiect de discuție și ironii. În timp ce garda de onoare se pregătea pentru intonarea imnului național, șeful statului a dat semne că vrea să părăsească locul. Imaginile surprinse arată cum Nicușor Dan salută militarii, după care ezită câteva secunde și încearcă să facă pași spre ieșire, deși protocolul cerea să rămână pe poziție până la finalul momentului oficial.

Oficialii aflați în jurul său au reacționat prompt și l-au readus în locul prestabilit, evitând astfel ca ceremonia să fie întreruptă. Ulterior, imnul României a fost intonat conform programului, iar evenimentul a continuat fără alte incidente.

În discursul său, președintele a mulțumit gazdelor și a vorbit despre legătura sa personală cu orașul și despre parcursul european al regiunii:

„Mulțumesc, domnule primar, că m-ați invitat, nu doar să vizitez Timișoara, ci să-mi aduc aminte de fostele mele responsabilități. Nostalgie. Încă trăim din bucuria de alaltăieri după rezultatele din Republica Moldova. Evident că ne dorim o Europă în care și în nord-estul României, și în sudul României să avem țări care sunt membre ale Uniunii Europene. Credem că România are o experiență în asta”, a spus Nicușor Dan.

Primarul Dominic Fritz a ținut, la rândul său, să sublinieze importanța vizitei:

„Mă bucur că Nicușor Dan a ales Timișoara, unde bate inima europeană a țării. Am așteptat cu mult dor această vizită, ultimul președinte al României a ajuns la Timișoara acum mai bine de 5 ani”.

Programul vizitei la Timișoara

Vizita oficială a președintelui include o serie de întrevederi și momente publice. Dimineața a început cu vizita la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe”, urmată de o discuție cu Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

În continuare, șeful statului a mers la Iulius Town și la clădirea VOX, unde a vizitat sedii ale unor companii private. La ora prânzului, programul a inclus o întâlnire cu mediul de afaceri local, la Primăria Timișoara, urmată de o întrevedere cu primarul Dominic Fritz.

Punctul central al zilei este participarea la conferința „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, găzduită la Cinema Timiș, unde vor fi abordate teme legate de viitorul european și rolul României în context regional.

Seara, președintele va inaugura expoziția „Dan Perjovschi/ România – O retrospectivă 1985-2025” la Muzeul Corneliu Miklosi, urmând ca vizita să se încheie cu un nou moment oficial la Catedrala Mitropolitană.