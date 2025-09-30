Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 12:35
de Daoud Andra

Nicușor Dan a greșit protocolul la ceremonia oficială din Timișoara. A vrut să plece înainte de intonarea imnului, dar SPP l-a întors din drum

Politic
Nicușor Dan a greșit protocolul la ceremonia oficială din Timișoara. A vrut să plece înainte de intonarea imnului, dar SPP l-a întors din drum
FOTO: Profimedia Images

Președintele României, Nicușor Dan, și-a început marți, 30 septembrie, vizita oficială la „Timișoara Cities Summit”, un eveniment care reunește lideri politici, reprezentanți ai mediului cultural și economic, dar și invitați din străinătate. Vizita a debutat cu o ceremonie solemnă de depunere a unei coroane de flori la Monumentul Crucificării din fața Catedralei Mitropolitane, după care a urmat o gafă de protocol.

Nicușor Dan, gafă de protocol

Momentul festiv a fost însă umbrit de o situație neașteptată, devenită rapid subiect de discuție și ironii. În timp ce garda de onoare se pregătea pentru intonarea imnului național, șeful statului a dat semne că vrea să părăsească locul. Imaginile surprinse arată cum Nicușor Dan salută militarii, după care ezită câteva secunde și încearcă să facă pași spre ieșire, deși protocolul cerea să rămână pe poziție până la finalul momentului oficial.

Oficialii aflați în jurul său au reacționat prompt și l-au readus în locul prestabilit, evitând astfel ca ceremonia să fie întreruptă. Ulterior, imnul României a fost intonat conform programului, iar evenimentul a continuat fără alte incidente.

Vezi și:
Nicuşor Dan, mesaj la înmormântarea Cardinalului Lucian Mureşan: „România nu ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică”
Nicușor Dan, duminică în sânul familiei. Preşedintele României, fotografiat pe Calea Victoriei făcând păpuşi alături de copii

În discursul său, președintele a mulțumit gazdelor și a vorbit despre legătura sa personală cu orașul și despre parcursul european al regiunii:

„Mulțumesc, domnule primar, că m-ați invitat, nu doar să vizitez Timișoara, ci să-mi aduc aminte de fostele mele responsabilități. Nostalgie. Încă trăim din bucuria de alaltăieri după rezultatele din Republica Moldova. Evident că ne dorim o Europă în care și în nord-estul României, și în sudul României să avem țări care sunt membre ale Uniunii Europene. Credem că România are o experiență în asta”, a spus Nicușor Dan.

Primarul Dominic Fritz a ținut, la rândul său, să sublinieze importanța vizitei:

„Mă bucur că Nicușor Dan a ales Timișoara, unde bate inima europeană a țării. Am așteptat cu mult dor această vizită, ultimul președinte al României a ajuns la Timișoara acum mai bine de 5 ani”.

Momentul în care Nicușor Dan vrea să plece înainte de intonarea imnului (Sursa: captură video)

Programul vizitei la Timișoara

Vizita oficială a președintelui include o serie de întrevederi și momente publice. Dimineața a început cu vizita la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe”, urmată de o discuție cu Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

În continuare, șeful statului a mers la Iulius Town și la clădirea VOX, unde a vizitat sedii ale unor companii private. La ora prânzului, programul a inclus o întâlnire cu mediul de afaceri local, la Primăria Timișoara, urmată de o întrevedere cu primarul Dominic Fritz.

Punctul central al zilei este participarea la conferința „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, găzduită la Cinema Timiș, unde vor fi abordate teme legate de viitorul european și rolul României în context regional.

Seara, președintele va inaugura expoziția „Dan Perjovschi/ România – O retrospectivă 1985-2025” la Muzeul Corneliu Miklosi, urmând ca vizita să se încheie cu un nou moment oficial la Catedrala Mitropolitană.

Primul drum închis temporar din cauza vremii. Utilajele nu pot interveni din cauza gheții
Recomandări
Cât iei pensie după 15, 18 sau 25 de ani de muncă. Exemple concrete de calcul în 2025
Cât iei pensie după 15, 18 sau 25 de ani de muncă. Exemple concrete de calcul în 2025
Incendiu la Şantierul Naval Constanţa, pe o navă aflată în reparaţii. Nicio victimă raportată
Incendiu la Şantierul Naval Constanţa, pe o navă aflată în reparaţii. Nicio victimă raportată
Metoda vorbitului cu o rață de cauciuc chiar funcționează dacă ai o problemă. Poate părea amuzant, dar este eficient, conform oamenilor de știință
Metoda vorbitului cu o rață de cauciuc chiar funcționează dacă ai o problemă. Poate părea amuzant, dar este eficient, conform oamenilor de știință
Cea mai mare captură de Bitcoin din lume: peste 5 miliarde € confiscați de la „Zeița banilor”, femeia urmărită timp de 7 ani de autoritățile britanice
Cea mai mare captură de Bitcoin din lume: peste 5 miliarde € confiscați de la „Zeița banilor”, femeia urmărită timp de 7 ani de autoritățile britanice
Când are loc înmormântarea Ioanei Popescu. Mara Bănică se ocupă de organizarea funeraliilor
Când are loc înmormântarea Ioanei Popescu. Mara Bănică se ocupă de organizarea funeraliilor
Pământul intră într-o eră a „sezoanelor artificiale” create de oameni, avertizează un nou studiu
Pământul intră într-o eră a „sezoanelor artificiale” create de oameni, avertizează un nou studiu
Ce nu ai voie să faci pe 1 octombrie, de Acoperământul Maicii Domnului. Obiceiuri și tradiții respectate de credincioși
Ce nu ai voie să faci pe 1 octombrie, de Acoperământul Maicii Domnului. Obiceiuri și tradiții respectate de credincioși
De ce pun oamenii un bol cu sare la fereastră iarna. Cât de eficient este, de fapt, potrivit specialiștilor
De ce pun oamenii un bol cu sare la fereastră iarna. Cât de eficient este, de fapt, potrivit specialiștilor
Revista presei
Adevarul
De ce nu mai gătesc românii? Generația Glovo, bucătăriile-fantomă și obiceiul pierdut al mesei de acasă
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 30 septembrie 2025. Zodia care pornește pe drumul spre succes în ultima zi a lunii
Playtech Știri
Ultimele mesaje pe care Ioana Popescu i le-a trimis iubitului. Bărbatul a cerut bani pe internet pentru înmormântarea ei
Playtech Știri
Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu. Mobilizare impresionantă pentru jurnalistă, nu va mai fi nevoie de intervenția statului
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...