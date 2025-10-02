Ultima ora
Nicolas Cage joacă rolul lui Iosif în horror-ul „Christ, the Carpenter’s Son”, un film care stârnește controverse înainte de premieră

ENTERTAINMENT
Nicolas Cage joacă rolul lui Iosif în horror-ul „Christ, the Carpenter’s Son”, un film care stârnește controverse înainte de premieră
O poveste biblică transformată în thriller supranatural

Unul dintre cele mai neașteptate și controversate proiecte cinematografice ale anului este gata să ajungă pe marile ecrane. „Christ, the Carpenter’s Son”, regizat și scris de Lotfy Nathan, a lansat primul trailer oficial, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Cu Nicolas Cage în rolul lui Iosif și tânărul Noah Jupe interpretându-l pe Iisus adolescent, filmul se anunță un amestec tulburător de horror supranatural și dramă spirituală. Premiera este programată pentru 14 noiembrie 2025, însă petițiile de blocare a lansării circulă deja online, fiind catalogat de unii drept „blasfemator”.

Proiectul îndrăzneț propune o reinterpretare a poveștii biblice, prezentând familia lui Iisus ca fiind prinsă într-un conflict spiritual și supranatural, cu elemente de horror explicit. Trailerul a atras atenția prin tonul său intens și prin prestația lui Nicolas Cage, care livrează replici memorabile și dramatice, devenite deja virale.

Acțiunea filmului are loc într-un sat izolat din Egiptul roman. Iosif, Maria și fiul lor adolescent, Iisus, trăiesc sub o amenințare constantă, încercând să-și păstreze credința și tradițiile. Totul se schimbă atunci când întâlnesc o străină misterioasă, interpretată de Isla Johnston, care încearcă să-l convingă pe Iisus să se îndepărteze de regulile stricte impuse de tatăl său.

Pe măsură ce ispitele devin tot mai puternice, tânărul începe să aibă viziuni înfricoșătoare și experiențe supranaturale. Evenimente violente și inexplicabile apar în jurul său, iar Iosif descoperă cu groază că fiul său este atras într-o confruntare cu forțe demonice. Dezvăluirea finală este șocantă: noua prietenă a lui Iisus nu este altcineva decât Satan, întruchipat sub forma unui copil.

Această reinterpretare a episodului biblic se bazează pe fundalul cultural al regizorului Lotfy Nathan, provenit dintr-o familie creștină coptă. Totuși, filmul merge mult dincolo de tradițiile religioase, folosind estetica horror-ului modern și elemente grafice – sânge, țipete și scene supranaturale – care transformă povestea într-un spectacol cinematografic destinat să șocheze și să provoace.

Distribuția surprinzătoare și prestația intensă a lui Nicolas Cage

Nicolas Cage, cunoscut pentru alegerile sale îndrăznețe în carieră, joacă rolul lui Iosif, tatăl protector, dar terifiat de forțele care par să-l înconjoare pe fiul său. Trailerul scoate în evidență energia tipică a actorului, cu replici care au atras deja atenția, precum strigătul dramatic „Credința mea a fost distrusă!”.

Noah Jupe, cunoscut pentru rolul din „A Quiet Place”, îl interpretează pe tânărul Iisus prins între ascultarea de familie și tentațiile aduse de prietenul demonic. Rolul Mariei este jucat de artista FKA Twigs, care a mai apărut recent în „The Crow”, aducând un plus de intensitate emoțională poveștii.

Prestațiile actoricești, combinate cu atmosfera sumbră și scenele tensionate, transformă filmul într-o experiență cinematică care se anunță memorabilă. Așteptările sunt mari, mai ales pentru fanii lui Nicolas Cage, care s-au obișnuit cu interpretările sale extravagante și imprevizibile.

Controversele din jurul lansării și așteptările publicului

„Christ, the Carpenter’s Son” nu putea evita controversele, mai ales într-un climat social și politic polarizat. Criticii conservatori au catalogat filmul drept „blasfemator”, iar online au apărut deja campanii și petiții care cer ca lansarea să fie blocată. Cu toate acestea, regizorul Lotfy Nathan pare să fi anticipat aceste reacții, mizând pe faptul că subiectul sensibil și abordarea radicală vor atrage și mai multă atenție asupra producției.

Dincolo de polemici, există și un public numeros curios să vadă cum este reinterpretată o poveste atât de cunoscută prin prisma genului horror. Trailerul promite nu doar scene grafice și tensiune, ci și o explorare a tentației, a credinței și a luptei dintre bine și rău.

Filmul este distribuit de Magnolia Pictures și Magnet Releasing, companii cunoscute pentru producții independente și îndrăznețe. Lansarea pe 14 noiembrie va testa limitele publicului: pentru unii va fi un experiment artistic provocator, pentru alții un act ofensator. În orice caz, „Christ, the Carpenter’s Son” se anunță a fi unul dintre cele mai discutate filme ale anului, cu Nicolas Cage în centrul unei povești care îmbină religia, groaza și spectacolul cinematografic.

„Christ, the Carpenter’s Son” va avea premiera pe 14 noiembrie 2025 și promite să fie unul dintre cele mai controversate și intense filme ale sezonului. Cu Nicolas Cage în rolul lui Iosif și Noah Jupe în rolul tânărului Iisus, pelicula explorează o poveste biblică printr-o lentilă horror unică, menită să stârnească reacții puternice.

