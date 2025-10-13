Nicola, lecții de viață și confesiuni despre singurătate: „Prietenii s-au sortat singuri de-a lungul anilor”. EXCLUSIV

Nicola nu fuge de singurătate. Dacă pentru unii e o corvoadă, ea a învățat să se bucure de plimbările prin parc, doar ea și gândurile sale. Artista recunoaște, senină, că își poate număra prietenii pe degetele de la o mână – și tot ar mai rămâne loc. Cum a învățat să gestioneze timpul cu ea însăși și oamenii cu care preferă să se înconjoare.

Nicola nu fuge de emoțiile și gândurile sale: „La un moment dat, lucrurile astea tot ies la suprafață”

Uneori fugim de gândurile noastre și, poate chiar fără să ne dăm seama, ne înconjurăm de oameni, ne refugiem în tot felul de activități sau ne ținem mintea ocupată cu rețelele sociale. E dificil să învățăm să petrecem timp cu noi înșine, însă Nicola mărturisește că a depășit această perioadă.

Merge la sală fără partener și, ori de câte ori are ocazia, iese în parc – fără să mai apeleze la vreo prietenă să-i țină de urât. Spune clar că nu fuge de gânduri, pentru că ele apar și dacă ai pe cineva lângă tine.

„Și să te agăți, așa, de cine nu trebuie ca să nu te mai gândești la nu știu ce, îți faci mai mult rău. Mi se pare că oamenii trec foarte ușor dintr-o relație într-alta, doar de teama singurătății. Le e teamă să stea cu ei înșiși. Adică, ‘ți-e teamă să stai cu tine? De ce? Nu-ți place de tine sau ce?’. Îți ocupă timpul, dar poate ți-l ocupă greșit”, ne-a dezvăluit Nicola.

Artista a subliniat că, în cazul său, timpul petrecut singură i-a fost cu adevărat benefic. A descoperit lucruri pe care le uitase de mult și a devenit conștientă de unele noi, pe care până atunci nu le observase. Pentru toate acestea, este recunoscătoare și simte că fiecare moment i-a adus o lecție valoroasă.

„Mie, timpul acesta cu mine, singură, mi-a folosit foarte mult. Pentru că eu am descoperit niște lucruri la mine pe care nu le știam despre mine și am redescoperit altele pe care le pierdusem. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că totul se întâmplă cu scop în viață. Eu sunt foarte convinsă”, a completat Nicola.

Ce fel de oameni acceptă artista în preajma sa: „Prietenii s-au sortat singuri”

Puținii oameni pe care îi numește prieteni și-au câștigat acest drept în timp. Anii care au trecut i-au arătat în cine poate avea încredere și cine sunt cei care dispar odată cu binele. A înțeles că nu e nevoie de mulți oameni în jur ca să te simți împlinit, ci doar de câțiva care rămân sinceri și prezenți atunci când restul se risipesc.

„Prietenii s-au cam sortat singuri, așa, de-a lungul anilor. Pentru că Dumnezeu îți arată, și pe bune îți arată, în niște momente importante ale tale, cine merită să-ți fie prieten și cine nu. Sincer, acum, și este valabil absolut pentru toată lumea, nu doar pentru mine. Și eu zic că e bine așa, că, la un moment dat, se face selecția naturală. Eu am foarte puțini prieteni, foarte puțini, foarte. Chiar și eu mă mai gândesc așa câteodată ‘câți prieteni am eu?’. Și-mi vine întotdeauna în cap o prietenă. Restul, după aceea, încep să analizez. Una și bună. Restul, cunoștințe, așa cum am zis. Poate că am exagerat acum. Poate sunt două, trei, dar zic așa”, a mărturisit Nicola.

Pe de altă parte, Nicola a spus că nu a fost niciodată genul de tânără care să aibă o gașcă de fete, pentru că a simțit mereu mici înțepături din partea lor. În schimb, se regăsea mai ușor în grupul băieților, unde atmosfera era mai relaxată și totul venea firesc.