Nici influencerii nu mai sunt ce-au fost. Compania care vrea să te convingă în reclame cu ajutorul inteligenței artificiale, nu al oamenilor

Vodafone experimentează folosirea inteligenței artificiale în reclame, prezentând un spot în care rolul principal nu este jucat de o persoană reală, ci de un avatar generat digital.

Decizia arată tendința tot mai vizibilă a companiilor de a integra tehnologiile AI în comunicarea de marketing.

Un influencer artificial cu „semne” vizibile

Reclama a fost observată pe TikTok de utilizatori aflați în Germania, care au remarcat rapid detalii nefirești: mișcarea rigidă a părului, expresiile faciale ușor artificiale și dispariția unor semne distinctive de pe pielea prezentatoarei, scrie The Verge.

Toate acestea au sugerat că imaginea nu aparține unei persoane reale, ci unui personaj generat cu ajutorul AI.

Vodafone a confirmat într-un comentariu la videoclip că testează noi formate publicitare, precizând că, de această dată, a ales o soluție bazată pe inteligență artificială.

Într-o altă intervenție, compania a argumentat că AI a devenit o parte atât de prezentă în viața de zi cu zi încât este firesc să fie explorată și în reclame.

Deși anunțul a atras atenția, reacțiile au fost amestecate. Mulți spectatori au remarcat imediat senzația de „straniu”, specifică fenomenului cunoscut sub numele de uncanny valley, unde reprezentările aproape umane dar imperfecte pot genera disconfort.

Strategia care arată schimbările din industrie

Nu este prima oară când Vodafone apelează la generative AI în publicitate. Anul trecut, compania a lansat un spot în care fiecare cadru a fost realizat exclusiv cu ajutorul acestei tehnologii.

Experimentul actual, bazat pe un prezentator virtual, marchează însă un pas înainte: trecerea de la imagini statice și clipuri scurte la un „influencer” digital care interacționează direct cu publicul.

Fenomenul nu este singular. Potrivit unui raport al New York Times, influenceri creați cu ajutorul AI câștigă teren în campaniile brandurilor internaționale.

Exemple notabile sunt Lil’ Miquela, avatar dezvoltat de compania Dapper Labs, care a apărut deja în colaborări cu nume mari precum Calvin Klein, Prada sau BMW.

Această direcție ridică și întrebări legate de autenticitate și transparență în publicitate. În timp ce unele branduri văd în AI o oportunitate de a reduce costurile și de a diversifica mesajele vizuale, criticii se întreabă dacă publicul este pregătit să accepte personaje generate digital în locul unor oameni reali.

Campania Vodafone din Germania demonstrează, așadar, că folosirea AI-ului în publicitate nu mai este o simplă curiozitate tehnologică, ci o strategie testată activ.

Chiar dacă prezentatorii virtuali pot stârni senzații nefirești și controverse, trendul pare să indice că viitorul reclamelor va include tot mai frecvent figuri create artificial, iar companiile vor continua să experimenteze pentru a descoperi ce tip de conținut rezonează cu publicul.