Ni se pregătește un internet mai rapid, dar și mult mai stabil. TP-Link testează primul prototip Wi-Fi 8

TP-Link a realizat cu succes prima conexiune de test pentru Wi-Fi 8 (802.11bn), marcând un pas important în dezvoltarea noii generații de rețele wireless, orientată spre stabilitate și fiabilitate.

Primul pas spre noul standard Wi-Fi 8

Deși Wi-Fi 7 abia a început să se extindă la nivel global, compania TP-Link anunță deja progrese semnificative pentru următoarea generație.

Luni, producătorul chinez a confirmat că a testat cu succes un prototip funcțional Wi-Fi 8, reușind să valideze semnalul beacon și transferul de date, două elemente esențiale pentru viitoarele dispozitive compatibile.

Potrivit companiei, testul reprezintă „un moment critic” care demonstrează viabilitatea tehnologiei Wi-Fi 8 pentru aplicații comerciale.

Hardware-ul utilizat a fost dezvoltat în cadrul unui „parteneriat industrial comun”, iar TP-Link estimează că primele produse pentru consumatori ar putea apărea înainte ca standardul să fie oficializat.

Procesul de ratificare este în desfășurare la Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), care estimează finalizarea specificațiilor Wi-Fi 8 în jurul anului 2028.

Accent pe stabilitate, nu doar pe viteză

Conform unei analize publicate de Qualcomm, Wi-Fi 8 își propune să îmbunătățească stabilitatea conexiunilor în rețelele aglomerate, mai degrabă decât să atingă viteze de vârf mai mari.

Noul standard va continua să folosească benzile de 2,4 GHz, 5 GHz și 6 GHz, oferind o lățime maximă de canal de 320 MHz și o rată teoretică de transfer de până la 23 Gbps.

Diferența majoră va fi însă în performanța reală. Wi-Fi 8 va putea gestiona un număr mai mare de dispozitive simultan și va menține o conexiune stabilă chiar și la distanță mare de router sau în condiții de semnal slab.

Pentru utilizatori, asta se traduce prin mai puține întreruperi în apelurile video, latență redusă în jocurile online și o experiență fluidă de streaming.

„Wi-Fi 8 marchează o schimbare fundamentală, nu mai urmărim doar viteze maxime, ci performanță fiabilă în condiții reale”, a declarat Qualcomm, adăugând că noul standard își propune să aducă experiența wireless „mai aproape ca niciodată de fiabilitatea infrastructurii prin cablu”.

Ce urmează pentru mine, pentru tine

Deși Wi-Fi 8 se află încă într-un stadiu incipient, demonstrația TP-Link oferă o primă dovadă concretă că noul standard este fezabil și se află pe direcția potrivită.

Companiile partenere din industrie, precum Qualcomm și Broadcom, lucrează deja la cipuri compatibile care vor putea fi integrate în viitoarele routere, laptopuri și dispozitive inteligente.

Dacă ritmul actual de dezvoltare se menține, primele routere Wi-Fi 8 ar putea apărea pe piață încă din 2027, înainte de ratificarea oficială, la fel cum s-a întâmplat și cu generațiile anterioare.