Cristian Popescu Piedone, mărturisiri tulburătoare despre noaptea Colectiv: “Am fost primul care am ajuns acolo. Am văzut scene mai mult decât îți poți imagina”

Cristian Popescu Piedone a rememorat recent noaptea tragică în care a ars clubul Colectiv și tot ce a urmat după. Ocupa funcția de primar de sector la vremea respectivă, iar imaginile pe care le-a văzut când a ajuns la locul tragediei l-au marcat profund, după cum a povestit chiar el.

Cristian Popescu Piedone a fost invitat recent în podcastul lui Bursucu, unde a vorbit despre mai multe subiecte. Șeful ANPC a relatat atât despre activitatea sa din prezent, cât și despre perioada în care era primar de sector. În 2015, când a avut loc incendiul de la clubul Colectiv, Piedone a ajuns la fața locului chiar în timpul tragediei. 10 ani mai târziu, acele imagini încă îl urmăresc, după cum a povestit chiar el.

„Sunt lucruri pe care zici că le uiți, dar te marchează. Pentru că toți care apar în fața instanței pledează nevinovați. Sunt cazuri în care ăia vinovați, cu avocați buni, ies basma curată… La mine a fost un cumul de factori, vremurile de atunci, puterea exemplului. Le trebuia un cap, le trebuia un nume. S-a produs, a trecut, sunt aici, e bine, mergem mai departe…

Seara, la nici 12 minute, fiind foarte aproape, am fost la fața locului. Eram acasă, mi s-a dat pe stație: domn’ primar, e foc. La știri nici nu se aflase, la 12-13 minute eram acolo, veniseră toate echipajele de poliție locală. Am cărat tot ce puteam să car, am început să duc către mașinile private și către mașinile poliției (n.r. răniți) să îi trimitem la spital.

Eram acolo, am stat din prima clipă până în ultima clipă. Marcat, îți dai seama, în situații de acest gen, primarul devine comandantul acestor situații. Nu au vrut să mă mai lase în interior… Normal că am intrat, am văzut scene mai mult decât îți poți imagina”, i-a relatat Piedone lui Bursucu.