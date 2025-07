Neversea Kapital 2025 București. Neversea Kapital 2025 este unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale verii din România, o experiență muzicală spectaculoasă organizată de echipa din spatele UNTOLD și Neversea. Ediția din acest an are loc în perioada 4–6 iulie 2025, la Arena Națională din București, și aduce în capitală o atmosferă incendiară, sute de mii de fani ai muzicii electronice și un lineup ce promite nopți memorabile. Evenimentul marchează o nouă etapă în scena festivalurilor din România, fiind un preambul pentru viitorul brand Kapital, care va avea o identitate proprie începând cu anul 2026.

Unde se ține Neversea Kapital 2025 și cum ajungi la festival

Festivalul va fi găzduit de Arena Națională din București, situată pe Bulevardul Basarabia nr. 37–39, o locație centrală și accesibilă, perfectă pentru un eveniment de asemenea amploare.

Cei care doresc să ajungă la festival au la dispoziție mai multe variante de transport, în funcție de zona orașului din care vin sau de modul de deplasare preferat.

Cu metroul

Cea mai eficientă variantă este metroul:

Linia M1 (galbenă) – coboară la stația Piața Muncii, apoi mergi pe jos aproximativ 1,4 – 1,7 km până la stadion (aproximativ 17–22 minute).

Alternativ, de la Piața Muncii poți lua tramvaiul 40, care oprește la stația Arena Națională, aflată la doar 250 metri de stadion.

Cu autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul

Mai multe linii STB oferă acces facil spre Arena Națională:

Autobuze directe: 101, 102, 104, 243, 335 – cu opriri în stațiile Arena Națională, Bd. Nicolae Grigorescu sau Bd. Basarabia.

Troleibuze: 86, 90 – cu stații chiar lângă stadion.

Tramvaie: 4, 36, 40, 55 – stații aflate între 250 și 600 metri de stadion.

Din Gara de Nord

Metrou M1 până la Piața Muncii, urmat de traseul pietonal sau cu tramvaiul – total aproximativ 30 de minute.

Troleibuz 86 – legătură directă spre Arena Națională, în aproximativ 32–37 de minute.

Taxi/ride-sharing – distanța se parcurge în 7–9 minute, în funcție de trafic.

Cu mașina personală sau taxi

Introduceți în GPS sau aplicația Waze adresa Bulevardul Basarabia nr. 37–39. Este recomandat să verificați din timp posibilitățile de parcare din zonă, întrucât traficul din jurul Arenei Naționale va fi intens în zilele de festival.

Bilete și abonamente Neversea Kapital 2025

Pentru ediția din 2025, organizatorii au pus în vânzare atât abonamente pentru toate cele trei zile de festival, cât și bilete individuale pentru fiecare zi. Există două categorii de acces: General Access și VIP, fiecare cu prețuri diferite.

Prețuri bilete General Access

Abonament 3 zile (General Access – 3 Days Pass): 600 lei

Bilet o zi (4, 5 sau 6 iulie): 200 lei / zi

Prețuri bilete VIP

VIP Abonament 3 zile: 1267,05 lei

VIP Bilet o zi (4, 5 sau 6 iulie): 600 lei / zi

Achiziționarea biletelor se poate face online, iar recomandarea organizatorilor este de a face check-in-ul din timp pentru a evita aglomerația în ziua festivalului.

Programul pe zile și scene la Neversea Kapital 2025 București

Zeci dintre artiștii tăi preferați vor urca pe cele trei scene de la Neversea Kapital 2025 (Main, Temple, The Ark) în cele trei zile de festival, după cum urmează:

Program Neversea Kapital 2025 – Ziua 1 (4 iulie)

Mainstage

19:00 – Partydul Kiss FM

20:05 – Alle Farben

21:10 – Claptone

22:20 – Paul Kalkbrenner Live

23:45 – KSHMR

01:10 – Axwell

02:35 – Tujamo

04:10 – Kaaze

Temple Stage

21:00 – Poltom

21:30 – Sublee

23:15 – Marwan Dua

01:00 – Priku B2B Arapu

03:00 – Mau P

05:00 – Charlotte de Witte

07:00 – (închidere)

Ark Stage

18:00 – Aris & Edi

18:55 – Macanache

19:50 – Azteca

20:45 – YNY Sebi

21:40 – Petre Ștefan

22:35 – Albert NBN

23:45 – Puya

00:50 – DJ CABI MIC B2B DJ Antenna

Program Neversea Kapital 2025 – Ziua 2 (5 iulie)

Mainstage

19:00 – Albwho

20:05 – Dezko

21:10 – Nervo

22:35 – Don Diablo

00:00 – Salvatore Ganacci

01:25 – R3hab

02:50 – Sickick

04:10 – Nifra

05:00 – (închidere)

Temple Stage

20:30 – Hrisq

21:00 – Kozo

22:30 – Cap

00:00 – Nina Kraviz

02:00 – Deborah de Luca

04:30 – Cezar

07:00 – (închidere)

Ark Stage

18:30 – Tussin

19:25 – HVNDS

20:20 – Erika Isac

21:15 – Marko Glass ft. Bacovia

22:10 – M.G.L.

23:30 – CTC

01:30 – Ian

Program Neversea Kapital 2025 – Ziua 3 (6 iulie)

Mainstage

19:00 – Adrian Șaguna B2B Reman

20:00 – Vidojean

21:15 – Mëstiza

22:30 – Lost Frequencies

00:05 – Alok

01:20 – Steve Aoki

03:45 – Aaron Sevilla

04:45 – (închidere)

Temple Stage

20:30 – Maya Aziz

21:15 – Charlie

22:15 – Mahony

23:45 – Paco Osuna B2B Melanie Ribbe

01:45 – John Summit

03:45 – Korolova

05:30 – Nusha

Ark Stage

18:00 – Cesar Bitlan

18:55 – IDK

19:50 – Johny Romano

20:45 – Cojo

21:40 – Rareș

22:35 – Oscar

23:30 – Rava

00:25 – Grasu XXL

Accesul în festival: check-in, brățări și reguli

Accesul la Neversea Kapital 2025 se face exclusiv pe baza biletului valid și a brățării de festival, care trebuie ridicată în urma procesului de check-in.

Check-in și ridicare brățară

Check-in-ul este obligatoriu pentru toți participanții și se poate face:

Online, în contul creat în momentul achiziției biletului (gratuit).

Offline, la punctele fizice de check-in (contra cost – 25 de euro / bilet).

Doar persoanele înregistrate pot primi brățara de acces, în baza unui cod de bare valid și a cărții de identitate.

Accesul minorilor

Minorii între 7 și 14 ani pot participa la festival doar însoțiți de un părinte și doar dacă dețin un bilet valid.

Un adult poate însoți un singur minor sub 14 ani.

Brățările sunt nominale și netransferabile, iar accesul nu va fi permis fără act de identitate și bilet valid.

Programul de check-in și acces

ACCES GENERAL – intrare prin Bd. Basarabia

Ridicare brățări: 4–6 iulie, între 15:00 – 03:00

Acces în festival: 4–6 iulie, între 16:00 – 04:00

ACCES VIP – intrare prin Maior Coravu

Ridicare brățări: 4–6 iulie, între 15:00 – 03:00

Acces în festival: 4–6 iulie, între 16:00 – 04:00

Vezi și: Bucureștiul nu doarme: ce faci în weekendul 4–6 iulie ca să nu ratezi nimic din vibe-ul verii

Plata în cadrul festivalului: brățara este portofelul tău

La Neversea Kapital 2025 nu se acceptă plăți în numerar sau cu cardul la punctele de vânzare din festival. Toate achizițiile se fac exclusiv prin intermediul brățării de festival, care funcționează ca un portofel electronic.

Cum încarci brățara (top-up)

Există două metode de a face top-up-ul:

Online, în contul tău de check-in – metoda recomandată de organizatori.

La locație, în cadrul festivalului, la zonele CreditPoint – unde se acceptă atât numerar, cât și carduri bancare.

În cazul în care la finalul festivalului mai rămân bani pe brățară, aceștia pot fi retrasi online în perioada indicată de organizatori.

Un nou reper în peisajul festivalurilor urbane

Neversea Kapital 2025 vine să redefinească ideea de festival urban în România. Cu o locație premium, un sistem bine pus la punct pentru acces și plăți, bilete accesibile și o organizare impecabilă, evenimentul promite să devină unul dintre cele mai apreciate din țară.

În 2026, festivalul va avea identitate proprie sub numele Kapital, dar ediția din acest an este deja o declarație de intenție: Bucureștiul are un nou festival de top.

Fanii muzicii și ai distracției non-stop sunt invitați să își rezerve locul din timp, să se înregistreze corespunzător și să se pregătească pentru trei zile de muzică, dans, lumini și emoții intense, în inima capitalei.