Cel mai popular film Netflix din toate timpurile nu este cel la care te aștepți. Cum a creat KPop Demon Hunters un adevărat fenomen cultural

Netflix a confirmat oficial că KPop Demon Hunters a detronat Red Notice și a devenit cel mai vizionat film din istoria platformei.

Lansat inițial în iunie 2025, lungmetrajul de animație muzical produs de Sony a depășit toate așteptările, transformându-se rapid într-un adevărat fenomen global.

Succesul filmului a fost amplificat de coloana sonoră care domină topurile muzicale internaționale, inclusiv Billboard Hot 100, unde piesele din KPop Demon Hunters ocupă primele poziții de mai multe săptămâni, scrie The Verge.

De la experiment Netflix la fenomen global absolut

Ceea ce face ca povestea acestui succes să fie cu atât mai surprinzătoare este modul în care proiectul a ajuns pe piață. În loc să fie lansat pe marile ecrane printr-o distribuție clasică, Sony a decis să vândă drepturile către Netflix, care a promovat filmul direct pe platforma sa de streaming.

Această strategie, inițial privită cu scepticism, s-a dovedit a fi o mișcare extrem de inspirată. Popularitatea filmului pe platformă a crescut exponențial datorită comunităților de fani K-pop și a utilizatorilor de social media, care au transformat producția într-un trend global.

Profitând de valul de entuziasm, Netflix a organizat și o lansare limitată în cinematografe. Rezultatul? KPop Demon Hunters a urcat imediat pe primul loc în box office-ul american în weekendul de deschidere, consolidându-și statutul de blockbuster.

Drumul spre Oscar, dar și câteva detalii despre viitorul francizei

Succesul fulminant al filmului a deschis discuții serioase despre potențialele nominalizări la Premiile Oscar 2026, mai ales că regulile Academiei permit filmele difuzate pe platforme de streaming să participe, atâta timp cât au parte de o proiecție limitată în cinematografe.

KPop Demon Hunters bifează deja această condiție și, având în vedere impactul cultural și succesul critic, șansele de a figura printre marii competitori ai anului viitor sunt considerabile.

Mai mult, insiderii din industrie susțin că Netflix și Sony analizează deja posibilitatea unei continuări. Personajele și universul creat au prins atât de bine la public încât ar putea da naștere unei francize animate de mare anvergură, cu produse derivate, concerte virtuale și chiar colaborări cu artiști K-pop reali.

KPop Demon Hunters nu este doar un film de animație reușit, ci și un exemplu clar de cum cultura pop asiatică și strategiile inteligente de distribuție pot rescrie regulile industriei cinematografice.

De la un pariu aparent riscant, producția a ajuns să fie cel mai vizionat film din istoria Netflix și un posibil viitor câștigător de Oscar.

Fenomenul arată că publicul din lumea întreagă este mai deschis ca niciodată la povești noi, pline de energie, muzică și diversitate culturală,iar succesul KPop Demon Hunters ar putea schimba pentru totdeauna felul în care studiourile lansează filme animate muzicale.