Netflix pregătește o achiziție istorică: vrea să cumpere Warner Bros. și HBO. Ce ar însemna această mutare pentru abonați

Netflix se află în fața celei mai mari mișcări strategice din istoria sa: analizează posibilitatea de a cumpăra gigantul Warner Bros. Discovery, compania care deține studiourile Warner Bros, rețeaua HBO și platforma Max. O astfel de achiziție ar transforma complet peisajul global al divertismentului, punând sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai valoroase francize din lume și dând naștere unui colos care ar domina atât cinematografia, cât și streamingul.

Potrivit informațiilor confirmate de Reuters, Netflix a angajat banca de investiții Moelis & Co pentru a evalua detaliile unei posibile oferte și a primit deja acces la datele financiare interne ale Warner Bros. Discovery. Dacă tranzacția se va concretiza, impactul asupra industriei ar fi uriaș, consolidând poziția Netflix ca lider absolut în divertismentul global.

Francizele emblematice, noul trofeu al Netflix

Unul dintre cele mai atractive aspecte ale potențialei achiziții îl reprezintă portofoliul spectaculos de francize și branduri pe care Warner Bros. Discovery le deține. Sub umbrela Netflix ar putea ajunge lumi iconice precum Harry Potter, Batman, Game of Thrones și The Last of Us, oferind companiei o putere de atracție fără precedent în fața publicului global.

Pentru prima dată, Netflix ar deveni nu doar o platformă de distribuție, ci și un producător complet, cu studiouri proprii de film și televiziune. Acest pas ar reduce dependența companiei de partenerii externi și i-ar permite să controleze întregul lanț creativ – de la idee la difuzare. Într-o declarație recentă, Ted Sarandos, co-director executiv al Netflix, a explicat că firma rămâne fidelă spiritului său inovator: „Suntem, în mod tradițional, mai mult constructori decât cumpărători, dar analizăm orice oportunitate care poate întări oferta noastră de divertisment.”

O asemenea integrare ar însemna, de fapt, o revoluție în modul în care publicul consumă conținutul digital. Universurile cinematografice ar putea fi extinse, serialele și filmele iconice ar putea reveni cu noi formate, iar exclusivitățile ar deveni atuul principal al Netflix în lupta cu rivali precum Disney+, Prime Video și Apple TV+.

Fără interes pentru televiziunile tradiționale

Deși Warner Bros. Discovery deține și numeroase canale TV – printre care CNN, TNT și Food Network – Netflix nu pare interesat să intre în această zonă a media tradiționale. Sarandos a fost categoric în privința acestui aspect: „Am fost foarte clari că nu avem interes pentru rețele media tradiționale. Nu s-a schimbat nimic în această privință.”

Strategia companiei rămâne, așadar, concentrată exclusiv pe conținut digital, pe care îl poate distribui global fără constrângerile grilelor TV. Într-un context în care publicul migrează tot mai mult către streaming, Netflix preferă să investească în producții premium și tehnologii inovatoare, mai degrabă decât să achiziționeze canale cu audiențe în scădere.

În plus, achiziția Warner Bros. Discovery ar putea fi structurată astfel încât să excludă segmentele de televiziune tradițională. Există posibilitatea ca acestea să fie vândute separat sau să rămână sub o altă entitate juridică, pentru a simplifica procesul de integrare a studiourilor și platformelor digitale.

Pentru utilizatorii obișnuiți ai Netflix, o astfel de tranzacție ar putea schimba complet modul în care accesează și consumă divertismentul. Gândește-te doar la ideea de a putea urmări Succession, Euphoria, The White Lotus sau House of the Dragon direct pe Netflix, alături de producțiile originale ale platformei. Ar fi, fără îndoială, o ofertă fără egal în istoria streamingului.

Totuși, extinderea ar putea aduce și provocări: costurile uriașe implicate în achiziție s-ar putea reflecta în creșteri de prețuri pentru abonamente sau în lansarea unor planuri premium. De asemenea, exclusivitățile de conținut ar putea remodela complet piața, determinând alte platforme să-și regândească strategiile de distribuție și colaborare.

În același timp, Warner Bros. Discovery analizează și alte variante. Grupul ar fi primit o ofertă estimată la 60 de miliarde de dolari din partea Paramount Skydance, respinsă însă de actualul director executiv, David Zaslav. Acesta ar lua în calcul separarea diviziilor de film, televiziune și streaming, pentru a maximiza valoarea fiecăreia.

Decizia finală ar putea fi anunțată în următoarele luni, iar dacă Netflix va reuși să depună o ofertă convingătoare, industria divertismentului ar putea asista la cea mai spectaculoasă fuziune din ultimele decenii. Pentru publicul global, rezultatul ar fi simplu de înțeles: mai mult conținut, mai multă competiție și, probabil, o nouă eră a streamingului dominată de un singur nume – Netflix.