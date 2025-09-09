Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 07:10
de Iulia Kelt

Netflix lansează teaser trailerul pentru „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, cu Daniel Craig

Filme și seriale
Netflix lansează teaser trailerul pentru „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, cu Daniel Craig
S-a lansat trailerul pentru Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Foto: Netflix

Noul film din franciza „La cuțite” va avea premiera pe 12 decembrie 2025 și aduce o distribuție spectaculoasă alături de celebrul detectiv Benoit Blanc.

Netflix a prezentat oficial teaser trailerul și primele imagini din Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (La cuțite: Trezește-te, mortule!), al treilea capitol al seriei de succes regizate de Rian Johnson.

Producția va debuta pe 12 decembrie 2025 și promite să fie cea mai întunecată și mai complexă poveste de până acum din universul „Knives Out”.

Vezi și:
Wednesday sezonul 3: Ce planuri au creatorii serialului Netflix pentru continuarea poveștii care a captivat o lume întreagă
Hostage, thrillerul politic intens care transformă loialitatea în criză morală. De ce trebuie să urmărești mini-seria pe Netflix
Wake Up Dead Man A Knives Out Mystery trailer

Daniel Craig în Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Foto: Netflix © 2025

Benoit Blanc, față în față cu cel mai dificil caz al carierei în noul Knives Out

Detectivul Benoit Blanc, interpretat de Daniel Craig, revine într-o anchetă care se anunță mai tensionată ca oricând. În centrul acțiunii se află un tânăr preot, Jud Duplenticy (Josh O’Connor), trimis să colaboreze cu Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), un lider spiritual pasional, dar înconjurat de mistere și tensiuni ascunse.

Viața comunității religioase se complică rapid, mai ales prin prezența unor personaje cheie: Martha Delacroix (Glenn Close), o enoriașă cu influență, Samson Holt (Thomas Haden Church), îngrijitorul bisericii, Vera Draven (Kerry Washington), o avocată prinsă în conflicte personale, politicianul în devenire Cy Draven (Daryl McCormack), medicul Nat Sharp (Jeremy Renner), scriitorul Lee Ross (Andrew Scott) și violoncelista Simone Vivane (Cailee Spaeny).

Atmosfera aparent liniștită este zdruncinată de o crimă șocantă, fără un suspect evident. Aceasta determină poliția locală, condusă de Geraldine Scott (Mila Kunis), să ceară sprijinul lui Blanc pentru a rezolva un mister care pare să sfideze logica.

Wake Up Dead Man A Knives Out Mystery trailer

Kerry Washington și Glenn Close in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery / Foto: Netflix © 2025

Wake Up Dead Man A Knives Out Mystery trailer

Andrew Scott, Mila Kunis, Daryl McCormack, Glenn Close, Kerry Washington țși Cailee Spaeny în Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Foto: Netflix © 2025

Distribuție de top și un regizor multipremiat

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery reunește o distribuție de excepție, cu nume consacrate din cinematografie: Daniel Craig, Glenn Close, Josh Brolin, Jeremy Renner, Mila Kunis, Kerry Washington, Andrew Scott și mulți alții. Diversitatea personajelor și interacțiunile dintre ele promit un puzzle narativ bogat, în stilul caracteristic lui Rian Johnson.

Cunoscut pentru scenariile inteligente și pentru modul în care reinventează genul „whodunit”, Rian Johnson semnează regia și scenariul, continuând tradiția care a transformat „Knives Out” într-o franciză apreciată atât de public, cât și de critici. Alături de Johnson, la producție se află și Ram Bergman, colaborator de lungă durată.

După succesul filmelor anterioare, Knives Out (2019) și Glass Onion (2022), această a treia parte promite să ridice și mai mult ștacheta. Netflix mizează pe un amestec de suspans, personaje memorabile și răsturnări de situație neașteptate pentru a atrage milioane de spectatori la finalul acestui an.

Premiera globală a filmului este programată pe 12 decembrie 2025, exclusiv pe Netflix.

Date îngrijorătoare: August 2025 a fost a treia cea mai călduroasă lună august de pe Pământ
Recomandări
Cutremur de 5,2 grade în Grecia: seismul a zguduit insula Evia și a fost resimțit la Atena
Cutremur de 5,2 grade în Grecia: seismul a zguduit insula Evia și a fost resimțit la Atena
Serialul de pe Netflix pentru care Barack Obama a luat al treilea premiu Emmy
Serialul de pe Netflix pentru care Barack Obama a luat al treilea premiu Emmy
Ce faci dacă ai întârziat cu rata la bancă, nu-ți mai permiți ipoteca la apartament. Cum eviți să rămâi în stradă
Ce faci dacă ai întârziat cu rata la bancă, nu-ți mai permiți ipoteca la apartament. Cum eviți să rămâi în stradă
Cuplurile au șanse mai mari să împărtășească tulburări psihiatrice, conform unui studiu. De ce se întâmplă, de fapt, asta?
Cuplurile au șanse mai mari să împărtășească tulburări psihiatrice, conform unui studiu. De ce se întâmplă, de fapt, asta?
9 septembrie în istorie: de la moartea lui William Cuceritorul și independența Californiei la instaurarea comunismului în Bulgaria și moartea lui Mao Zedong
9 septembrie în istorie: de la moartea lui William Cuceritorul și independența Californiei la instaurarea comunismului în Bulgaria și moartea lui Mao Zedong
Se ţin sau nu marţi orele de curs? Sindicatele din educaţie fac anunţul aşteptat
Se ţin sau nu marţi orele de curs? Sindicatele din educaţie fac anunţul aşteptat
Gunoiul unora, comoara altora: pe litoralul din România, oamenii care fac „afacere” din PET-ul de 50 de bani. „Ar putea să mai mărească prețul”
Gunoiul unora, comoara altora: pe litoralul din România, oamenii care fac „afacere” din PET-ul de 50 de bani. „Ar putea să mai mărească prețul”
Avertismentul Kaspersky – Val de atacuri phishing care vizează universitățile la început de an academic
Avertismentul Kaspersky – Val de atacuri phishing care vizează universitățile la început de an academic
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, mândri de Alexandru în prima zi de şcoală. Cum au fost filmaţi cei doi?
Playtech Știri
O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV
Playtech Știri
Cum influențează eclipsa de Lună fiecare zodie până pe 14 septembrie 2025. Accentul cade pe muncă și stabilitate financiară
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...