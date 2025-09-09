Netflix lansează teaser trailerul pentru „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, cu Daniel Craig

Noul film din franciza „La cuțite” va avea premiera pe 12 decembrie 2025 și aduce o distribuție spectaculoasă alături de celebrul detectiv Benoit Blanc.

Netflix a prezentat oficial teaser trailerul și primele imagini din Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (La cuțite: Trezește-te, mortule!), al treilea capitol al seriei de succes regizate de Rian Johnson.

Producția va debuta pe 12 decembrie 2025 și promite să fie cea mai întunecată și mai complexă poveste de până acum din universul „Knives Out”.

Benoit Blanc, față în față cu cel mai dificil caz al carierei în noul Knives Out

Detectivul Benoit Blanc, interpretat de Daniel Craig, revine într-o anchetă care se anunță mai tensionată ca oricând. În centrul acțiunii se află un tânăr preot, Jud Duplenticy (Josh O’Connor), trimis să colaboreze cu Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), un lider spiritual pasional, dar înconjurat de mistere și tensiuni ascunse.

Viața comunității religioase se complică rapid, mai ales prin prezența unor personaje cheie: Martha Delacroix (Glenn Close), o enoriașă cu influență, Samson Holt (Thomas Haden Church), îngrijitorul bisericii, Vera Draven (Kerry Washington), o avocată prinsă în conflicte personale, politicianul în devenire Cy Draven (Daryl McCormack), medicul Nat Sharp (Jeremy Renner), scriitorul Lee Ross (Andrew Scott) și violoncelista Simone Vivane (Cailee Spaeny).

Atmosfera aparent liniștită este zdruncinată de o crimă șocantă, fără un suspect evident. Aceasta determină poliția locală, condusă de Geraldine Scott (Mila Kunis), să ceară sprijinul lui Blanc pentru a rezolva un mister care pare să sfideze logica.

Distribuție de top și un regizor multipremiat

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery reunește o distribuție de excepție, cu nume consacrate din cinematografie: Daniel Craig, Glenn Close, Josh Brolin, Jeremy Renner, Mila Kunis, Kerry Washington, Andrew Scott și mulți alții. Diversitatea personajelor și interacțiunile dintre ele promit un puzzle narativ bogat, în stilul caracteristic lui Rian Johnson.

Cunoscut pentru scenariile inteligente și pentru modul în care reinventează genul „whodunit”, Rian Johnson semnează regia și scenariul, continuând tradiția care a transformat „Knives Out” într-o franciză apreciată atât de public, cât și de critici. Alături de Johnson, la producție se află și Ram Bergman, colaborator de lungă durată.

După succesul filmelor anterioare, Knives Out (2019) și Glass Onion (2022), această a treia parte promite să ridice și mai mult ștacheta. Netflix mizează pe un amestec de suspans, personaje memorabile și răsturnări de situație neașteptate pentru a atrage milioane de spectatori la finalul acestui an.

Premiera globală a filmului este programată pe 12 decembrie 2025, exclusiv pe Netflix.