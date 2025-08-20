Obligatoriu pentru toți proprietarii de apartamente care au oameni în chirie. Conform legii, în maxim 10 zile trebuie să-i anunți la asociație

În România, relația dintre proprietarii de apartamente și asociațiile de proprietari este reglementată clar de Legea nr. 196/2018, intrată în vigoare la 28 septembrie 2018. Această lege stabilește nu doar modul de funcționare a asociațiilor de proprietari, ci și obligațiile concrete ale celor care dețin locuințe în condominii. Una dintre cele mai importante prevederi, adesea trecută cu vederea, este aceea că proprietarii care dau locuința în chirie sau în comodat trebuie să anunțe asociația în termen de cel mult zece zile de la semnarea contractului.

Această regulă a fost introdusă tocmai pentru a evita situațiile confuze și pentru a clarifica cine locuiește efectiv în apartamentele din bloc. În lipsa acestei evidențe, pot apărea probleme legate de întreținere, de consumul de utilități sau chiar de securitatea condominiului. Prin urmare, legea cere ca președintele asociației să fie informat imediat despre orice schimbare, fie că este vorba despre chiriași, persoane luate în spațiu sau modificări în structura familiei.

Obligațiile proprietarului nu dispar odată cu închirierea locuinței

Mulți proprietari cred că, odată ce au semnat un contract de închiriere, responsabilitățile lor în raport cu blocul și cu furnizorii de utilități se transferă chiriașilor. În realitate, legea spune altceva: indiferent de ce scrie în contractul de închiriere, proprietarul rămâne cel responsabil în fața asociației de proprietari și a furnizorilor de utilități.

Astfel, dacă chiriașul nu plătește întreținerea sau alte cheltuieli comune, asociația nu poate să îl urmărească direct, ci îl va trage la răspundere pe proprietar. Acesta, la rândul său, poate încerca să își recupereze banii de la chiriaș printr-un proces civil, dar pentru bloc și pentru furnizori contează exclusiv cine este titularul dreptului de proprietate.

Această regulă a existat și înainte de 2018, însă legea actuală o întărește și o explicitează, pentru a nu lăsa loc de interpretări. În practică, asta înseamnă că un proprietar care își neglijează obligațiile administrative poate ajunge să acumuleze datorii mari, chiar dacă chiriașul a fost cel care a consumat utilitățile sau nu și-a respectat partea de contract.

Ce se întâmplă dacă nu îți anunți chiriașii la asociație

Deși legea nu prevede amenzi directe pentru cei care nu notifică asociația în termenul de zece zile, există consecințe practice. În primul rând, lipsa acestei informări face dificilă administrarea blocului și poate crea tensiuni cu vecinii sau cu conducerea asociației. Spre exemplu, în cazul unor reparații sau al unor verificări de securitate, este important ca administratorul să știe exact cine locuiește în apartament și să poată lua legătura cu acele persoane.

În al doilea rând, dacă apar datorii la întreținere și chiriașul nu plătește, proprietarul va fi cel urmărit direct. Lipsa notificării poate fi considerată un factor agravant în relația cu asociația, chiar dacă nu aduce o sancțiune legală directă. De aceea, recomandarea este să respecți termenul de zece zile și să faci notificarea simplu și clar, în scris, către președintele asociației.

Un alt aspect important este că, în lipsa unei evidențe clare a persoanelor care locuiesc în bloc, pot apărea neînțelegeri și în ceea ce privește calculul cheltuielilor de întreținere. De regulă, acestea se repartizează și în funcție de numărul de persoane declarate, iar dacă chiriașii nu sunt anunțați, pot exista discuții privind corectitudinea sumelor datorate.

De ce este important să respecți această obligație

Chiar dacă legea nu prevede o sancțiune explicită, respectarea obligației de notificare aduce beneficii practice pentru toți. Proprietarul își protejează poziția juridică și evită conflicte cu asociația sau cu vecinii, iar chiriașii au un statut clar recunoscut în cadrul blocului. În plus, în cazul unor controale sau verificări oficiale, existența notificării poate demonstra transparență și bună-credință.

Pe termen lung, o administrare corectă a condominiului presupune colaborare între proprietari, chiriași și conducerea asociației. Legea vine în sprijinul acestei colaborări și impune reguli menite să clarifice responsabilitățile. Astfel, chiar dacă nu există o sancțiune pecuniară pentru nerespectarea termenului, obligația rămâne și merită tratată cu seriozitate.

În concluzie, dacă închiriezi apartamentul, nu uita că legea îți cere să informezi asociația în cel mult zece zile. Este un pas simplu, dar care îți poate scuti multe complicații ulterioare și care asigură o relație mai clară și mai corectă între toți cei implicați.