Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 07:30
de Alexandru Puiu

Obligatoriu pentru toți proprietarii de apartamente care au oameni în chirie. Conform legii, în maxim 10 zile trebuie să-i anunți la asociație

Actualitate
Obligatoriu pentru toți proprietarii de apartamente care au oameni în chirie. Conform legii, în maxim 10 zile trebuie să-i anunți la asociație
Românii care au apartamente în chirie au obligații / foto: Playtech

În România, relația dintre proprietarii de apartamente și asociațiile de proprietari este reglementată clar de Legea nr. 196/2018, intrată în vigoare la 28 septembrie 2018. Această lege stabilește nu doar modul de funcționare a asociațiilor de proprietari, ci și obligațiile concrete ale celor care dețin locuințe în condominii. Una dintre cele mai importante prevederi, adesea trecută cu vederea, este aceea că proprietarii care dau locuința în chirie sau în comodat trebuie să anunțe asociația în termen de cel mult zece zile de la semnarea contractului.

Această regulă a fost introdusă tocmai pentru a evita situațiile confuze și pentru a clarifica cine locuiește efectiv în apartamentele din bloc. În lipsa acestei evidențe, pot apărea probleme legate de întreținere, de consumul de utilități sau chiar de securitatea condominiului. Prin urmare, legea cere ca președintele asociației să fie informat imediat despre orice schimbare, fie că este vorba despre chiriași, persoane luate în spațiu sau modificări în structura familiei.

Obligațiile proprietarului nu dispar odată cu închirierea locuinței

Mulți proprietari cred că, odată ce au semnat un contract de închiriere, responsabilitățile lor în raport cu blocul și cu furnizorii de utilități se transferă chiriașilor. În realitate, legea spune altceva: indiferent de ce scrie în contractul de închiriere, proprietarul rămâne cel responsabil în fața asociației de proprietari și a furnizorilor de utilități.

Vezi și:
Toți românii care au un apartament în chirie sunt afectați. Ce trebuie să faci dacă ai un chiriaș cu datorii mari la întreținere
Toți românii care stau la bloc trebuie să știe acest detaliu despre copiii lor. De la ce vârstă trebuie trecuți la întreținere, conform legii

Astfel, dacă chiriașul nu plătește întreținerea sau alte cheltuieli comune, asociația nu poate să îl urmărească direct, ci îl va trage la răspundere pe proprietar. Acesta, la rândul său, poate încerca să își recupereze banii de la chiriaș printr-un proces civil, dar pentru bloc și pentru furnizori contează exclusiv cine este titularul dreptului de proprietate.

Această regulă a existat și înainte de 2018, însă legea actuală o întărește și o explicitează, pentru a nu lăsa loc de interpretări. În practică, asta înseamnă că un proprietar care își neglijează obligațiile administrative poate ajunge să acumuleze datorii mari, chiar dacă chiriașul a fost cel care a consumat utilitățile sau nu și-a respectat partea de contract.

Ce se întâmplă dacă nu îți anunți chiriașii la asociație

Deși legea nu prevede amenzi directe pentru cei care nu notifică asociația în termenul de zece zile, există consecințe practice. În primul rând, lipsa acestei informări face dificilă administrarea blocului și poate crea tensiuni cu vecinii sau cu conducerea asociației. Spre exemplu, în cazul unor reparații sau al unor verificări de securitate, este important ca administratorul să știe exact cine locuiește în apartament și să poată lua legătura cu acele persoane.

În al doilea rând, dacă apar datorii la întreținere și chiriașul nu plătește, proprietarul va fi cel urmărit direct. Lipsa notificării poate fi considerată un factor agravant în relația cu asociația, chiar dacă nu aduce o sancțiune legală directă. De aceea, recomandarea este să respecți termenul de zece zile și să faci notificarea simplu și clar, în scris, către președintele asociației.

Un alt aspect important este că, în lipsa unei evidențe clare a persoanelor care locuiesc în bloc, pot apărea neînțelegeri și în ceea ce privește calculul cheltuielilor de întreținere. De regulă, acestea se repartizează și în funcție de numărul de persoane declarate, iar dacă chiriașii nu sunt anunțați, pot exista discuții privind corectitudinea sumelor datorate.

De ce este important să respecți această obligație

Chiar dacă legea nu prevede o sancțiune explicită, respectarea obligației de notificare aduce beneficii practice pentru toți. Proprietarul își protejează poziția juridică și evită conflicte cu asociația sau cu vecinii, iar chiriașii au un statut clar recunoscut în cadrul blocului. În plus, în cazul unor controale sau verificări oficiale, existența notificării poate demonstra transparență și bună-credință.

Pe termen lung, o administrare corectă a condominiului presupune colaborare între proprietari, chiriași și conducerea asociației. Legea vine în sprijinul acestei colaborări și impune reguli menite să clarifice responsabilitățile. Astfel, chiar dacă nu există o sancțiune pecuniară pentru nerespectarea termenului, obligația rămâne și merită tratată cu seriozitate.

În concluzie, dacă închiriezi apartamentul, nu uita că legea îți cere să informezi asociația în cel mult zece zile. Este un pas simplu, dar care îți poate scuti multe complicații ulterioare și care asigură o relație mai clară și mai corectă între toți cei implicați.

Fenomenul care nu le permite românilor să intre în mare. A fost ridicat steagul roşu pe litoralul Mării Negre. Imagini de la Eforie Nord
Recomandări
20 august în istorie: de la bătălii decisive la descoperiri care au schimbat lumea
20 august în istorie: de la bătălii decisive la descoperiri care au schimbat lumea
Întrebările tale către chatboți nu dispar: ce se întâmplă cu datele pe care le dai inteligenței artificiale
Întrebările tale către chatboți nu dispar: ce se întâmplă cu datele pe care le dai inteligenței artificiale
Amendă de 3.000 de lei pentru românii care ascultă muzică tare, fac petreceri la orice oră. Ce înseamnă perturbarea liniștii publice în 2025
Amendă de 3.000 de lei pentru românii care ascultă muzică tare, fac petreceri la orice oră. Ce înseamnă perturbarea liniștii publice în 2025
Cine este de vină dacă frânezi să eviți un animal și ești accidentat din spate. Cine plătește pagubele, conform Codului Rutier
Cine este de vină dacă frânezi să eviți un animal și ești accidentat din spate. Cine plătește pagubele, conform Codului Rutier
Școala de șoferi în România – cum se face examinarea pentru permisul de conducere. Ce nu are voie să-ți ceară examinatorul
Școala de șoferi în România – cum se face examinarea pentru permisul de conducere. Ce nu are voie să-ți ceară examinatorul
Trei urşi au fost găsiţi fără viaţă în judeţul Mureş. Ancheta arată că ar fi fost otrăviţi cu substanţe interzise
Trei urşi au fost găsiţi fără viaţă în judeţul Mureş. Ancheta arată că ar fi fost otrăviţi cu substanţe interzise
Cele mai frumoase oraşe construite subteran. Au fost „sculptate” în pământ şi încă fascinează oamenii de ştiinţă
Cele mai frumoase oraşe construite subteran. Au fost „sculptate” în pământ şi încă fascinează oamenii de ştiinţă
Cum stă în sondaje Donald Trump, conform ultimelor statistici. Cât de mult aprobă americanii acțiunile sale din ultima perioadă
Cum stă în sondaje Donald Trump, conform ultimelor statistici. Cât de mult aprobă americanii acțiunile sale din ultima perioadă
Revista presei
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Zacusca rapidă a lui Chef Florin Dumitrescu a devenit virală. Are ingrediente clasice, se face repede, dar gustul este unic
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 20 august 2025. Astrologii anunţă multe oportunităţi, reuşite, dar şi transformări
Playtech Știri
În ce superstiții mai cred, încă, tinerii din România și ce ascund, de fapt. Sociolog: „Când nu găsim o explicație, o fabricăm”. EXCLUSIV
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou