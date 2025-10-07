Nemții au trecut la lasere și radare pentru a rezolva problema dronelor din aeroporturi. Aceeași situație de la Otopeni a creat un dezastru la Munich

După două seri consecutive cu întreruperi majore la Aeroportul din München, autoritățile bavareze au scos pe marginea pistei o platformă de poliție cu radar și un dispozitiv cu laser, o soluție rapidă menită să determine distanța până la dronele suspecte și să ghideze intervenția echipelor din teren. Mișcarea a fost relatată inițial de Bild și confirmată ulterior, pe surse, de Euronews, care notează că instalarea țintește descurajarea unor noi incursiuni în spațiul aerian al aeroportului. În prima seară au fost anulate 17 zboruri și deviate alte 15, iar dimineața de 4 octombrie a adus o nouă rundă de anulări și deviații, la scară mult mai mare.

Contextul german nu e izolat. Europa a înregistrat, în ultimele săptămâni, o serie de incidente similare în cel puțin 10–11 state, iar la Copenhaga liderii UE au decis să accelereze planurile pentru o așa-numită „zid antidrone” la frontiera estică, ca răspuns la incursiuni repetate. În paralel, autoritățile germane au cerut sprijin militar: unități ale Bundeswehr au oferit asistență administrativă și tehnică, în vreme ce operațiunile de zbor la München au fost oprite și reluate intermitent, cu mii de pasageri afectați.

Ce s-a întâmplat la München și de ce s-a ajuns la lasere

Primele observații de drone au apărut pe 2 octombrie, după ora 20:30, în localitățile din jurul aeroportului, iar ulterior chiar lângă gardul perimetral. Ca măsură preventivă, s-au închis aterizările, s-au deviat aeronavele către puncte de așteptare și, în unele cazuri, către alte aeroporturi din regiune, pe fondul unor căutări extinse ale poliției. Autoritățile au pregătit paturi de campanie și provizii pentru pasagerii blocați în terminal. A doua zi seara au fost semnalate din nou două drone în dreptul pistelor nord și sud, fără a putea fi identificate operatorii.

Dincolo de spectacolul neobișnuit al unui vehicul de poliție cu radar și laser aliniat spre pistă, decizia are logică operațională: un sistem optic/laser poate furniza rapid distanța și direcția țintei, sincronizând echipele de teren și permițând izolarea sectorului afectat. Presa locală a consemnat și prezența armatei în dispozitivul anti-dronă, semn că autoritățile tratează fenomenul ca pe o problemă de securitate aeronautică, nu doar de ordine publică.

România a avut același tip de incident la Otopeni, dar reacția a fost punctuală

Cu doar câteva zile înainte, la București, un echipaj de zbor a raportat o dronă civilă de mici dimensiuni în apropierea pistei 08R, în timpul apropierii pentru aterizare. Conform procedurilor ROMATSA și CNAB, autoritățile au suspendat temporar aterizările și au dirijat aeronavele aflate în zonă către puncte de așteptare, după care au reluat operațiunile pe cealaltă pistă. Poliția Transporturi Aeriene a deschis dosar penal pentru operarea unei aeronave în zonă interzisă, iar cercetările vizează identificarea operatorului.

Diferența majoră față de München ține de amploare și durată. La Otopeni, incidentul a fost izolat și gestionat în câteva ore. În Bavaria, valurile succesive de observații au creat discontinuități pe două zile, cu anulări, deviații și mii de pasageri nevoiți să doarmă pe paturi de campanie în terminale, după cum au descris atât autoritățile, cât și publicațiile internaționale. Pentru aeroporturi, lecția e clară: instrumentarul clasic de interdicție și supraveghere aeronautică trebuie completat cu capabilități dedicate anti-dronă, de la senzori și radare mobile până la identificare radio și mijloace de neutralizare autorizate.

Ce înseamnă pentru tine, ca pasager, și ce poți face preventiv

Când îți programezi zboruri în perioade aglomerate (festivaluri, conferințe majore, summituri politice), verifici din timp aplicația aeroportului și notificările companiei aeriene. Incidentele cu drone pot bloca punctual o pistă sau chiar întregul aeroport, iar reconfigurarea fluxului durează, mai ales dacă există o anchetă în desfășurare. Ți-e util să îți sincronizezi escalelor cu o marjă mai mare și să ai la îndemână alternative de transport la sol.

Poți lua în calcul asigurări care acoperă întârzieri și să îți salvezi offline documentele de călătorie. În cazul unor întreruperi neprevăzute, cauți anunțurile oficiale ale aeroportului și ale controlorului de trafic, nu zvonurile din social media. Chiar dacă tehnologiile anti-dronă evoluează, decizia de oprire a zborurilor rămâne una de siguranță, iar revenirea la normal se face etapizat, după confirmări succesive că spațiul aerian este sigur, conform Bild.de.