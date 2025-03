Nea Marin de la Antena 1, dezvăluiri despre filmul Zăpadă, Ceai și Dragoste, care poate fi văzut și pe Netflix: ”Nu are Liviu Vârciu bani să mă plătească pe mine!” EXCLUSIV

Nea Marin, simpaticul prezentator al show-ului ”Poftiți pe la noi” și fost jurat la ”Splash! Vedete la apă”, a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech, despre schimbările formatului emisiunii pe care o prezintă, dar și despre viața personală. Râzând cu poftă, ne-a dezvăluit cât de des îl bate pe Liviu Vârciu și pe Andrei Ștefănescu, dar și care este, în fapt, relația cu cei doi.

Nea Marin a devenit celebru nu doar pentru indiscutabilul său talent ca dansator și coregraf, ci și pentru show-urile a căror gazdă este. Și, de ani buni, el are, la Antena 1, o emisiune care face deliciul publicului. Măcar pentru vedetele pe care le aduce să muncească în diverse scopuri caritabile și pentru cât de des îi altoiește, mai în glumă, sau mai în serios, pe invitații săi.

Victima favorită pentru ”educația cu nuiaua” a lui Nea Marin este, evident, Liviu Vârciu. E adevărat, nici Vârciu nu este chiar ușă de biserică și, de cele mai multe ori, face mai multe trăsnăi decât un copil de clasa a treia. Nevinovate sau nu, șotiile pe care le pune la cale actorul sunt ”răsplătite” cu câte o bătaie din partea lui Nea Marin.

Cu toate acestea, Liviu Vârciu este altoit doar la filmări. În rest, între el și Nea Marin este o relație cât se poate de bună, sunt extrem de apropiați. De altfel, vedeta show-ului de la Antena 1 l-a descris pe actor ca fiind unul dintre oamenii la care ține cel mai mult din lume.

Prezent la lansarea celui de-al treilea film din seria Zăpadă, Ceai și Dragoste, produs de Liviu Vârciu, Nea Marin a vorbit și despre efemera sa carieră ca actor. Și a explicat că, deși a apărut în prima parte a trilogiei, în celelalte două nu a mai făcut parte din distribuție. Motivul? Banii, desigur.

”Am jucat în prima parte a filmului. Mi-a plăcut, am râs. Și la a doua am râs, am văzut-o printre filmări, la show. Acum, sper eu, o să râd din nou. De ce am lipsit? Nu are Liviu bani să mă plătească pe mine”, spune Nea Marin, mai în glumă, mai în serios. Și, chiar dacă ar fi avut bani, era oricum ocupat. ”Am destule filmări, nu aveam timp și de film”, a precizat el.