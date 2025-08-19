NASA renunță oficial la cercetările despre schimbările climatice și se concentrează doar pe explorarea spațială

Un anunț recent a zguduit comunitatea științifică internațională: NASA nu va mai continua cercetările dedicate schimbărilor climatice, alegând să își concentreze întreaga activitate strict pe explorarea spațiului. Decizia, făcută publică de Sean Duffy, administrator interimar al agenției și totodată secretar al Transporturilor, a provocat critici dure din partea oamenilor de știință și a organizațiilor de mediu.

Măsura vine în contextul în care administrația Trump a fost constant acuzată de subminarea cercetării climatice, iar NASA, recunoscută timp de decenii pentru contribuțiile sale esențiale în acest domeniu, este acum constrânsă să își abandoneze rolul în studiul fenomenelor globale.

Declarația care a schimbat direcția agenției

În cadrul unui interviu televizat, Sean Duffy a anunțat tranșant: „Toată știința legată de climă și toate prioritățile anterioare ale NASA vor fi puse deoparte. Toată activitatea științifică a agenției va fi orientată exclusiv către explorare, care este misiunea noastră de bază. De aceea există NASA – pentru a explora, nu pentru a face științe ale Pământului.”

Aceste cuvinte confirmă ceea ce mulți cercetători se temeau deja: că presiunea politică exercitată de administrația Trump asupra agenției va duce la marginalizarea totală a cercetărilor climatice. Nu este un demers surprinzător, având în vedere poziția președintelui american, care a negat în repetate rânduri existența și impactul schimbărilor climatice.

De altfel, cu doar câteva luni înainte, administrația ordonase eliminarea unor rapoarte climatice de pe site-ul NASA și oprirea a două programe de sateliți care colectau date esențiale despre mediu. Această direcție ridică serioase întrebări legale și etice, deoarece accesul la informații de acest tip este crucial pentru politicile publice și pentru înțelegerea științifică a viitorului planetei.

Un trecut bogat în contribuții științifice

Decizia este cu atât mai controversată cu cât NASA are o istorie îndelungată în studiul Pământului. Din anii ’60, agenția a folosit sateliți și misiuni dedicate pentru a monitoriza fenomene naturale, de la temperaturile globale, la dinamica ghețarilor și schimbările de nivel ale oceanelor.

Grație acestei munci, oamenii de știință au putut realiza modele predictive ale schimbărilor climatice și au înțeles mult mai bine interacțiunile complexe dintre atmosferă, oceane și ecosisteme. Totodată, studiile NASA au avut impact și în afara planetei: metodele dezvoltate pentru analiza climei terestre au fost aplicate și în evaluarea condițiilor de pe exoplanete, pentru a determina dacă acestea ar putea susține viața.

Renunțarea la această tradiție echivalează cu o pierdere semnificativă pentru întreaga comunitate internațională. Cercetările realizate de NASA nu erau izolate, ci erau folosite de organizații globale precum ONU și de numeroase guverne pentru elaborarea strategiilor privind adaptarea și combaterea schimbărilor climatice.

Consecințe și reacții la nivel global

Criticii susțin că această decizie nu doar că limitează accesul la date cruciale, dar și transmite un mesaj periculos: acela că știința climatică nu este o prioritate pentru Statele Unite. Într-un moment în care planeta se confruntă cu temperaturi record, incendii de vegetație devastatoare și creșterea nivelului mărilor, reducerea implicării NASA poate avea efecte de lungă durată.

Pe plan politic, anunțul este văzut ca o dovadă a lipsei de respect față de comunitatea științifică. Numeroși experți avertizează că ignorarea datelor și oprirea cercetărilor nu vor opri fenomenele climatice, ci doar vor lăsa societatea nepregătită în fața lor. Mai mult, întreruperea programelor de sateliți riscă să creeze goluri uriașe în monitorizarea mediului, cu consecințe asupra prognozelor meteorologice, a agriculturii și a siguranței populației.

În final, decizia de a opri implicarea NASA în studiul schimbărilor climatice poate fi considerată o mișcare extrem de scurtă de vedere. În timp ce agenția își concentrează resursele pe explorarea spațială, planeta rămâne fără un aliat important în lupta pentru înțelegerea și combaterea crizei climatice. Întrebarea esențială care rămâne este dacă omenirea își poate permite să piardă un actor atât de valoros într-o bătălie care, în esență, privește supraviețuirea ei.