NASA explorează Luna din nou în februarie 2026. Ce vor face astronauții timp de 10 zile

NASA a anunțat oficial că, în februarie 2026, patru astronauți vor porni într-o misiune de 10 zile pentru a înconjura Luna, fără a aseleniza.

Aceasta va fi, practic, prima apropiere a oamenilor de satelitul natural al Pământului după mai bine de cinci decenii, pregătind terenul pentru o viitoare întoarcere pe suprafața lunară, scrie CNET.

Planul misiunii Artemis II, referitor la „recucerirea” Lunii

Fereastra de lansare pentru Artemis II se deschide pe 5 februarie 2026 și se închide pe 13 februarie. Echipajul va fi format din Reid Wiseman (comandant), Victor Glover (pilot), Christina Koch (specialist de misiune) și Jeremy Hansen, acesta din urmă fiind primul canadian trimis vreodată spre Lună.

Cei trei astronauți americani și colegul lor canadian vor zbura la bordul capsulei Orion, lansată cu ajutorul rachetei Space Launch System (SLS).

Această rachetă de mari dimensiuni, construită printr-un efort comun al companiilor Aerojet Rocketdyne, Boeing, Northrop Grumman și United Launch Alliance, a fost deja testată în zborul neechipat Artemis I din 2022.

De această dată, rolul Artemis II este să verifice modul în care sistemele funcționează cu un echipaj uman la bord.

Capsula Orion va efectua inițial două orbite în jurul Pământului, înainte de a se desprinde de treapta superioară a rachetei și de a porni spre Lună.

În drumul său, nava va depăși orbita satelitului cu aproximativ 7.500 de kilometri, oferind astronauților o perspectivă spectaculoasă: Pământul și Luna vizibile simultan, cu satelitul în prim-plan.

Ulterior, echipajul va reveni pe Pământ, traiectoria fiind controlată în mare parte de gravitație, ceea ce NASA descrie drept un „zbor gratuit”.

Pregătiri pentru o nouă aselenizare pentru NASA

Deși Artemis II nu include coborârea pe solul lunar, misiunea are un rol esențial în programul spațial american: testarea în condiții reale a capsulei Orion și a rachetei SLS.

Verificările sunt considerate vitale pentru următoarea etapă, Artemis III, programată pentru 2027, care ar trebui să readucă oamenii pe Lună pentru prima dată după 55 de ani.

Ultima dată când astronauții au pășit pe solul lunar a fost în decembrie 1972, în cadrul misiunii Apollo 17.

Atunci, echipajul a colectat mostre de rocă și a efectuat cercetări științifice, iar geologul Harrison Schmitt a devenit primul civil care a ajuns pe Lună. Artemis II nu va repeta acele activități, dar va apropia omenirea mai mult ca oricând de o nouă aselenizare.

Dacă Artemis III își respectă calendarul, NASA plănuiește să trimită astronauții către una dintre cele 13 zone vizate pentru aterizare, inclusiv la polul sudic al Lunii, regiune care nu a mai fost explorată până acum. Această zonă prezintă interes științific major, datorită posibilelor rezerve de apă înghețată.

Prin Artemis II, NASA face pasul intermediar crucial între demonstrațiile tehnice fără echipaj și revenirea efectivă pe Lună.

Misiunea va fi o repetiție generală pentru următorul moment istoric, confirmând că infrastructura spațială a agenției este pregătită să susțină explorarea umană dincolo de orbita terestră.