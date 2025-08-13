Ultima ora
NASA a obținut cea mai clară imagine a obiectului interstelar care se îndreaptă spre Soare cu 209.000 km/h

NASA a obținut cea mai clară imagine a obiectului interstelar care se îndreaptă spre Soare cu 209.000 km/h
Pe 21 iulie 2025, Hubble a fotografiat cometa interstelară 3I/ATLAS, aflată la 445 milioane km de Pământ, surprinzând un cocon de praf în formă de picătură desprins din nucleul său înghețat.

Astronomii NASA au reușit să obțină cea mai clară imagine de până acum a cometei interstelare 3I/ATLAS, un „vizitator” venit dintr-un alt sistem stelar și cel mai rapid obiect de acest tip observat vreodată. Observațiile au fost realizate cu ajutorul Telescopului Spațial Hubble pe 21 iulie 2025, când cometa se afla la 446 milioane de kilometri de Pământ.

Descoperită pe 1 iulie 2025 de sistemul ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), cometa parcurge spațiul cu o viteză amețitoare de 209.000 km/h — echivalentul a 58 km pe secundă — un record absolut pentru un obiect care traversează Sistemul Solar. Imaginile surprind un nucleu solid și înghețat, înconjurat de un cocon de praf în formă de lacrimă și o coadă orientată opus Soarelui.

Un vizitator rar din altă lume

3I/ATLAS este doar al treilea obiect interstelar confirmat de până acum, după 1I/’Oumuamua (2017) și 2I/Borisov (2019). Astronomii cred că viteza impresionantă a cometei este rezultatul a nenumărate interacțiuni gravitaționale petrecute în timpul călătoriei sale prin galaxie.

„Este ca și cum ai zări un glonț pentru o miime de secundă. Nu poți reconstitui cu precizie traseul său pentru a afla de unde a venit”, a declarat David Jewitt, coordonatorul echipei științifice de la Universitatea California, Los Angeles. Dimensiunile nucleului sunt greu de estimat, dar ar putea varia de la 320 de metri până la 5,6 kilometri în diametru.

Cometa interstelara 1

Pe 21 iulie 2025, Hubble a surprins cometa interstelară 3I/ATLAS la 277 de milioane de mile de Pământ, dezvăluind un cocon de praf în formă de picătură desprins din nucleul său înghețat. (Foto: NASA)

O fereastră scurtă pentru observare

Deși trece prin Sistemul Solar, cometa nu prezintă niciun pericol pentru Pământ. În prezent, se află de partea opusă a Soarelui față de planeta noastră și își va atinge punctul cel mai apropiat de Soare în octombrie, când va dispărea temporar în lumina acestuia. Astronomii estimează că va fi vizibilă din nou la începutul lui decembrie, pe măsură ce se îndepărtează de regiunile interioare ale Sistemului Solar.

Observarea unor astfel de corpuri cosmice rămâne o provocare, însă noi facilități, precum Observatorul Vera C. Rubin, ar putea crește considerabil numărul de descoperiri similare. Potrivit unor modele recente, în următorii 10 ani am putea detecta până la 50 de comete interstelare.

