Astronomii investighează un obiect misterios din spațiul interstelar care sfidează regulile cometelor

Un nou obiect provenit din afara sistemului nostru solar, denumit 3I/ATLAS, a stârnit interesul și nedumerirea comunității științifice. Deși majoritatea cercetătorilor sunt de acord că este vorba despre o cometă interstelară, mai multe caracteristici neobișnuite pun sub semnul întrebării această clasificare.

Astronomul Harvard Avi Loeb, cunoscut pentru teoriile sale îndrăznețe despre posibilitatea existenței vieții extraterestre, sugerează că 3I/ATLAS ar putea fi ceva mult mai complex decât o simplă bucată de gheață cosmică. Lipsa unei cozi vizibile și traiectoria extrem de precisă a obiectului alimentează speculațiile că am putea fi în fața unei tehnologii necunoscute — poate chiar artificiale.

În timp ce majoritatea astronomilor se concentrează pe analiza fizică a obiectului, Loeb cere comunității științifice să rămână deschisă la orice ipoteză, inclusiv cea a unei vizite extraterestre.

O cometă fără coadă: anomalia care a stârnit întrebări

Cometele sunt, în mod obișnuit, recunoscute ușor după aspectul lor: un nucleu solid înconjurat de o coadă de gaz și praf care se formează pe măsură ce acestea se apropie de Soare. Însă 3I/ATLAS nu se comportă conform acestui tipar.

Într-un studiu internațional publicat recent, astronomii au observat că obiectul prezintă o activitate de praf în creștere și o modificare a culorii — semne care ar sugera o cometa — dar fără nicio coadă vizibilă. Autorii studiului au sugerat că lipsa cozii ar putea fi cauzată de geometria unghiului din care este observat obiectul sau de o producție redusă de praf.

Avi Loeb, în schimb, consideră că aceste explicații nu sunt suficiente și solicită mai multe date. El subliniază că primele imagini captate de telescopul spațial Hubble au arătat un nucleu înconjurat de un nor de praf mult mai mare decât în cazul cometelor obișnuite și o emisie difuză în fața traiectoriei obiectului, nu în spatele ei, așa cum ar fi de așteptat.

„Suntem obișnuiți cu obiecte înghețate care lasă cozi spectaculoase în urma lor. Dar 3I/ATLAS nu se comportă ca o cometă tipică. Poate că întâlnim un tip de vizitator pe care nu l-am mai văzut până acum,” a scris Loeb într-o postare recentă pe blogul său.

O traiectorie improbabilă și o dimensiune colosală

Pe lângă comportamentul ciudat legat de coadă, traiectoria obiectului este neobișnuit de precisă, ceea ce ridică semne de întrebare suplimentare. 3I/ATLAS urmează o rută care îl aduce foarte aproape de Jupiter, Marte și Venus — o coincidență greu de explicat prin dinamica naturală a unui obiect interstelar.

De asemenea, estimările actuale indică faptul că obiectul are un diametru de aproximativ 20 de kilometri, ceea ce îl face mult mai mare decât celelalte obiecte interstelare observate până acum. Loeb consideră că întâlnirea cu un astfel de corp ar putea fi un eveniment care apare o dată la 10.000 de ani, ceea ce îl face cu atât mai valoros pentru studiu și monitorizare continuă.

Pentru a evalua potențialul extraterestru al unui astfel de obiect, Loeb și colegii săi au propus o metodologie denumită Scara Loeb — un sistem de clasificare de la 1 (natural, fără dubii) la 10 (tehnologie artificială confirmată). În acest moment, 3I/ATLAS a fost evaluat cu un scor de 6, ceea ce înseamnă că ipoteza originii artificiale nu poate fi ignorată.

„Acest scor nu este definitiv, ci reflectă nivelul actual de date. Pe măsură ce aflăm mai multe, poziția pe scară se poate schimba,” a explicat Loeb.

Ce urmează: între cercetare științifică și curiozitate cosmică

Avi Loeb este cunoscut în lumea științifică pentru ipotezele sale provocatoare. În 2017, el a fost printre primii care au susținut că obiectul interstelar ‘Oumuamua ar putea fi de origine artificială. Deși majoritatea cercetătorilor au considerat acel obiect o formațiune naturală, dezbaterea rămâne deschisă.

În cazul lui 3I/ATLAS, Loeb cere comunității științifice să nu repete greșeala de a respinge o ipoteză doar pentru că pare „neconvențională”. El argumentează că metoda științifică presupune investigarea tuturor variantelor, oricât de improbabile ar părea la început, și că „este anti-științific să suprimăm întrebările motivate de curiozitate înainte să avem suficiente date.”

Pentru moment, obiectul rămâne un mister în mișcare — o enigmă care se apropie de noi cu viteză cosmică, obligând astronomii să reevalueze ce știm despre vizitatorii din afara sistemului solar. O simplă cometă atipică sau un artefact extraterestru?

Răspunsul, poate, va veni odată cu noi observații, mai precise, mai detaliate. Iar până atunci, 3I/ATLAS rămâne o poveste fascinantă despre limitele cunoașterii noastre și puterea întrebărilor pe care ne permitem să ni le punem.