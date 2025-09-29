Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare: partidul Maiei Sandu conduce. Update
29 sept. 2025 | 09:41
de Iulia Kelt

Muzicienii simt durerea diferit față de restul oamenilor, conform cercetătorilor. Studiul care îți arată cât de diferiți sunt acești artiști

Cum simt, de fapt, muzicienii? Foto: School of Rock (în imagine: Jimi Hendrix)

Cercetătorii au descoperit că muzicienii simt durerea diferit față de restul oamenilor, datorită anilor de practică ce modifică activitatea creierului.

Se știe de multă vreme că învățarea unui instrument muzical aduce beneficii ce depășesc latura artistică.

Numeroase studii au arătat că acest tip de antrenament stimulează abilitățile motorii fine, memoria, limbajul și chiar menține creierul „mai tânăr” pentru mai mult timp.

Dar cercetătorii au început să se întrebe dacă transformările neurologice generate de studiul muzicii ar putea influența și modul în care percepem durerea.

Aceasta a fost întrebarea la care a încercat să răspundă o echipă de specialiști printr-un studiu recent, desfășurat pe un grup de muzicieni și non-muzicieni.

Cum reacționează creierul la durere în cazul unui muzician

Durerea reprezintă un mecanism de protecție. Atunci când atingi o suprafață încinsă, senzația dureroasă declanșează retragerea mâinii înainte de a suferi o arsură gravă.

Acest răspuns rapid implică atât reacții fizice, cât și modificări la nivelul creierului. De exemplu, durerea reduce temporar activitatea cortexului motor, pentru a împiedica folosirea excesivă a unei zone afectate.

Totuși, atunci când durerea persistă, creierul continuă să transmită semnale de tip „nu mișca” pentru perioade îndelungate, ceea ce poate duce la efecte negative: reducerea mobilității, intensificarea durerii și chiar micșorarea „hărții corporale” din creier, regiunea care coordonează mișcările musculare. Această micșorare este asociată cu un nivel mai ridicat de suferință, dar nu toate persoanele reacționează la fel.

Muzicienii simt durerea diferit, iar un studiu demonstrează asta

Pentru a analiza rolul antrenamentului muzical, cercetătorii au indus în mod controlat durere la nivelul mâinilor, timp de câteva zile, folosind o substanță sigură numită factor de creștere nervoasă.

Ulterior, activitatea cerebrală a participanților a fost măsurată cu ajutorul stimulării magnetice transcraniene (TMS), care permite realizarea unor „hărți” ale zonei motorii.

Rezultatele au arătat diferențe majore între cele două grupuri. Încă de la început, muzicienii prezentau hărți cerebrale mai bine definite pentru controlul mâinii, iar aceste structuri erau cu atât mai precise cu cât orele de practică erau mai numeroase.

După inducerea durerii, non-muzicienii au raportat un nivel mai mare de disconfort, iar hărțile lor cerebrale s-au micșorat în doar două zile. În schimb, la muzicieni, hărțile au rămas stabile, iar senzația de durere a fost mai redusă.

Chiar dacă studiul a inclus doar 40 de participanți, concluziile sunt clare: anii de practică muzicală par să ofere o protecție împotriva efectelor negative ale durerii asupra creierului.

Descoperirile nu înseamnă că muzica poate vindeca durerea cronică, dar arată cum experiența pe termen lung poate remodela modul în care percepem disconfortul.

În viitor, cercetătorii speră să dezvolte terapii care să „reînvețe” creierul să gestioneze mai bine durerea, inspirându-se din felul în care muzicienii își antrenează corpul și mintea.

Pentru muzicieni, concluzia are o semnificație aparte: orele de repetiții nu aduc doar virtuozitate artistică, ci și o rezistență mai mare în fața durerii, o dovadă că muzica poate schimba profund felul în care trăim experiențele cotidiene.

