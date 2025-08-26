Muzicianul care a compus coloanele sonore pentru Star Wars, Harry Potter sau Lista lui Schindler își șochează fanii: „Niciodată nu mi-a plăcut muzica de film prea mult”

John Williams, considerat de mulți cel mai mare compozitor de muzică de film din toate timpurile, a făcut o declarație surprinzătoare în noua sa biografie „John Williams: A Composer’s Life”, semnată de Tim Greiving.

În vârstă de 93 de ani, Williams spune deschis: „Niciodată nu mi-a plăcut muzica de film prea mult”. Pentru unii, această mărturisire poate părea surprinzătoare, având în vedere că a compus coloane sonore pentru filme care au marcat cultura pop, precum Star Wars, Harry Potter sau Schindler’s List, scrie AVClub.

Muzica de film, un „job” mai degrabă decât o pasiune

Williams consideră că muzica de film este, în esență, o artă funcțională, creată rapid și cu resurse economisite, fără a atinge adesea profunzimea muzicii de concert.

„Filmul poate avea momente bune de opt minute aici și acolo, dar, în general, muzica nu este acolo”, a declarat el.

Biograful său, Tim Greiving, explică că, deși afirmațiile lui Williams par modeste, ele reflectă mai degrabă o atitudine internă față de muzica de film, decât o lipsă de talent sau implicare.

Greiving susține că Williams a luat în serios compoziția pentru film mai mult decât aproape orice alt compozitor din istorie, elevând muzica de film la nivel de artă.

Williams recunoaște că, dacă ar putea să o ia de la capăt, și-ar fi dorit ca muzica de film și cea de concert să fie mai coerent reprezentative pentru personalitatea sa artistică.

„Muzica de film a fost un job sau o oportunitate de acceptat”, spune el, arătând că, pentru el, munca la filme nu a fost întotdeauna o alegere pasională, ci mai degrabă un mijloc de a-și exercita talentul într-un cadru profesional.

Un creator modest și auto-criticul propriului succes

Nu este prima dată când John Williams se arată critic față de propriul său repertoriu. În 2016, el a minimalizat impactul cultural al temei Star Wars, afirmând că „multe dintre ele nu sunt foarte memorabile”, deși acestea sunt considerate astăzi unele dintre cele mai iconice piese de muzică de film.

Această modestie contrastează cu recunoașterea universală a valorii operei sale. Greiving subliniază că, în ciuda percepției lui Williams, muzica sa „definiește perfecțiunea în compoziția de film” și a ridicat standardele genului, transformând coloana sonoră dintr-un element funcțional în experiență artistică completă.

Pentru publicul clasic, afirmațiile lui John Williams sunt o lecție despre cum artiștii pot privi critic chiar și realizările lor cele mai iubite.

Chiar dacă nu iubește muzica de film în sine, pasiunea, talentul și dedicarea sa au creat unele dintre cele mai memorabile și influente coloane sonore din istoria cinematografiei.