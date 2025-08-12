Ultima ora
Mulți bucureșteni se întreabă ce caută jandarmii la metrou, în ultima perioadă. Jandarmeria Română vine cu un răspuns oficial
Misterul jandarmilor de la metrou, elucidat oficial Sursă foto: Jandarmeria Română

Imagini cu jandarmi prezenți în stațiile de metrou din București au circulat recent pe rețelele de socializare, generând numeroase întrebări și speculații în rândul călătorilor. Deși pentru unii prezența lor a stârnit îngrijorare, Jandarmeria Română a intervenit cu un comunicat oficial pentru a clarifica situația și a explica rolul pe care îl au aceste patrule în subteran.

Un motiv de siguranță, nu de alarmă

Într-un mesaj publicat recent, Jandarmeria Română a adresat direct întrebările publicului, specificând că prezența forțelor de ordine la metrou nu trebuie să fie un motiv de îngrijorare.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav”, se arată în comunicat.

Scopul principal al acestor misiuni este de natură preventivă. Jandarmii sunt acolo pentru a asigura siguranța cetățenilor și pentru a interveni în cazul unor situații de urgență. Prezența lor face parte dintr-un program de patrulare zilnic, conceput pentru a menține un mediu de călătorie sigur pentru toți pasagerii.

De ce poartă jandarmii echipament special?

O altă întrebare frecventă a bucureștenilor se referă la echipamentul impresionant pe care îl poartă jandarmii. „Bine, dar de ce sunt așa echipați?”, se întreabă mulți, iar răspunsul oficial este că acest echipament face parte din dotarea standard a unității din care fac parte.

Jandarmii prezenți în subteran provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Așadar, echipamentul pe care îl poartă nu indică o amenințare iminentă, ci este pur și simplu un element de identificare a acestei structuri specializate.

Rolul lor este de a oferi sprijin și siguranță publicului. De aceea, Jandarmeria încurajează cetățenii să interacționeze cu aceștia, dacă au nevoie. „Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie”, se subliniază în mesaj.

O prezență de ajutor, dar și de inspirație pentru social media

O notă amuzantă și modernă a comunicatului Jandarmeriei a fost menționarea posibilității de a interacționa cu jandarmii chiar și pentru o simplă fotografie. „Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili”, se arată în mesaj.

În cele din urmă, prezența jandarmilor la metroul bucureștean este o măsură de siguranță și prevenție, menită să protejeze pasagerii. Faptul că aceștia poartă echipament special nu trebuie să alarmeze, ci să inspire încredere, știind că o unitate specializată este pregătită să intervină în orice moment.

