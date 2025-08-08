Ultima ora
Doi bărbați au fost prinși de jandarmi în timp ce transportau ilegal bușteni. Cât au primit amendă
08 aug. 2025
de Badea Violeta

Doi bărbați au fost prinși de jandarmi în timp ce transportau ilegal bușteni. Cât au primit amendă
Jandarmii au prins doi barbati care transportau busteni ilegal. Sursa foto: Profimedia

Jandarmii montani din Runcu au surprins doi bărbați în timp ce transportau bușteni cu utilaje specializate direct prin albia râului Șușița Verde, în zona montană a comunei Stănești. Cei doi au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 20.000 de lei. Fapta a avut loc într-o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic, aflată în apropierea sursei de captare a apei pentru municipiul Târgu-Jiu.

Transport ilegal cu tractoare forestiere, în albia râului

Incidentul s-a petrecut în timpul unei misiuni de patrulare a jandarmilor montani din Runcu, care aveau ca obiectiv prevenirea și combaterea faptelor antisociale în zonele montane ale județului Gorj.

”Pe timpul executării unei misiuni de patrulare pe un traseu montan din zona de responsabilitate pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, jandarmii montani din Runcu au depistat două persoane care transportau, cu utilaje specializate pentru colectarea lemnului, bușteni prin albia minoră a unui râu de munte, în amonte, la aproximativ 12 kilometri de stația de captare a apei pentru municipiul Târgu-Jiu”, se arată în comunicatul transmis de Jandarmeria Gorj, relatează gorjeanul.ro.

Amenzi usturătoare pentru încălcarea legii

Persoanele în cauză, una din Bumbești-Jiu și cealaltă din comuna Stănești, utilizau tractoare articulate forestiere pentru a deplasa lemnul prin albia râului Șușița Verde. Astfel de practici sunt ilegale și periculoase pentru mediul acvatic și ecosistemele din zonă.

”Doi bărbați domiciliați în Bumbești-Jiu și în comuna Stănești din județul Gorj au fost depistați de către jandarmii montani din Runcu în timp ce transportau bușteni prin albia râului Șușița Verde din comuna Stănești, utilizând tractoare articulate forestiere.

Jandarmii montani au interceptat persoanele, au stabilit identitatea lor și le-au aplicat două sancțiuni contravenţionale în valoare totală de 20.000 de lei, 10.000 lei fiecare, conform prevederilor din Legea 176/2024 a pescuitului și a protecției resursei acvatice vii”, precizează același comunicat.

Jandarmii fac apel la cetățeni

Autoritățile reamintesc că astfel de acțiuni pun în pericol atât mediul înconjurător, cât și calitatea apei care ajunge la populație. Prin urmare, jandarmii îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să semnaleze orice astfel de încălcare a legii.

”În situația în care observați fapte similare de încălcare a normelor legale în vigoare, vă recomandăm să sesizați aceste aspecte prin SNUAU 112 sau să vă adresați unui echipaj de jandarmi în vederea aplicării măsurilor legale”, se mai arată în comunicatul Jandarmeriei Gorj.

