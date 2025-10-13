MTV, televiziunea tinerilor rebeli români post-decembriști, își închide canalele muzicale în Europa. Când vei vedea ultimul videoclip

Pentru mulți tineri născuți după Revoluția Română din decembrie 1989, MTV poate să nu mai însemne mare lucru. Pentru cei care și-au început adolescența în anii post-decembriști, însă, a fost canalul care le-a deschis fereastra spre „afară”: entertainment, modă, atitudine, o promisiune de occidentalizare într-o lume abia ieșită din izolare. Pentru acea generație, MTV a însemnat emoție și o atingere, fie și virtuală, a Occidentului — un exercițiu de gust și libertate pe care mulți tineri de azi îl iau, firesc, drept normalitate.

După patru decenii de referințe pop, topuri și premiere care au marcat generații, MTV își oprește canalele muzicale în Europa. Decizia vine pe fondul tăierilor de costuri ale companiei-mamă, Paramount Global, și al unei schimbări profunde de consum: publicul migrează către platforme digitale și social media, unde descoperă muzică la cerere și în feeduri personalizate.

De ce se oprește muzica pe TV

Vor fi oprite cinci canale emblematice: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live. Oprirea începe în Regatul Unit și Irlanda și continuă etapizat în Franța, Germania, Austria, Polonia și Ungaria. Decizia e dublă: de business și de epocă. Canalele liniare sunt tot mai greu de susținut într-o piață dominată de streaming, iar algoritmii TikTok și YouTube au mutat descoperirea muzicii din sufragerie în ecranul mobil, cu recomandări în timp real și control total pentru utilizator, notează Euronews.com.

În acest context, televiziunea nu mai poate concura la capitolul instantaneitate și personalizare, chiar dacă a oferit, timp de decenii, sentimentul de „a fi împreună”: premiere simultane, clasamente așteptate și momente-cult care au definit gusturi, modă și limbaj.

Când vei vedea ultimul videoclip pe MTV

Etapele de închidere se derulează pe parcursul următoarelor luni, cu termen-limită pentru oprirea completă în Europa. Practic, grilele vor fi restrânse treptat, iar ultimele „countdown”-uri și blocuri tematice vor dispărea înainte de data finală. Până atunci, disponibilitatea poate varia de la o țară la alta, în funcție de contractele cu operatorii.

Important: brandul MTV nu dispare. El continuă online, pe platforme digitale și prin evenimentele-fanion precum VMAs și EMAs. Numele rămâne, dar „living room-ul” se mută în aplicații — iar experiența comună a videoclipului este înlocuită de un consum individual, fragmentat, dar omniprezent.

Pentru mulți, ultima zi a canalelor muzicale MTV va fi un moment de nostalgie. De la „Video Killed the Radio Star” până la „Unplugged” și topurile care țineau generații întregi în fața ecranului, se închide un ritual al descoperirii colective. Muzica rămâne, însă felul în care o vedem — și o trăim — s-a schimbat definitiv.