Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 06:43
de Iulia Kelt

Mozilla dezvoltă noi servicii conectate pentru Thunderbird Mail, după ani în care l-a lăsat de izbeliște

TEHNOLOGIE
TEHNOLOGIE

Mozilla dezvoltă noi servicii conectate pentru Thunderbird Mail, după ani în care l-a lăsat de izbeliște
Mozilla dezvoltă noi servicii conectate pentru Thunderbird Mail / Foto: MakeUseOf

Mozilla continuă să dezvolte și să extindă ecosistemul Thunderbird Mail, cu noi servicii destinate să îmbunătățească experiența utilizatorilor, de la email și programări până la partajare securizată de fișiere.

Compania a oferit recent detalii despre stadiul serviciilor Thundermail, Appointment și Send, menționând că acestea mai necesită timp pentru a fi complet funcționale, scrie HowToGeek.

Thundermail și Appointment: email și programări integrate

Thundermail este noul serviciu de email dezvoltat de Mozilla, conceput pentru a funcționa imediat cu protocoale standard precum IMAP, SMTP și JMAP. Astfel, acesta va fi compatibil nu doar cu aplicația Thunderbird, ci și cu alte clienți de email.

Utilizatorii își vor putea păstra propriul domeniu sau vor putea obține o adresă @thundermail.com sau @tb.pro. Inițial, serverele Thundermail vor fi găzduite în Germania, urmând ca extinderea internațională să fie implementată treptat.

Un alt serviciu important este Appointment, un instrument de programări integrat direct în fereastra de compunere a emailurilor din Thunderbird. Acesta permite inserarea linkurilor de programare fără a părăsi fluxul de lucru al emailului.

Instrumentul va fi ușor de utilizat atât de organizații, cât și de utilizatori individuali, cu posibilitatea de a suporta diferite tipuri de întâlniri, de la apeluri Zoom și convorbiri telefonice până la întâlniri fizice.

Una dintre funcțiile cele mai cerute este programarea de grup, care va permite mai multor membri ai echipei să ofere disponibilitate comună printr-un singur link. Mozilla colaborează cu comunitatea și contribuie la standarde deschise, precum VPOLL, pentru a implementa aceste funcții.

Send și funcții suplimentare – fișiere mari și securitate

Partea de partajare de fișiere a Thunderbird Pro se realizează prin serviciul Send, care oferă criptare end-to-end și permite trimiterea fișierelor mari fără a depinde de platforme externe precum Google Drive sau OneDrive.

Utilizatorii Pro vor beneficia de 500 GB spațiu de stocare, fără limită de dimensiune pentru fișiere individuale, doar restricționați de cota totală.

Mozilla intenționează să adauge suport pentru încărcări fragmentate și criptare, pentru a garanta fiabilitate și protecția datelor.

Send va fi livrat ca un add-on de sistem, astfel încât actualizările să poată fi distribuite rapid, fără a depinde de ciclurile majore de lansare ale Thunderbird. Toate noile instrumente Pro rămân open-source și pot fi găzduite local de utilizatori.

Mai mult, Mozilla explorează funcționalități suplimentare, precum note bazate pe markdown, iar serviciul Assist, care ar integra inteligență artificială, este încă în faza de cercetare și dezvoltare.

Mozilla spune că noile servicii cu abonament nu vor afecta stabilitatea, funcționalitățile sau experiența aplicațiilor Thunderbird gratuite, desktop sau mobile.

Abonamentele sunt necesare pentru acoperirea costurilor reale ale stocării și lățimii de bandă, asigurând totodată dezvoltarea și mentenanța serviciilor noi.

În concluzie, Thunderbird evoluează într-un ecosistem complet, unde email-ul, programările și transferul securizat de fișiere sunt integrate direct în aplicație, oferind utilizatorilor mai mult control și flexibilitate fără a compromite experiența tradițională de utilizare.

Temperaturile scad până la 0 grade. Zonele afectate brusc de frig în următoarele ore
