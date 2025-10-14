Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 14:58
de Vieriu Ionut

Motivul pentru care unii profesori primesc salarii mai mici de luna trecută. Explicaţia oferită de Ministerul Educaţiei

ACTUALITATE
Motivul pentru care unii profesori primesc salarii mai mici de luna trecută. Explicaţia oferită de Ministerul Educaţiei
Ministerul Educației clarifică motivul pentru care unii profesori au primit salarii mai mici în octombrie

În ultimele zile, numeroși profesori din țară au semnalat faptul că salariile primite în luna octombrie au fost mai mici decât cele din luna precedentă. Situația a generat îngrijorare în rândul cadrelor didactice, mai ales în contextul creșterii costurilor de trai. Ministerul Educației a venit însă cu o explicație oficială, precizând că nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci despre o recalculare legală a sporului de suprasolicitare neuropsihică, realizată în urma unor verificări ale Curții de Conturi.

Curtea de Conturi a sesizat erori în modul de acordare a sporului

Ministerul Educației și Cercetării a transmis, marți, că salariile profesorilor nu au fost reduse, ci ajustate pentru a respecta modul corect de calcul stabilit prin lege. Conform instituției, Curtea de Conturi a constatat că, în trecut, sporul de suprasolicitare neuropsihică fusese acordat incorect. Mai exact, acesta era calculat nu doar la salariul de bază, ci și peste alte sporuri, precum gradația de merit sau cel pentru dirigenție.

Această practică, denumită „spor la spor”, a dus în timp la diferențe semnificative între cadrele didactice care aveau aceeași încadrare, dar beneficiaseră de diverse sporuri suplimentare. Din acest motiv, Curtea de Conturi a solicitat recalcularea corectă a acestui spor, astfel încât toți angajații cu același grad didactic, vechime și nivel de studii să primească un cuantum egal.

Ce prevede legea și cum s-a făcut recalcularea

Reprezentanții Ministerului Educației au explicat că noul mod de calcul respectă prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Sporul de suprasolicitare neuropsihică trebuie calculat strict la salariul de bază, fără a se include alte sporuri sau indemnizații.

„Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradație de merit, dirigenție sau învățământ special, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii – la salariul de bază – ci includea și alte sporuri, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul ‘spor la spor’”, a explicat Ministerul Educației.

Ca urmare, începând cu luna septembrie, toate unitățile de învățământ au fost obligate să aplice un calcul unitar al acestui spor, bazat exclusiv pe salariul de bază. Prin această măsură, s-a dorit eliminarea discrepanțelor și asigurarea unui tratament echitabil pentru toți profesorii care ocupă funcții similare.

Reacția sindicatelor din educație

Sindicaliștii din educație au reacționat imediat după ce au observat diferențele de salariu. Aceștia au semnalat o scădere a veniturilor pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control. Totuși, Ministerul Educației a insistat că nu este vorba despre o reducere efectivă, ci despre o corectare a modului de calcul, în urma constatărilor legale.

Potrivit instituției, recalcularea era necesară pentru ca bugetul consolidat anual al statului să fie fundamentat pe principii corecte și transparente. De asemenea, ministerul a subliniat că, din anul 2019, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018, conform ordonanțelor guvernamentale privind măsurile fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice.

Scopul modificărilor: uniformizarea plăților și respectarea legii

Deși pentru unii profesori acest lucru a însemnat o sumă mai mică în fluturașul de salariu, Ministerul Educației susține că este o corecție necesară pentru a elimina inechitățile acumulate de-a lungul anilor. Astfel, toți angajații din sistemul educațional primesc începând din septembrie același cuantum al sporului, calculat corect conform prevederilor legale.

