Motivul pentru care tinerii români nu se mai grăbesc să se înscrie la facultate. Unii fac alegerea vieții lor în ultimul moment
08 sept. 2025
de Vieriu Ionut

Actualitate
Motivul pentru care tinerii români nu se mai grăbesc să se înscrie la facultate. Unii fac alegerea vieții lor în ultimul moment
Tot mai mulți tineri amână înscrierea la facultate

În România, tot mai mulți tineri preferă să își ia timp înainte de a decide ce drum să urmeze după liceu. Admiterea de toamnă, care aduce cu ea mii de locuri disponibile în universitățile din întreaga țară, este un indiciu clar că înscrierea la facultate nu mai reprezintă o prioritate imediată pentru mulți absolvenți.

De ce aleg tinerii să amâne începutul studiilor

Situația actuală are cauze multiple. Pe de o parte, numărul celor care au promovat Bacalaureatul în 2025 este cu 20% mai mic față de anul trecut, conform datelor Ministerului Educației. Pe de altă parte, se schimbă mentalitatea: unii preferă să se angajeze imediat, în timp ce alții, sprijiniți de familie, aleg să își ia un an liber pentru a călători sau pentru a-și regăsi motivația.

Sara Stanciu, proaspăt absolventă de liceu, plănuia să se pregătească un an pentru Academia de Poliție. Totuși, faptul că a descoperit locuri fără taxă la Facultatea de Drept din Timișoara i-a schimbat direcția.

„Pentru psiholog judiciar. E combinație și din drept, și din psihologie”, a explicat ea, potrivit Știrile ProTV.

Un alt exemplu este Monica Munteanu, care deja studiază Chimie Medicală, dar a decis să încerce și la Comunicare și Relații Publice.

„Deocamdată sper doar să o termin. Și să îmi aducă viața de student cât mai multe experiențe”, spune aceasta.

Universitățile pun la dispoziție noi specializări

Instituțiile de învățământ superior încearcă să răspundă schimbărilor de pe piața muncii prin introducerea unor programe noi. La Universitatea de Vest din Timișoara, de exemplu, sunt încă aproape 500 de locuri la buget, iar oferta este diversificată cu specializări precum design ambiental, design de obiect și creație digitală.

„Sperăm să avem candidați interesați pentru că sunt de viitor”, a declarat prorectorul Irina Macsinga.

În același timp, Universitatea Politehnică din Timișoara anunță locuri disponibile chiar și la facultăți care, în mod tradițional, erau foarte căutate.

„Avem locuri libere la buget la facultăți la care tradițional nu aveam, de exemplu, Automatică și Calculatoare, la Arhitectură”, a subliniat rectorul Florin Drăgan.

Admiterea de toamnă, o șansă pentru indeciși

Și alte mari centre universitare din țară se pregătesc să primească studenți în sesiunea de toamnă. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are disponibile peste 400 de locuri finanțate de stat și aproape 2.500 la taxă. Rectorul Liviu Maha subliniază că există mulți candidați care își amână decizia:

„Există mulți candidați care fie se hotărăsc mai târziu, fie nu au intrat unde au dorit în luna iulie. Sunt candidați care au absolvit Bacalaureatul în sesiunea din toamnă.”

La Cluj-Napoca, reprezentanții Universității „Babeș-Bolyai” confirmă aceeași tendință.

„În acest an am și avut mai multe locuri decât în anii trecuți în prima sesiune de admitere, iar numărul absolvenților de liceu cu Bacalaureat care s-au putut înscrie la facultate a fost ceva mai mic”, a explicat purtătorul de cuvânt Laura Irimieș.

