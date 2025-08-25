Toamna anului 2025 aduce cu sine emoția unui nou început pentru zeci de mii de studenți din întreaga țară. Odată cu încheierea vacanței de vară, aceștia se pregătesc pentru debutul anului universitar 2025-2026, care marchează atât revenirea în amfiteatre, cât și începutul unor noi provocări academice și personale.

Când începe facultatea în toamna lui 2025

Deși există o anumită unitate la nivel național privind structura anului universitar, fiecare instituție de învățământ superior își stabilește propriul calendar.

Astfel, datele de început pot varia cu câteva zile, iar perioadele de vacanță sunt adaptate în funcție de specificul programelor de studiu și de hotărârile senatelor universitare.

În general, facultățile din România încep cursurile între 29 septembrie și 1 octombrie 2025, dar universitățile private își pot organiza activitatea chiar și cu o săptămână mai devreme sau mai târziu.

Pentru viitorii studenți, masteranzi și doctoranzi, cunoașterea acestui calendar este esențială pentru planificarea anului de studiu.

Cum este structurat anul universitar 2025-2026

Anul universitar în România are, de regulă, două semestre, separate de vacanța de iarnă. După primul semestru, urmează sesiunea de examene, urmată, în unele cazuri, de o scurtă vacanță intersemestrială. Cel de-al doilea semestru se desfășoară de obicei între februarie și iunie, urmat de sesiunea de vară.

Deși structura generală este asemănătoare, fiecare universitate are libertatea de a adapta durata semestrelor, vacanțele și sesiunile de examene în funcție de profilul facultăților.

Astfel, universitățile tehnice pot avea perioade mai lungi de practică, iar cele cu programe pedagogice sau medicale își pot organiza semestrul diferit. În continuare, prezentăm datele oficiale pentru principalele universități din România.

Universitatea din București (UB)

Studenții Universității din București vor începe cursurile pe 1 octombrie 2025. Primul semestru se desfășoară între 1 octombrie și 23 decembrie 2025, iar vacanța de iarnă este programată între 24 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026.

De asemenea, de Ziua Națională a României (1 decembrie), activitatea didactică va fi suspendată. În acest fel, studenții beneficiază de o pauză intermediară chiar înaintea perioadei de examene.

Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnica București (UNSTPB)

La Politehnica București, anul universitar începe mai devreme, pe 29 septembrie 2025. Semestrul I durează până pe 19 decembrie 2025, iar vacanța de iarnă este programată între 20 decembrie 2025 și 11 ianuarie 2026.

Această structură oferă o vacanță mai lungă decât în cazul altor universități, fapt ce le permite studenților să se pregătească pentru sesiunea de iarnă.

Vezi și: Când începe școala în septembrie 2025. Pe ce dată se întorc elevii români la școală și liceu

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT)

La UPT, cursurile încep pe 29 septembrie 2025. Primul semestru se desfășoară până pe 19 decembrie 2025, iar vacanța de iarnă va fi între 22 decembrie 2025 și 11 ianuarie 2026.

Astfel, structura urmează un model similar cu cel de la Politehnica București, menținând o sincronizare între marile centre universitare tehnice.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (UBB)

La Cluj, pregătirea pentru noul an universitar are loc între 25 și 26 septembrie 2025, când sunt organizate activități de orientare și introducere.

Cursurile propriu-zise încep pe 29 septembrie 2025, iar primul semestru se va încheia pe 21 decembrie 2025. Vacanța de iarnă este stabilită între 22 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026.

UBB, fiind una dintre cele mai mari universități din România, păstrează o structură clasică, cu un prim semestru compact și o vacanță de iarnă de două săptămâni.

Universitatea „Transilvania” din Brașov (UNITBV)

Studenții din Brașov vor începe anul universitar pe 1 octombrie 2025. Semestrul I se încheie la sfârșitul lunii decembrie, iar vacanța de iarnă este programată între 22 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026.

Această structură se aliniază în mare parte cu cea de la UBB și UB, păstrând un echilibru între activități academice și perioade de repaus.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)

La UVT, între 22 și 28 septembrie 2025 are loc săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”. Festivitatea oficială de deschidere este programată pe 26 septembrie 2025, iar cursurile propriu-zise încep pe 29 septembrie 2025.

Primul semestru se încheie pe 19 decembrie 2025, iar vacanța de iarnă va fi între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026.

Prin introducerea unei săptămâni de acomodare, universitatea oferă un început prietenos, mai ales pentru boboci, care au ocazia să se familiarizeze cu campusul și cu atmosfera academică.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC)

La Iași, cursurile vor începe pe 29 septembrie 2025, iar primul semestru se încheie pe 21 decembrie 2025. Vacanța de iarnă este stabilită pentru perioada 22 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026.

UAIC rămâne fidelă tradiției universitare românești, menținând un calendar similar cu cel din Cluj și București.

Universitatea din Oradea (UO)

La Universitatea din Oradea, anul universitar 2025-2026 începe pe 1 octombrie 2025. Primul semestru se desfășoară timp de 12 săptămâni, până pe 23 decembrie 2025.

Vacanța de iarnă are loc între 24 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, oferind o pauză echilibrată între perioadele de studiu.

Universitatea „Ovidius” Constanța (UOC)

Studenții Universității „Ovidius” vor începe cursurile pe 29 septembrie 2025. Primul semestru se va încheia pe 21 decembrie 2025, iar vacanța de iarnă este stabilită între 22 decembrie 2025 și 11 ianuarie 2026.

Astfel, universitatea de la malul mării propune o vacanță mai lungă, ce le permite studenților să revină în sesiune odihniți și bine pregătiți.

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (ULBS)

La Sibiu, cursurile vor începe pe 1 octombrie 2025, iar vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie 2025 și 5 ianuarie 2026.

Universitatea își păstrează structura tradițională, în care primul semestru se concentrează pe finalizarea materiilor înainte de perioada sărbătorilor.

Ce trebuie să știe studenții despre noul an universitar

Chiar dacă există diferențe între universități, câteva aspecte sunt comune:

Data de începere a cursurilor: între 29 septembrie și 1 octombrie 2025.

Durata semestrului I: aproximativ 12-13 săptămâni.

Vacanța de iarnă: cuprinsă între 20-24 decembrie 2025 și începutul lui ianuarie 2026.

Sesiunea de examene: imediat după vacanța de iarnă, în ianuarie-februarie 2026.

Studenții trebuie să urmărească anunțurile oficiale ale facultăților, deoarece unele programe speciale (de exemplu, cele medicale sau pedagogice) pot avea un calendar diferit.

Anul universitar 2025-2026 se va desfășura într-o manieră similară la nivel național, dar cu particularități importante de la o universitate la alta. În majoritatea cazurilor, cursurile vor începe între 29 septembrie și 1 octombrie 2025, iar vacanța de iarnă se va întinde de la sfârșitul lui decembrie până în primele zile din ianuarie 2026.

Pentru studenți, aceste informații sunt esențiale pentru organizarea atât a activităților academice, cât și a timpului liber. Indiferent de universitate, toamna lui 2025 marchează începutul unei noi etape de formare profesională și personală.