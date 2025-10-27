Motivul pentru care s-a destrămat trupa Angels. Raluca spune povestea din spatele scenei, după 22 ani. „Showbizz-ul devenise un loc în care nu mai conta valoarea”. EXCLUSIV

În anii 2000, Raluca și Monica erau idolii adolescenților. Ele însele erau, la rândul lor, doar niște copii când Costi Ioniță a avut ideea de a le uni într-o trupă. Angels a avut un succes răsunător: o întreagă Românie fredona versurile piesei „Așa-s băieții”. După trei ani, Raluca a luat decizia de a merge pe cont propriu și, mai apoi, de a renunța complet la muzică. S-a retras din lumina reflectoarelor și s-a dedicat vieții private. S-a căsătorit și este mama a cinci copii, dar, odată cu trecerea anilor, iubirea pentru muzică a revenit în sufletul său. Și, chiar dacă înainte refuza complet ideea reunirii trupei, acum s-a răzgândit.

Pe 10 octombrie, Angels au susținut primul lor concert după 22 de ani, la Berăria H, și au retrăit emoția de a fi pe scenă. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, Raluca ne-a vorbit despre începuturi, dar și despre decizia îndrăzneață de a se dedica familiei — hotărâre care i-a adus critici, dar, mai ales, o împlinire pe care nimic altceva nu i-ar fi putut oferi.

Raluca Angel, dezvăluiri despre începuturile în muzică: „Costi mi-a făcut cunoștință cu Monica și imediat a existat o conexiune puternică între noi două”

Playtech (Andreea Vasile): Drumul tău în muzică a început când erai, practic, doar un copil, știai la vremea respectivă ce presupune să fii „vedetă”?

Raluca Blejușcă (Angels): Am început să cânt când aveam doar 10 ani, într-adevăr. Întâlnirea cu muzicieni adevărați, oameni de televiziune care au văzut în mine o valoare m-a determinat să merg mai departe. Compozitorul Cornel Fugaru i-a spus mamei mele, când m-a auzit cântând la 10 ani, că „voce ca a mea se naște o dată la 100 de ani”.

Aceste vorbe nu m-au făcut să mă consider cineva important, ci au adus cu ele o presiune a darului pe care îl am. Am știut de mică faptul că acesta e drumul pe care trebuie să merg, dar cu mare grijă, cu mare atenție să pot înmulți acest talant ce mi s-a dat de sus spre bucuria și folosul oamenilor, și nu cu scopul de a deveni vedetă, ci cu scopul de a face artă, de a aduce valoare în muzica românească.

Playtech (Andreea Vasile): Povestește-mi puțin despre primii pași în trupa Angels, cum s-a ajuns la această formulă?

Raluca Blejușcă (Angels): Aveam doar 12 ani când am căutat un studio bun în Constanța. Am găsit studioul lui Costi Ioniță. Acesta a fost impresionat de vocea mea și, la scurt timp, m-a sunat apoi să îmi spună că vrea să înființeze o trupă de fete. Nu mi-am dorit inițial, pentru că nu îmi doream să abordez genul dance, dar ulterior mama, sora m-au convins că e bine să încerc. Costi mi-a făcut cunoștință cu Monica și imediat a existat o conexiune puternică între noi două. La scurt timp după ce am înregistrat piesa „Așa-s băieții” și clipul acesteia, o țară întreagă ne cunoștea și ne iubea.

Ce a împins-o pe Raluca să renunțe la muzică

Playtech (Andreea Vasile): Care a fost cel mai frumos moment din acea perioadă, dar cel care ți-a dat de gândit? Căci, să fac trecerea la următoarea întrebare, tu ești cea care a decis să renunțe.

Raluca Blejușcă (Angels): Cele mai frumoase momente au fost acelea din concertele mari de zilele orașelor în care veneau zeci de mii de oameni și ne scandau numele, ne cântau piesele cuvânt cu cuvânt, ne cereau autografe, ne asaltau mașina cu care veneam în concerte. Aveam zeci de fancluburi prin țară, primeam sute de scrisori (pe atunci nu aveam rețele de socializare și ne conectam cu publicul direct la concerte). Totuși, fiind eleve, era un ritm epuizant.

Eram plecate de vineri până duminică noaptea în concerte și luni trebuia să venim cu temele și lecțiile învățate. Nu mi-a fost ușor să fiu și premiantă la școală, simțeam câteodată și invidia colegilor… lucru care mă întrista. Voiam să fiu o simplă colegă, n-aveam aere de vedetă, dar ei văzându-mă la televizor, începeau să mă perceapă diferit.

Playtech (Andreea Vasile): De ce ai hotărât să destrami trupa cu toate că toată lumea vă iubea?

Raluca Blejușcă (Angels): Atunci trupele depindeau de casele de producție. Trupele începuseră în perioada aceea să se despartă… nu mai erau așa la modă, în muzică trendurile se consumă rapid și mi s-a propus să continui cu o carieră solo. Am acceptat pentru că îmi doream să abordez și alt gen de muzică, nu doar dance. Am suferit din cauza dorului de Monica, dar totuși, profesional, am simțit că așa trebuie să procedez.

Raluca Blejușcă (Angels): „Succesul vine cu multă presiune”

Playtech (Andreea Vasile): Ai urmat apoi, nu pentru mult timp, o carieră solo, după care te-ai retras de tot. A fost un impuls de moment sau te-ai gândit mult la asta?

Raluca Blejușcă (Angels): Da. Am urmat o carieră solo sub numele de Raluca Angel până la vârsta de 18 ani. În apropierea Bacalaureatului am hotărât să pun punct definitiv muzicii, mi-am dorit liniște, m-am axat pe studiu, simțeam o nevoie acută de a părăsi scena. Am avut un ultim turneu în orașele importante din Canada după care m-am retras. Nu a fost un impuls de moment, ci un gând care mă măcina de vreo 2 ani.

Mi se părea că showbizz-ul devenise un loc în care nu mai conta valoarea, ci doar contau banii, alergatul după faimă rapidă, bârfe, muzică fără substanță, superficialitate, viață haotică, de noapte, cu concerte în cluburi, discoteci în care nu îmi mai găseam locul… Mi se părea că sufletul meu devenea din ce în ce mai pustiu. Întâlnirea cu Ionuț, soțul meu astăzi, mi-a schimbat viziunea asupra vieții și m-a întors la cine eram eu de fapt.

Playtech (Andreea Vasile): Ți-a fost greu să gestionezi presiunea succesului?

Raluca Blejușcă (Angels): Succesul vine cu multă presiune, cu multe nopți nedormite, viață agitată… mai ales că nu aveam decât 13 ani când peste tot, la radio, TV, cluburi se auzeau piesele noastre. Trebuia să ne comportăm ca niște femei mature, deși noi eram mici copilițe. Nu e ușor să preiei rolul unui adult la 13 ani. Copilăria noastră era pe scenă, nu aveam timp de joacă, de ieșit cu prietenii… eram mereu contra-cronometru spre emisiuni, ședințe foto, studio, concerte…

Solista trupei Angels este acum mama a cinci copii: „Maternitatea mi-a dezvăluit părți din mine pe care nu le cunoșteam”

Playtech (Andreea Vasile): Între timp, viața ta s-a schimbat radical. De la adolescenta „pe val”, la mama a cinci copii. Ce îmi poți spune despre această nouă etapă din viața ta?

Raluca Blejușcă (Angels): Nu credeam că pot excela și într-un alt domeniu, dar iată că maternitatea mi-a dezvăluit părți din mine pe care nu le cunoșteam. Maternitatea m-a împlinit, m-a făcut să devin mai puternică, dar mai caldă în același timp. Înainte de a avea copii treceam prin o mie de stări într-o zi: acum râdeam, acum plângeam, nu mă puteam înțelege deloc… Acum, în schimb, am ajuns la un echilibru sufletesc, dar și datorită relației frumoase cu soțul meu și a faptului că încercăm să îl punem pe Dumnezeu în centrul familiei noastre.

Playtech (Andreea Vasile): Faci totul de una singură sau ai bone/ajutoare? Cred că sunt și multe provocări…

Raluca Blejușcă (Angels): Nu am bone… În primul an de viață al celui de-al patrulea copil mă mai ajuta o doamnă de două ori pe săptămână cu mâncarea, curățenia… în rest am simțit că pot face față împreună cu soțul meu tuturor provocărilor pe care le presupune o familie numeroasă. Suntem amândoi 100% implicați și asta ne-a sudat și mai tare relația.

Raluca (Angels): „Oricât de mult aș iubi muzica, familia rămâne cea mai frumoasă și mai de succes melodie a mea”

Playtech (Andreea Vasile): Ți-a adus familia împlinirea pe care muzica nu ți-a putut-o oferi?

Raluca Blejușcă (Angels): Oricât de mult aș iubi muzica, familia rămâne cea mai frumoasă și mai de succes melodie a mea. Familia a fost și rămâne cuibul de frumos care îmi dă puterea să dăruiesc mai departe prin muzica mea lucruri de valoare. Dacă nu aș avea stabilitatea din familie, m-aș pierde în această industrie în care poți aluneca ușor prin tot felul de compromisuri.

Playtech (Andreea Vasile): Ai păstrat legătura cu fosta colegă de trupă Monica în toți acești ani?

Raluca Blejușcă (Angels): Da… iar acum că ne-am regăsit și am refăcut proiectul la cererea insistentă a fanilor, relația noastră s-a sudat și mai tare. Ne-am regăsit amândouă mai mature, mai pline de respect reciproc, mai încrezătoare, mai conștiente fiecare de locul și rolul său în trupă. Împreună vom face din nou lucruri frumoase. „Unde-s două, puterea crește”.

Cum a primit Monica vestea că trupa se va reuni: „A plâns de bucurie”

Playtech (Andreea Vasile): Spuneai, în trecut, că nu îți dorești să refaci trupa, ce s-a schimbat între timp? Ce te-a convins să accepți reuniunea după mai bine de două decenii?

Raluca Blejușcă (Angels): Eu asociam trupa Angels înainte cu muzica facilă, cu viața de noapte, de cluburi, cu agitație, cu pierderea identității mele muzicale. Acum avem puterea de a decide unde să cântăm, ce muzică să producem în continuare, ne selectăm emisiunile în care mergem, ne îmbrăcăm cum simțim, nu mai e nevoie să avem atitudini provocatoare pe scenă, am putut șlefui versurile hiturilor noastre… și în plus oamenii acum ne asociază cu copilăria și adolescența lor, entuziasmul lor curat e cel care ne-a întors.

Pe TikTok și Facebook postările noastre sunt virale și miile de mesaje de la oameni, care ne-au făcut pielea de găină, ne dau o forță uriașă. În plus, voi continua și cu proiectul Angels care aduce mare bucurie oamenilor, dar și proiectul Raluca Angel continuă prin colaborări cu artiști mari, evenimente importante cu orchestră și lansare de melodii de suflet. Combinația aceasta mă liniștește.

Playtech (Andreea Vasile): Cum a primit jumătatea ta, Monica, vestea?

Raluca Blejușcă (Angels): A plâns de bucurie… întoarcerea noastră pe scenă a fost ca o răsplată a lacrimilor ei multe atunci când ne-am despărțit. Monica e o minune de suflețel.

Playtech (Andreea Vasile): Ți-a fost teamă, cumva, că dacă revii în muzică nu te vei mai putea dedica la fel familiei?

Raluca Blejușcă (Angels): Sprijinul soțului e esențial. Nu pot ajunge chiar la toate emisiunile unde sunt invitată… În continuare sunt selectivă. Familia rămâne prioritate. Oboseala e dublă, dar… merită.

„Cunosc toate prejudecățile societății vis-a-vis de femeia casnică”

Playtech (Andreea Vasile): În zilele noastre, unele femei sunt judecate ca fiind „slabe” atunci când aleg să se dedice familiei și nu carierei, tu ce părere ai despre asta?

Raluca Blejușcă (Angels): Cunosc toate prejudecățile societății vis-a-vis de femeia casnică, dedicată familiei, dar pot afirma că dimpotrivă, femeia care își vede de stabilitatea familiei sale, de împlinirea ei mai întâi ca mamă și apoi ca femeie de carieră, are multe de câștigat emoțional, afectiv, sufletește…

Femeia poate dărui în multe direcții dacă are acest climat bun acasă. Tot ceea ce pare slăbiciune în fața lumii e de fapt putere. Viața unei femei care își vede cu iubire și responsabilitate de casa ei nu e cu sclipici, într-adevăr, nu strălucește ca pe scenă, dar ea luminează real în casă prin toată jertfa ei. Dar, lumina aceasta e mai de preț decât strălucirile de câteva secunde din carieră. E necesară și împlinirea profesională, dar doar după ce există o bază în viața ta personală.

Anunțul pe care toți fanii îl așteptau: „Proiectul Angels continuă”

Playtech (Andreea Vasile): Concertul deja a avut loc. Cum a fost, cum v-a primit publicul?

Raluca Blejușcă (Angels): Au fost mai bine de 2000 de oameni la concert care au cântat cu noi aproape vers cu vers. Ne-am reîntâlnit fanii (cineva a venit chiar din Italia să ne vadă special, să ne aducă cele 4 CD-uri lansate de noi pe care am oferit autografe), am oferit interviuri TV înainte și după concert. Reacțiile oamenilor au fost molipsitoare… și cele din sală, dar și cele de pe toate rețelele de socializare.

Playtech (Andreea Vasile): A fost așa cum îți aminteai de pe vremuri?

Raluca Blejușcă (Angels): Da… surprinzător… La fel de frumos…

Playtech (Andreea Vasile): Acum vor mai urma și alte concerte sau chiar proiecte noi?

Raluca Blejușcă (Angels): Proiectul Angels continuă. Săptămânile acestea înregistrăm o melodie nouă căreia îi vom face repede și un clip, refacem orchestrația la cele mai de succes melodii ale noastre. La concertul de la Berăria H nu am avut ocazia să le cântăm pe toate. Ne vom extinde încet, încet. Avem și trupa Kony Band cu backing vocals. Concertele noi au apărut deja… Urmează să le anunțăm… Va fi o nouă perioadă Angels, mai matură și cu mai mult de oferit…