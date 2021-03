Ce fac acum fetele de la Angels. Ce s-a ales de ”invenția” lui Costi Ioniță

Ciocârlan şi Monica Ene au făcut parte din trupa Angels, care la începutul anilor 2000 se bucurau de un real succes. Această trupă a fost înființată la inițiativa lui Costi Ioniță. Trupa Angels a cunoscut succesul în muzică ci hitul intitulat: Așa-s băieții. Iată ce fac acum fetele de la Angels, după mai bine de 20 de ani de la lansare.

Formația Angels a fost o formație de muzică pop care făcea senzație la începutul anilor 2000. Costi Ioniță a fost cel care a crezut la acea vreme în calitățile vocale pe care le aveau Raluca Ciocârlan și Monica Ene. Printre piesele cele mai cunoscute cu care cele două fete au avut succes pe piața muzicală, unele dintre ele devenind chiar hit-uri, se numără:

La scurt timp de la formare această trupă s-a destrămat la fel cum s-a întâmplat cu majoritatea trupelor formate în perioada de aur a muzicii românești.

La decizia casei de producții Raluca a urmat o carieră solo până la vârsta de 20 de ani, după care fanii nu au mai auzit nimic nici despre trupă, nici despre Raluca. Chiar dacă cele două soliste au ales drumuri diferite, ele au rămas prietene și au vorbit chiar și despre o reuniune a trupei.

După ce trupa Angels s-a destrămat, Monica s-a căsătorit cu unul din membrii trupei Kosovo. Ulterior aceasta a devenit mămică și s-a dedicat familiei în întregime și lăsând deoparte cariera muzicală. Astăzi are o fetiță mare și este căsătorită pentru a doua oară.

După o perioadă de la destrămarea trupei, Monica a făcut următoarele declarații în cadrul emisiunii Wowbiz, de la Kanal D.

La fel s-a întâmplat și cu Raluca, a cărui nume de familie după căsătorie este Blejușcă. Aceasta și-a găsit marea iubire. Ea este căsătorită cu un procuror împreună cu care are 5 copii. 3 băieți și 2 fete:

În urmă cu 3 ani, Raluca Blejușcă a decis că este cazul să revină în muzică. Ea nu s-a rupt în totalitate de muzică în această perioadă de aproximativ 10 ani ci a mai luat și lecții de canto între timp.

„Am renunţat, pentru că asta am simţit. Am revenit pentru că aşa am simţit. Nu m-am călugărit. Am principii, am valori la care ţin, dar nu m-am călugărit. Am făcut cinci copilaşi. Cel mai mare are 10 ani”, a declarat Raluca la Teo Show.