Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 15:49
de Badea Violeta

Motivul pentru care pasagerii care ajung pe Aeroportul „Henri Coandă” nu pot trece cu recipiente mai mari de 100 de ml, deşi legea s-a modificat. „Se schimbă scanerele”

Călătorii care ajung pe Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” din București observă adesea că regulile privind lichidele și gelurile în bagajele de cabină nu s-au modificat, chiar dacă schimbările legislative europene permit recipiente mai mari de 100 de mililitri. Deși este un pas spre modernizare, trecerea la noile standarde de securitate nu este încă complet implementată.

Schimbarea scanerelor: un proces în desfășurare

Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook BoardingPass:

”🚨 PE SCURT: la aeroportul ‘Henri Coandă’ (Otopeni) din București au început să fie schimbate scanerele pentru bagaje de cabină de la punctele de control de securitate.

Așa cum era de așteptat, se instalează scanere care nu vor mai necesita scoaterea din bagaje a dispozitivelor electronice, iar lichidele și gelurile în recipiente mai mari de 100 de mililitri vor fi permise în bagajele de cabină.

De asemenea, la noile scanere au fost instalate și sisteme automate pentru mutarea tavilor folosite pentru depozitarea bagajelor pentru scanare.

Până în dimineața zilei de sâmbătă, 23 august, au fost schimbate patru scanere, iar altele urmează să fie schimbate în perioada imediat următoare.

Cu toate acestea, pentru moment, se menține nevoia de a scoate din bagaje dispozitivele electronice, iar lichidele și gelurile în recipie de peste 100 de mililitri sunt interzise.

Însă, probabil aceste restricții vor fi eliminate după data de 1 septembrie 2025 ori la finalizarea instalării tuturor scanerelor noi.
E important de menționat că restricția privind lichidele și gelurile în recipiente de peste 100 de mililitri se aplică pe toate aeroporturile din Europa, ea urmând să fie eliminată treptat de la punctele de control de securitate echipate cu noul tip de scanere.

În țara noastră, astfel de scanere există la punctele de control de securitate de la aeroporturile din Cluj Napoca, Craiova, Timișoara, Sibiu și București și vor fi instalate, în perioada următoare sau într-un termen de câțiva ani, și pe alte aeroporturi.

În urmă cu câteva luni, CNAB a înlocuit și scanerele pentru verificarea pasagerilor, la toate punctele de securitate de la aeroportul ‘Henri Coandă’ (Otopeni) din București.”

De ce nu pot pasagerii folosi deja recipiente mai mari

Chiar dacă legislația europeană permite lichide și geluri în recipiente mai mari de 100 de mililitri, pasagerii trebuie să aștepte finalizarea instalării noilor scanere.

Procedurile actuale încă se bazează pe echipamentele vechi, care nu pot detecta eficient conținutul lichidelor mai mari fără a compromite securitatea.

Astfel, restricțiile rămân în vigoare pentru a evita riscurile de securitate și pentru a respecta standardele internaționale până la implementarea completă a tehnologiei moderne.

Ce schimbări urmează

Odată cu finalizarea instalării noilor scanere, pasagerii vor beneficia de mai mult confort și rapiditate la controlul de securitate. Dispozitivele electronice nu vor mai fi scoase din bagaje, iar lichidele și gelurile vor putea fi transportate fără limite stricte.

În plus, sistemele automate vor permite mutarea mai eficientă a tavilor, reducând timpii de așteptare. În acest fel, Aeroportul ”Henri Coandă” se aliniază standardelor moderne ale aeroporturilor europene, asigurând atât securitate, cât și experiență mai bună pentru pasageri.

