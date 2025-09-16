Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 08:28
de Vieriu Ionut

Motivul pentru care o româncă și iubitul ei britanic au fost expulzați din Veneția. "Așa ceva nu se face!"​​

Motivul pentru care o româncă și iubitul ei britanic au fost expulzați din Veneția. ”Așa ceva nu se face!”​​
O româncă și iubitul ei britanic, expulzați din Veneția după ce au fost prinși înotând în Canal Grande

Veneția, una dintre cele mai vizitate destinații turistice din lume, încearcă tot mai des să facă față situațiilor neobișnuite provocate de turiști. Un episod recent a stârnit controverse și reacții ferme din partea autorităților italiene, după ce un cuplu format dintr-o tânără româncă și partenerul ei britanic a fost surprins încălcând una dintre cele mai stricte reguli locale.

Prima zi de vacanță s-a încheiat cu amendă și expulzare

Cei doi turiști, aflați pentru prima oară în Veneția, au ales să înoate în Canal Grande, chiar în apropierea celebrului pod Accademia, nu departe de Piazza San Marco. Gestul i-a surprins pe gondolierii aflați în zonă, care au alertat imediat autoritățile, potrivit CNN.

Polițiștii locali au intervenit și i-au scos pe cei doi din apă, aplicându-le o amendă de 450 de euro. Mai mult decât atât, au primit interdicția de a rămâne în Veneția pentru 48 de ore. Incidentul a avut loc pe 11 septembrie, chiar în prima lor zi de vacanță, iar cei doi au fost nevoiți să se întoarcă în Marea Britanie.

Reacția autorităților venețiene

Consilierul pentru securitate al Veneției, Elisabetta Pesce, a transmis un mesaj tranșant după acest episod.

„Mulțumesc gondolierilor pentru cooperarea și raportarea promptă. Veneția trebuie apărată de cei care nu o respectă: protejarea orașului înseamnă asigurarea unui comportament civilizat pentru locuitorii și vizitatorii care îl experimentează cu decență”, a declarat aceasta.

Autoritățile locale au subliniat că astfel de incidente afectează imaginea orașului și încalcă regulile menite să păstreze siguranța locuitorilor și a turiștilor. Înotul în canale este strict interzis nu doar din cauza traficului intens de bărci, ci și pentru că apa nu este potrivită pentru baie.

Supraturismul și comportamentul turiștilor, o problemă tot mai mare

Potrivit datelor oferite de poliția locală din Veneția, în acest an au fost aplicate deja 1.136 sancțiuni pentru turiștii care au avut un comportament neadecvat. Din acest total, aproximativ 10 ordine de expulzare au fost emise pentru cazuri de înot în canale.

Comandantul poliției locale, Gianni Franzoi, a explicat că aceste situații reprezintă o parte a efectelor negative ale supraturismului, un fenomen care pune presiune uriașă pe oraș. Numărul de vizitatori crește constant, iar odată cu acesta, cresc și incidentele legate de nerespectarea regulilor.

Pentru Veneția, păstrarea echilibrului între protejarea patrimoniului și primirea milioanelor de turiști anual este o provocare constantă. Înotul în Canal Grande, deși poate părea tentant pentru unii vizitatori, este considerat nu doar lipsit de respect față de tradițiile orașului, ci și periculos.

