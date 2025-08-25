Incident la Veneția: o gondolă s-a răsturnat, iar turiștii au căzut în apă VIDEO

Un grup de turiști aflați în vacanță la Veneția a trăit clipe pe care nu le vor uita prea curând, după ce gondola în care se aflau s-a răsturnat brusc. Incidentul a transformat o plimbare romantică pe canalele lagunei într-o adevărată aventură, atât pentru pasageri, cât și pentru gondolierul care îi însoțea.

Cum s-a petrecut incidentul

Potrivit presei italiene, totul s-a întâmplat într-un canal interior al orașului, acolo unde gondola s-a dezechilibrat și s-a răsturnat în câteva clipe. Atât turiștii, cât și gondolierul au ajuns în apă, fiind nevoiți să se agațe de bărcile ancorate la mal sau de grilajele ferestrelor aflate la nivelul apei pentru a reuși să iasă la suprafață. Din fericire, toți cei implicați au scăpat teferi, fără răni sau consecințe grave.

Martorii spun că la originea incidentului ar fi stat mișcările bruște ale pasagerilor. În timpul plimbărilor cu gondola, mulți turiști profită de peisaj pentru a face fotografii sau filmări. De data aceasta, un gest aparent banal – mutarea dintr-o parte în alta pentru un cadru mai reușit – ar fi fost suficient pentru a dezechilibra ambarcațiunea.

Gondolele sunt unul dintre simbolurile Veneției și atrag anual milioane de vizitatori. Concepute pentru a naviga pe canale înguste, aceste ambarcațiuni tradiționale sunt recunoscute pentru stabilitatea lor, însă rămân sensibile la mișcări bruște sau la dezechilibrul pasagerilor. Gondolierii, instruiți riguros, știu să facă față situațiilor dificile, însă nici experiența lor nu poate compensa uneori lipsa de atenție a turiștilor.

Nu este primul caz de acest fel

Episodul recent amintește de un incident similar petrecut în luna mai, când o altă gondolă s-a scufundat în apropiere de celebrul Ponte di Rialto, pe Canal Grande. Atunci, patru turiști s-au adunat într-un singur colț al ambarcațiunii pentru a face un selfie, ceea ce a dus la pierderea echilibrului și la răsturnarea gondolei. Și în acel caz, gondolierul a ajuns în apă, scena fiind surprinsă atât de turiștii aflați pe mal, cât și de camerele de supraveghere din zonă.

Din fericire, nici atunci nu au existat victime, dar incidentul a stârnit discuții aprinse despre responsabilitatea turiștilor și regulile care ar trebui respectate în timpul plimbărilor.

Autoritățile locale și asociațiile gondolierilor au atras în repetate rânduri atenția că, deși gondola este o atracție turistică deosebită, siguranța trebuie să fie prioritară. Se recomandă ca turiștii să evite ridicarea bruscă, schimbarea poziției sau gruparea pe aceeași parte a ambarcațiunii. De asemenea, folosirea telefoanelor pentru selfie-uri ar trebui făcută cu prudență, pentru a nu pune în pericol echilibrul gondolei.