Ultima ora
Legătura dintre hidratare și performanță la școală sau la birou. Cum a devenit apa noul combustibil al productivității, conform oamenilor de știință
25 aug. 2025 | 14:35
de Daoud Andra

Incident la Veneția: o gondolă s-a răsturnat, iar turiștii au căzut în apă VIDEO

Știri Externe
Incident la Veneția: o gondolă s-a răsturnat, iar turiștii au căzut în apă VIDEO
FOTO: Profimedia Images

Un grup de turiști aflați în vacanță la Veneția a trăit clipe pe care nu le vor uita prea curând, după ce gondola în care se aflau s-a răsturnat brusc. Incidentul a transformat o plimbare romantică pe canalele lagunei într-o adevărată aventură, atât pentru pasageri, cât și pentru gondolierul care îi însoțea.

Cum s-a petrecut incidentul

Potrivit presei italiene, totul s-a întâmplat într-un canal interior al orașului, acolo unde gondola s-a dezechilibrat și s-a răsturnat în câteva clipe. Atât turiștii, cât și gondolierul au ajuns în apă, fiind nevoiți să se agațe de bărcile ancorate la mal sau de grilajele ferestrelor aflate la nivelul apei pentru a reuși să iasă la suprafață. Din fericire, toți cei implicați au scăpat teferi, fără răni sau consecințe grave.

Martorii spun că la originea incidentului ar fi stat mișcările bruște ale pasagerilor. În timpul plimbărilor cu gondola, mulți turiști profită de peisaj pentru a face fotografii sau filmări. De data aceasta, un gest aparent banal – mutarea dintr-o parte în alta pentru un cadru mai reușit – ar fi fost suficient pentru a dezechilibra ambarcațiunea.

Gondolele sunt unul dintre simbolurile Veneției și atrag anual milioane de vizitatori. Concepute pentru a naviga pe canale înguste, aceste ambarcațiuni tradiționale sunt recunoscute pentru stabilitatea lor, însă rămân sensibile la mișcări bruște sau la dezechilibrul pasagerilor. Gondolierii, instruiți riguros, știu să facă față situațiilor dificile, însă nici experiența lor nu poate compensa uneori lipsa de atenție a turiștilor.

Nu este primul caz de acest fel

Episodul recent amintește de un incident similar petrecut în luna mai, când o altă gondolă s-a scufundat în apropiere de celebrul Ponte di Rialto, pe Canal Grande. Atunci, patru turiști s-au adunat într-un singur colț al ambarcațiunii pentru a face un selfie, ceea ce a dus la pierderea echilibrului și la răsturnarea gondolei. Și în acel caz, gondolierul a ajuns în apă, scena fiind surprinsă atât de turiștii aflați pe mal, cât și de camerele de supraveghere din zonă.

Din fericire, nici atunci nu au existat victime, dar incidentul a stârnit discuții aprinse despre responsabilitatea turiștilor și regulile care ar trebui respectate în timpul plimbărilor.

Autoritățile locale și asociațiile gondolierilor au atras în repetate rânduri atenția că, deși gondola este o atracție turistică deosebită, siguranța trebuie să fie prioritară. Se recomandă ca turiștii să evite ridicarea bruscă, schimbarea poziției sau gruparea pe aceeași parte a ambarcațiunii. De asemenea, folosirea telefoanelor pentru selfie-uri ar trebui făcută cu prudență, pentru a nu pune în pericol echilibrul gondolei.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Experimentul „X și 0 rotit” arată limitele GPT-5, modelul lăudat ca aproape uman
Experimentul „X și 0 rotit” arată limitele GPT-5, modelul lăudat ca aproape uman
Noi reguli pentru construcțiile din curte. Ce modificări la locuință îți pot aduce amenzi uriașe, de până la 100.000 de lei
Noi reguli pentru construcțiile din curte. Ce modificări la locuință îți pot aduce amenzi uriașe, de până la 100.000 de lei
Răsturnare de situație în cazul românului mort în Thassos. Soția lui nu crede că s-a înecat. Noi detalii despre ultimele sale clipe de viață
Răsturnare de situație în cazul românului mort în Thassos. Soția lui nu crede că s-a înecat. Noi detalii despre ultimele sale clipe de viață
Cum să configurezi VPN-ul gratuit din Opera pe desktop pentru confidențialitate maximă
Cum să configurezi VPN-ul gratuit din Opera pe desktop pentru confidențialitate maximă
Când începe facultatea în toamna lui 2025. Calendar an universitar 2025-2026
Când începe facultatea în toamna lui 2025. Calendar an universitar 2025-2026
Țara care inaugurează prima fermă complet autonomă: recolte de grâu cu 20% mai mari grație AI
Țara care inaugurează prima fermă complet autonomă: recolte de grâu cu 20% mai mari grație AI
Complicele turcului care a deschis focul în Centrul Vechi, reținut. Ce rol avea în atac
Complicele turcului care a deschis focul în Centrul Vechi, reținut. Ce rol avea în atac
Maria Bata, actriță româncă, pe marele ecran la Hollywood. Cum a ajuns într-un film cu parfum clasic și energie explozivă: „M-a cucerit imediat”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Maria Bata, actriță româncă, pe marele ecran la Hollywood. Cum a ajuns într-un film cu parfum clasic și energie explozivă: „M-a cucerit imediat”. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Playtech Știri
Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!