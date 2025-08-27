Motivul pentru care bărbații sunt mai predispuși la deces prematur decât femeile. Obiceiurile proaste care îi duc în mormânt

Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 15:34
de Iulia Kelt

ȘTIINȚĂ
Bărbații mor în număr mai mare decât femeile / Foto: Getty

Studiile arată că bărbații sunt mult mai predispuși să moară din cauze prevenibile decât femeile, iar o parte semnificativă dintre aceste decese ar putea fi evitată dacă ar merge la controale medicale regulate.

Specialiștii în sănătate publică trag un semnal de alarmă asupra reticenței masculine față de îngrijirea preventivă, care are consecințe dramatice, scrie Futurism.

Bolile prevenibile ucid bărbații

Conform unui studiu realizat de American Heart Association în anii ’90, bărbații reprezentau 75% dintre toate decesele subite cauzate de infarct, cu o incidență crescută în rândul celor cu vârste între 45 și 75 de ani.

Boala coronariană, principala cauză de deces la bărbați, poate fi tratată eficient dacă este depistată din timp, dar mulți amână consulturile până când simptomele devin critice.

Un alt exemplu este cancerul de prostată, care poate fi prevenit prin screening regulat. În Statele Unite, aproximativ unul din opt bărbați va fi diagnosticat cu această boală în timpul vieții, iar unul din 44 va deceda din cauza ei.

Screening-urile sunt recomandate între 50 și 55 de ani sau de la 45 de ani dacă există cazuri în familie.

Totuși, mulți bărbați evită aceste examene, deși ele nu sunt mai incomode decât un test Papanicolau pentru femei. Semne precum urinarea frecventă pe timpul nopții ar trebui să-i determine să consulte un medic.

Impactul telemedicinei și al schimbărilor recente

Pandemia de COVID-19 a amplificat disparitățile în sănătatea bărbaților, care au murit într-un număr mai mare decât femeile.

Pe de altă parte, accesul facil la tratamente pentru disfuncție erectilă prin servicii de telemedicină, precum Ro sau Hims, permite bărbaților să obțină medicamente fără controale complete.

Deși convenabil, acest lucru poate ascunde probleme de sănătate mai grave, deoarece disfuncția erectilă poate fi un semnal precoce al bolilor cardiovasculare.

Profesorul Arthur Burnett de la Johns Hopkins atrage atenția că telemedicina rapidă și prescrierea de medicamente fără evaluări amănunțite pot duce la diagnosticări întârziate sau pierdute, ceea ce înseamnă că bărbații riscă să moară din boli care ar fi putut fi prevenite sau tratate la timp.

Așadar, se poate spune că reticența bărbaților de a merge la medic, combinată cu obiceiurile de sănătate schimbate după pandemie, amplifică riscul de deces din cauze prevenibile.

Medicii recomandă controale regulate, screening-uri și o abordare proactivă a sănătății pentru a reduce această disparitate semnificativă între sexe.

