De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 14:44
de Daoud Andra

Ce a pățit un român după ce și-a cerut iubita de soție pe o plajă din Bulgaria. A cerut ajutor pe un forum dedicat

Social
Ce a pățit un român după ce și-a cerut iubita de soție pe o plajă din Bulgaria. A cerut ajutor pe un forum dedicat
FOTO: Pixabay

Cererea în căsătorie este, pentru multe cupluri, unul dintre cele mai romantice momente din viață, iar românii nu fac excepție. Mulți aleg să își surprindă partenerele la malul mării, în timpul vacanțelor, unde sunetul valurilor și peisajul spectaculos amplifică emoțiile. Însă, pe cât de intens poate fi acest moment, pe atât de imprevizibil pot fi și întâmplările neplăcute care îi umbresc magia.

Inel de logodnă pierdut

Un astfel de incident i s-a întâmplat unui român aflat în vacanță în Bulgaria. Bărbatul a decis să-și ceară iubita în căsătorie pe plaja Rumba Beach din Sunny Beach, iar momentul a fost, cel puțin la început, plin de emoție și romantism. După ce femeia a acceptat cererea, însă, o întâmplare neașteptată a stricat atmosfera: inelul de logodnă a alunecat și a căzut în nisip, pierzându-se aproape imediat.

Derutat și speriat de situație, românul a cerut ajutorul comunității pe grupul de Facebook Forum Bulgaria, unde a postat un mesaj însoțit de o fotografie cu bijuteria pierdută.

„In caz de găsește cineva un inel și este binevoitor să-l înapoieze, am cerut-o pe prietena mea azi dimineață în zona plajei Rumba Beach Sunny Beach, am vrut să facem o poză și când să-l schimbe pe cealaltă mână, fiind valurile mari, l-a scăpat. În fața șezlongului cu nr. 12. Mulțumesc!”, a scris acesta.

Postarea a atras rapid reacții și comentarii din partea membrilor comunității. Mulți au făcut haz de necaz, încercând să mai destindă atmosfera. „E un semn. De ce cauți să te nenorocesti?”, a glumit un internaut. Alții au adoptat un ton mai pozitiv, dorindu-le fericire și înțelegere. „Eu vă doresc să îl găsiți. Și să fiți sănătoși și fericiți împreună, cu sau fără inele”, a scris o altă persoană.

Internauții au făcut haz de necaz

Un comentariu mai amuzant a punctat ironia situației: „Pe principiul, ‘Dă-mi, Doamne, un semn!’. Ți-a dat!”. Alți membri ai grupului au încercat să ofere sprijin moral și optimism: „Se mai întâmplă, nu vă stricați vacanța din cauza aceasta. Tu ai fost un domn, acum urmează rândul ei să fie doamna, va trebui ca ea să îți cumpere inel și să te ceară.”

Această întâmplare servește drept exemplu că, deși planificarea unei cereri în căsătorie poate părea perfectă pe hârtie, realitatea poate fi plină de surprize. Valurile, nisipul și emoțiile intense fac parte din farmecul momentului, dar pot aduce și incidente neașteptate. Comunitățile online, cum este Forum Bulgaria, devin astfel un sprijin neașteptat pentru cei care trec prin astfel de situații, oferind atât soluții practice, cât și momente de amuzament și empatie.

