Moșii de toamnă 2025: când pică și ce semnificație are această zi pentru creștini

În calendarul ortodox există câteva zile de o încărcătură aparte, dedicate celor trecuți la cele veșnice. Una dintre acestea este cunoscută sub numele de Moșii de toamnă sau Sâmbăta Morților, un moment de rugăciune și milostenie în care credincioșii își aduc aminte de părinți, bunici și strămoși. Tradiția a fost păstrată cu sfințenie de-a lungul secolelor și are o profundă semnificație atât religioasă, cât și spirituală.

Semnificația moșilor de toamnă

Originea acestei sărbători stă în legătura dintre sâmbătă și pomenirea morților. În tradiția ortodoxă, ziua de sâmbătă este dedicată celor adormiți, amintind de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a stat în mormânt în această zi, înainte de Înviere. Cuvântul „moși” provine din „strămoși” și face referire la toți cei care nu mai sunt printre cei vii, dar și la pomenile și slujbele care se fac pentru ei.

De Moșii de toamnă, rugăciunile nu se adresează doar rudelor apropiate, ci și acelora care nu mai au pe cineva să îi pomenească. Biserica săvârșește Sfânta Liturghie și parastase, la care credincioșii aduc pomelnice cu numele celor adormiți. Este o formă de comuniune între cei vii și cei trecuți în veșnicie, prin rugăciune și fapte de milostenie.

Când sunt Moșii de toamnă în 2025

În acest an, Moșii de toamnă vor fi sărbătoriți pe 1 noiembrie 2025, adică în prima sâmbătă a lunii noiembrie. Atunci, în toate bisericile ortodoxe din țară se oficiază slujbe speciale pentru pomenirea celor adormiți. Preoții binecuvântează coliva, colacii, vinul și toate darurile aduse de credincioși, care apoi sunt împărțite în memoria răposaților.

Ce se dă de pomană de Moșii de toamnă

Unul dintre cele mai importante daruri care se pregătesc cu această ocazie este coliva, simbol al învierii și al vieții veșnice. Ea se face din grâu fiert, îndulcit cu zahăr sau miere și amestecat cu nuci ori stafide. Alături de colivă, credincioșii obișnuiesc să ofere colaci, pâine, vin, fructe de sezon – precum mere, pere, nuci și struguri – dar și mâncăruri gătite, de la sarmale până la plăcinte sau tocănițe.

Împărțirea acestor daruri are o dublă semnificație: este un gest de ajutor și solidaritate pentru cei vii, dar și o jertfă de pomenire pentru sufletele celor adormiți. În plus, credincioșii aprind lumânări la morminte, simbol al luminii lui Hristos care călăuzește sufletele în veșnicie.

Tradiții și obiceiuri păstrate din vechime

Pe lângă pomenirea morților și împărțirea de daruri, ziua Moșilor de toamnă este însoțită de o serie de tradiții și obiceiuri populare. Oamenii se străduiesc să își împace neînțelegerile, să își ceară iertare unii altora și să își arate bunătatea față de cei nevoiași.

Există și câteva interdicții respectate din vechime: nu se dă cu mătura și nu se spală rufe, pentru că aceste gesturi ar putea deranja sufletele celor răposați. Totodată, se obișnuiește ca la morminte să fie aprinse cel puțin două lumânări, simbol al căldurii și al luminii trimise către cei plecați din această lume.

Moșii de toamnă marchează, de asemenea, încheierea ciclului agricol, fiind o sărbătoare care îmbină credința creștină cu ritmurile naturii.